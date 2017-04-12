200 مليون إسترليني تؤمن بقاء فينجر في أرسنال

على الرغم من مطالبات جماهير فريق أرسنال الإنجليزي المستمرة برحيل الفرنسي أرسين فينجر، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخروج من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني، فإن إدارة النادي اللندني ترغب في استمرار فينجر.

صحيفة «ميرور» الإنجليزية أكدت في عددها الصادر اليوم، أن إدارة النادي اللندني تتفاوض مع أرسين فينجر، لتجديد تعاقده لمدة موسمين ليبقى المدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للمدفعجية حتى عام 2019، مشيرة إلى أن المفاوضات في طريقها للنجاح وأن فينجر، سيبقى مدربًا لأرسنال ولن يرحل مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن مسؤولي الجانرز مستعدون لدعم المدرب الفرنسي بالمال في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل تعيد أرسنال لدائرة المنافسة من جديد وترفع أقلام النقد والأصوات المطالبة برحيله، والتي باتت تهاجم إدارة النادي بسبب تمسكها بفينجر.

وأضافت ميرور، أن أرسين فينجر، وضع خطة قبل فتح باب الانتقالات في الصيف المقبلة، وهي الحفاظ على العناصر الرئيسية في الفريق وعلى رأسها مسعود أوزيل، وجاك ويلشير، وأليكس تشامبرلين، وأوليفييه جيرو، ولوكاس بيريز، والحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم 5 صفقات من العيار الثقيل وهم:

ألكسندر لاكزيت، مهاجم المنتخب الفرنسي وفريق ليون، سجل صاحب الـ25 عامًا مع فريقه خلال الموسم الجاري 30 هدفًا في جميع المسابقات، وحاول الجانرز ضمه مع بداية الموسم الجاري لكن المفاوضات باءت بالفشل.

ويلفريد زها، المدافع الإيفواري المحترف ضمن صفوف كريستال بالاس، والذي يبلغ من العمر 25 عامًا، يعد من العناصر التي يحتاج إليها فينجر، بشدة، حيث يفتقد أرسنال للظهير الأيمن صاحب الرؤية والمستوى الثابت، زها سجل خلال الموسم الجاري 6 أهداف وله 11 تمريرة حاسمه في 28 مباراة بالبريميرليج.

موسى دمبيلي، المهاجم الفرنسي لفريق سلتيك الإسكتلندي، صاحب الـ20 عامًا، سيكون الصفقة التي ستشعل الميركاتو الصيفي، حيث سجل 32 هدفًا مع فريقه الإسكتلندي خلال الموسم الجاري، وبات مطلوبًا من قبل العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز وعلى رأسها برشلونة الإسباني.

كيران تيرني، الإسكتلندي صاحب الـ19 عامًا، وهو زميل ديمبيلي في سلتيك، يعد أحد أبرز من يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر في الوقت الحالي ويمثل استثمارا جيدا على المدى الطويل لأرسنال.

جوردان بيكفورد، حارس سندرلاند الإنجليزي الشاب صاحب الـ23 عامًا، يتوقع له الجميع أن يكون حارس المنتخب الإنجليزي خلال السنوات المقبلة.