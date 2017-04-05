5 مجالات رئيسية تحقق لإفريقيا مستقبلا أفضل

قال موقع أفريكان نيوز، إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين ثروات القارة الاقتصادية، ويعتبر أهم مقترح بشأن كيفية تسريع الإمكانيات الاقتصادية لإفريقيا هو تحسين قطاع الطاقة والانتقال إلى الزراعة.

وأوضح الموقع أن بنك التنمية الإفريقي يرى أن القارة يجب أن تكسر سلسلة استيراد الأغذية وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية في أقصر وقت ممكن، خاصة وأن فاتورة الواردات الغذائية السنوية في إفريقيا تزيد بشكل كبير وقد بلغت 35 مليار دولار، وسوف تصل إلى نحو 110 بلايين دولار بحلول عام 2025، من ضعف الاقتصادات الإفريقية، أي ستهلك وظائفها الزراعية والصادرات من القارة.

وأضاف الموقع أن أديسينا، وزيرة الزراعة النيجيرية السابقة، كانت تتحدث في مؤتمر مركز التنمية العالمية الذي عقد في واشنطن العاصمة، وأعربت عن أسفها للتأثيرات السلبية التى لحقت بالواردات الغذائية الضخمة فى القارة، وقالت “إن فاتورة الواردات الغذائية السنوية في إفريقيا البالغة 35 مليار دولار، والتي سوف ترتفع إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025، تضعف الاقتصادات الإفريقية، وتهلك وظائفها الزراعية والصادرات من القارة. وتبلغ فاتورة واردات الأغذية السنوية في إفريقيا البالغة 35 مليار دولار تقريبا نفس المبلغ الذي تحتاجه لسد عجزها في الطاقة.

وأوضح الموقع، أن الدول الإفريقية لابد أن تعطي الأولوية للزراعة من أجل دعم سرعة تنويع اقتصاداتها، وإحياء مناطقها الريفية، وقد اتخذت العديد من البلدان الإفريقية عدة إجراءات بخصوص ذلك، وخصص البنك 24 مليار دولار للزراعة في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز الشديد على الاكتفاء الذاتي الغذائي والتصنيع الزراعي.

وذكر الموقع أن الجفاف والمجاعة التي تواجه بعض البلدان (كجنوب السودان والصومال ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وأوغندا) يتطلبان اتخاذ إجراءات سريعة حيث يواجه 20 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، كما أن البنك يتخذ إجراءات ويخطط لنشر 1.1 مليار دولار، بعد موافقة المجلس، لمعالجة الأزمة وضمان ألا يؤدي الجفاف إلى المجاعة.

وأشار الموقع إلى أن قطاع الطاقة من المجالات الأخرى التي يتطلع البنك الإفريقي للتنمية إلى تحسينها من أجل النهوض بالإمكانات الاقتصادية للقارة، ووصف انخفاض فرص الحصول على الكهرباء بأنها تعمل على “تباطؤ النمو في إفريقيا”.

كما ينظر مصرف التنمية الإفريقي في مجال تمكين المرأة في القطاع المالي من خلال إجراءات التمويل الإيجابي لصالح المرأة في إفريقيا، كما أنه يتطلع إلى معالجة ارتفاع بطالة الشباب وتجهيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا.

وأكد الموقع أن رؤية البنك الإفريقي للتنمية تتحدد في 5 مجالات رئيسية عليا هي التغذية، والتصنيع، وإدماج القارة، وقوة إفريقيا، وتحسين نوعية حياة الأفارقة.

وقال الموقع إنه إذا ركزت إفريقيا على هذه الفئة الخامسة، فإنها ستحقق حوالي 90٪ من أهداف التنمية المستدامة و90٪ من جدول أعمالها، وباختصار، ستكون هناك تنمية حقيقية في إفريقيا، وهي التي ستحقق مستقبلا أفضل سريعا، وتجعل الحاضر يستحق المعاناه، لذا يجب ألا تؤجل الدول الإفريقية جميع مشاريعها الهامة المعنية بالتنمية والتي تحمل في طياتها المستقبل.