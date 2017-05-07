آخر معاقل داعش يترقب.. الجيش السوري نحو تحرير دير الزور

بالتوصل إلى إقامة مناطق وقف التصعيد برعاية روسية إيرانية تركية اغتنم الجيش العربي السوري الفرصة ليعيد ترتيب أوراقه على طول الميدان، حيث انخرط لأعوام ستة في قتال لا يتوقف على خمس جبهات رئيسية وعشرات الجبهات الفرعية.

وكما أدى اتفاق الهدنة الذي فرضته الإدارة الروسية، في ديسمبر من العام الماضي عقب تحرير حلب من الإرهاب، إلى تركيز الجيش العربي السوري وحلفائه على القضاء على داعش والنصرة، فإن إقامة مناطق وقف التصعيد تكفل توجيه الجيش وقوات حزب الله اللبناني لضربات مركزّة على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة داعش. وفي هذا الإطار تأتي محافظة دير الزور على قمة أولويات الجيش لعدة أسباب سيأتي ذكرها .

بعد ساعات من إقرار مناطق وقف التصعيد، وجّهت قيادة الجيش إلى دير الزور، أحد أقوى قطاعات القوات الخاصة السورية وهي “كتيبة النمر” المختصة بالعمليات الهجومية التي يقودها العميد سهيل الحسن، نحو دير الزور، مع غطاء جوي روسي للهجوم الكبير الذي يمهد له بالفعل نشاط قطاع آخر من القوات الخاصة السورية هو الحرس الجمهوري بقيادة العميد عصام زهر الدين، والذي نجح في السيطرة على منطقة المحطة الحرارية – شركة الكهرباء بالإضافة إلى منطقة المقابر على المحور الجنوبي لدير الزور مندفعا نحو مطار دير الزور.

تتمثل مهمة الحرس الجمهوري (كطليعة للقوات المندفعة حديثا نحو المحافظة) في ربط القوات السورية داخل قطاع من المدينة بالقوات السورية المرابطة في المطار، وتسير العمليات في هذا الاتجاه بشكل متقدم حتى الآن، وإن لم يزل أمام القوات حوالي 20 كيلومترا لإكمال تحقيق هذا الهدف، تمهيدا لانطلاقة جديدة قد تكفل الاندفاع إلى داخل المحافظة نحو عمق مناطق سيطرة داعش.

بربط هاتين القوتين السوريتين سيتشكل ذراع طوليّ ضارب قد يتيح الشروع في محاصرة المدينة بأكملها ومن ثم النفاذ إليها، ومن جهتها شنت داعش هجوما عنيفا على أحياء الرصافة وحرابش لصدّ الهجوم السوري الآتي من ناحية المقابر وتعويض خسارة محطة الكهرباء مع الدفع بتعزيزات كثيفة إلى محيط المعارك.

اُنشئَت قوات النمر في خريف عام 2013، (لم يسبق لها أن هُزمت قط في الميدان السوري منذ بدء الحرب على سوريا) وتحت إمرتها قوة مدرعة هي مجمل قوى الكتيبتين الرابعة والحادية عشرة مدرعات من الجيش، كما أنه يتم توجيهها عادةً إلى أصعب الجبهات وأعقدها من حيث الموقف القتالي، وكانت العامل الحاسم في تحرير قطاع شرق حلب الذي استعصى لسنوات على التحرير نظرا لتعقد الموقف الميداني والطبيعة المدينية والكثافة السكانية.

تعقيد كهذا متحقق أيضا بخصوص دير الزور التي تسيطر عليها داعش منذ سنوات، وتقع في قلب الصحراء من ناحية، وعلى ضفاف نهر الفرات وبملاصقة الحدود السورية العراقية من ناحية أخرى، وفيها تواجه القوات السورية القليلة، والواقع بعضها تحت حصار داعش، موقفا عسكريا صعبا شهد صمودا امتد لسنوات حتى اللحظة.

على أي حال، نجحت قوات النمر من قبل في تحرير مطار كويرس الذي حوصر لنحو ثلاثة أعوام وبداخله القوات السورية، ونجحت في حسم الموقف لصالح الجيش العربي السوري في شرق حلب، الذي استعصى طويلا على التحرير بخريطة سيطرة ونفوذ وتواجد مدنيين بالغة التعقيد والحساسية، فكانت القوة التي استطاعت النفاذ والاختراق والسيطرة بسرعة كبيرة، ونجحت منذ عام في تحرير حقل “الشاعر” الضخم غزير الإنتاج للغاز الطبيعي في ريف حمص الشرقي.

من أين تندفع “قوات النمر” نحو دير الزور؟

تحركت قوات النمر من مرتكزاتها في ريف حلب الشرقي وريف حماة الشمالي نحو المحيط الشرقي لتدمر، تمهيدا للاشتراك مع الفيلق الهجومي الخامس من الجيش للسيطرة على بلدة “السخنة” شمال شرق تدمر، التي أصبحت تحت السيطرة النارية للجيش السوري منذ ساعات وستمثل منطلقا للهجوم نحو دير الزور، إذ تُعَد نقطة الوسط بين المرتكز السوري القديم في تدمر والأحدث في ريف حمص الشرقي من جانب وبين دير الزور البعيدة من جانب آخر، وسيعمل الطيران الحربي الروسي على الدعم الجوي القريب للقوات السورية للسيطرة سريعا على السخنة في إطار التجهيز لهجوم دير الزور الكبير.

جاء قرار القيادة السياسية والعسكرية السوريتين بناء على رؤية واقعية للمشروع الأمريكي الأخير بخصوص البادية السورية، ووضع نقاط تواجد وسيطرة أمريكية تكفل للولايات المتحدة تحكما في خط الحدود السورية العراقية، التوجه الذي تم الشروع فيه بالفعل بالعديد من الإنزالات الجوية لقوات أمريكية وتجهيز قوات محلية “معتدلة” كأدوات في المشروع. الحقيقة أن الصمت السوري تجاه كل هذا كان غريبا وامتد لفترة طالت إلى أن وجّهت القيادة العسكرية السورية الموقف العسكري في القطاع الشرقي من سوريا اتجاها مختلفا، أولا، وقبل إقامة مناطق وقف التصعيد، كثّفت من العمليات الهجومية في ريف حمص الشرقي لتأمين محيط تدمر وضمان ارتكاز كبير لحضورها في البادية السورية – محيط النشاط العسكري الأمريكي البريطاني الأردني، وثانيا استخدمت إقامة مناطق وقف التصعيد لسحب أعداد من قوات الجيش وتوجيهها إلى محيط تدمر للإنطلاق نحو السخنة ثم دير الزور، وهو ترتيب يشير إلى أن “الصمت السوري” لم يكن سوى تخطيط صبور – بالتنسيق مع القيادة الروسية – من أجل البدء في التحرك لإغلاق ما تيسر إغلاقه من الحدود السورية العراقية، والحضور في البادية السورية لردع المشروع الأمريكي هناك.