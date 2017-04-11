وزير الخارجية البريطاني يشعل أزمة مع الدب الروسي

أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أمس الإثنين، أن واشنطن قد توجه ضربة صاروخية أخرى إلى سوريا، وقال: لقد أرسلت الولايات المتحدة عن طريق ما قامت به في سوريا إشارة واضحة وعامة من قبل الغرب، ومن المهم أنها قد تقوم بذلك مرة أخرى.

تأتي هذه التصريحات البريطانية في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر أزمة بين لندن وموسكو اللتين تربطهما علاقات متوترة منذ سنوات، حيث بدأت أولى مؤشرات الأزمة الجديدة مع اتهام وزير الخارجية البريطاني، النظام السوري بزعامة الرئيس بشار الأسد، بالتورط في شن الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون بإدلب، وبشكل متعمد ودون تقديم أي أدلة على ذلك، حيث قال جونسون، الذي أطلق عليه العديد من السياسيين “ترامب بريطانيا”: لم أر شيئًا يسمح بالافتراض بأن جهة غير نظام الأسد تقف وراء ذلك، وكل الأدلة التي توجد لدي ويمكن تقديمها وكل الأدلة التي رأيتها تفترض أن نظام الأسد فعل ذلك، وبحسب قول الوزير البريطاني: فإنهم فعلوا ذلك وكانوا يدركون جيدًا أنهم يستخدمون أسلحة محظورة في شن هجوم همجي ضد شعبهم.

تصريحات جونسون، تبعتها تصريحات مماثلة من وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، حيث شن هجومًا عنيفًا على الرئاسة الروسية وحمّلها المسؤولية عن كل مدني قتل في سوريا، وقال فالون، في مقالة كتبها بصحيفة صنداي تايمز البريطانية، تحت عنوان “يجب على بوتين التخلي عن الأسد والانضمام إلينا لصنع السلام”: إن الكرملين الروسي هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون بصفته الداعم الرئيس للأسد في هجومه البربري واللاأخلاقي”، وأشار إلى أن روسيا إذا ما رغبت في المستقبل في إخلاء مسؤوليتها من أي ضربات كيماوية مستقبلية ينفذها النظام السوري فإنها بحاجة لتنفيذ التزاماتها وتفكيك ترسانة الأسد الكيماوية والمشاركة الكاملة في حفظ السلام، وأشار إلى أن الحكومتين البريطانية والأمريكية كانتا على تواصل مستمر قبل وبعد الغارات وتم إبلاغ رئيس الحكومة البريطانية بالضربة قبل وقوعها.

التصريحات البريطانية الاستفزازية جاءت لتمهد الطريق نحو إلغاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، السبت الماضي، زيارته التي كانت مقررة إلى موسكو أمس الإثنين، مبررًا ذلك بأن “الأولوية الآن هي متابعة الاتصال مع الولايات المتحدة ودول أخرى قبل اجتماع مجموعة السبع (في 10 و11 أبريل) بهدف تنظيم الدعم الدولي المنسق لوقف ميداني لإطلاق النار وتكثيف العملية السياسية”، وأضاف جونسون: تحدثت بالتفصيل عن هذه المشاريع مع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، الذي سيتوجه إلى موسكو كما هو مقرر، وبعد لقاء مجموعة السبع يمكنه أن يمرر هذه الرسالة الواضحة والمنسقة إلى الروس.

هذه الخطوة البريطانية أثارت غضب وسخط القيادات الروسية، حيث اعتبرت قرار إلغاء الزيارة بأسبابها الواهية “قرارًا يؤكد مرة أخرى الشكوك حول فائدة الحديث مع البريطانيين”، واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن ليس لها تأثير حقيقي في الساحة الدولية، وأن الإلغاء يظهر عدم فهمها للأحداث في سوريا، ووصف البيان الروسي البريطانيين بأنهم “يقبعون في ظل شركائهم الإستراتيجيين”.

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، قسطنطين كوساتشوف، إن إلغاء زيارة بوريس جونسون إلى روسيا ليست بالخسارة الكبيرة، فالأفضل أن نتحدث مع المصدر الأول وليس مع الأتباع، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلغاء الزيارة “قرارًا عبثيًا”، معربة عن أسفها لقلة الثبات والتناغم في السياسة الخارجية للدول الغربية، وأضافت: يخيل إليّ أن زملاءنا الغربيين يعيشون في واقع خاص بهم، حيث يحاولون في البداية وضع مشاريع جماعية ثم يعدلونها لاحقًا من تلقاء أنفسهم متذرعين بأسباب عبثية من ابتكارهم.

من جانبها، علقت السفارة الروسية في لندن على القرار الأمريكي بوصفه “مسرحية بلا براهين”، وكتبت السفارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألغى بوريس جونسون زيارته إلى موسكو، مسرحية بلا براهين، هل البقاء في أحضان مجموعة السبع أكثر أمانًا؟”، وذلك في إشارة إلى الخلافات التي وقعت بين موسكو ومجموعه الدول الثماني الكبار “G8” التي كانت روسيا عضوًا فيها حتى يونيو عام 2014، عندما امتنعت بقية الدول الأعضاء عن حضور قمة المجموعة التي كانت مقررة في موسكو بضغوط أمريكية، ومنذ ذلك الوقت تجاهل الكرملين هذه المنظمة ولم يبد أي حماس للعودة إليها، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن منظمة “الدول العشرين” الممثلة فيها بلاده أهم بكثير من هذه المنظمة التي تعتبر ناديًا للدول الغنية.

في الوقت نفسه، أكد تقرير أوردته صحيفة التايمز البريطانية، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ينوي اتخاذ الهجوم الكيميائي الأخير في محافظة إدلب، كذريعة لحث الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماع وزراء خارجيتها المقرر في إيطاليا، على تشديد العقوبات ضد موسكو، والضغط عليها للتخلي عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، وسحب قواتها من هناك، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها تضاف إلى تلك التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، وأشارت التايمز في تقريرها إلى أنه قد تم إعداد وثيقة العقوبات العتيدة ضد روسيا لعرضها على الدول السبع خلال الاجتماع، وتهدف الوثيقة قبل كل شيء لجعل الحياة صعبة جدًا بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الروس.

تصريحات وخطوات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المعروف بتهوره السياسي ومعاداته لروسيا وسيره على نهج حليفة دونالد ترامب، تتناقض تمامًا مع دعوة مجلس العموم البريطاني مؤخرًا إلى الحوار مع موسكو، حيث أوصت لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس العموم البريطاني، في مطلع مارس الماضي، وزارة الشؤون الخارجية في البلاد بإقامة حوار بنّاء ومنتظم أساسه النزاهة مع روسيا، وقالت اللجنة حينها: وزارة الشؤون الخارجية يجب أن توضح ما الذي ترغب في أن تحققه بريطانيا في مسار الحوار الثنائي مع روسيا، وهذا يخص مفاوضات بشأن قضايا محددة، مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني أو السلامة الجوية، لتحديد النقاط التي نتفق عليها والتي لدينا خلافات بشأنها، كما دعت اللجنة الدولية وزارة الخارجية في البلاد إلى تعيين وزير خاص معني بقضايا روسيا، بما في ذلك رفع مستوى الهيئات الفنية بشأن القضايا ذات الصلة بالاتحاد الروسي.