هل تنجح خطة وزارة التعليم في منع الغش الإلكتروني؟

مع قرب انطلاق ماراثون الثانوية العامة، استجابت وزارة التربية والتعليم لملاحظات الطلاب فيما يتعلق بنظام «البوكليت»، منها زيادة المساحات المخصصة للإجابة، وترجمة الأسئلة في الكراسات الرسمية، ووضع العديد من إجراءات؛ استعدادًا للامتحانات، ولمنع الغش.

حيث وضعت الوزارة عددًا من الإرشادات للطلاب، منها أنه في حالة الإجابة عن سؤال الاختيار من متعدد مرتين لا تحسب إجابة السؤال، وإذا أجاب وأراد التصحيح، لا بد أن يكتب على العلامة الأولى “لاغي”؛ ليتم تقدير العلامة الصحيحة فقط، وفى حالة كتابة الطالب أكثر من إجابة في سؤال المقال، سيتم اختيار الإجابة الصحيحة فقط.

ونصحت الوزارة بعدم الإجابة عن جميع الأسئلة الاختيارية منعًا لإضاعة الوقت، وفى حالة عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة، على الطالب أن يكتب بجانب السؤال إشارة “انظر المسودة”، وفى المسودة يكتب “تابع إجابة السؤال رقم…”.

واستدركت «لا تلجؤوا للمسودة كثيرًا ولا للإجابات المتعددة». وعلى غير ما كان معمولًا به في السابق، فإن المسودة التى يكتب فيها الأفكار لا يأخذ الطالب عليها درجات، والتقدير سيكون لموضوع التعبير فقط وفقًا لعدد من المعايير، منها سلامة الفكرة وتعددها وتسلسل الأفكار والبلاغة، والإجابة تكون بالقلم الجاف الأزرق والرسومات بالقلم الرصاص، مع عدم استخدام القلم الحبر.

ومن بين الضوابط التي وضعتها الوزارة التأكيد على أن ترجمة الامتحان لطلاب اللغات يكون للإيضاح فقط، وعندما يجد الطالب ورقة الأسئلة باللغتين العربية والأجنبية، لا يجيب إلا باللغة التي درس بها فقط؛ حتى لا يجيب عن السؤال مرة بالعربية ومرة بالأجنبية.

وطرحت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية 3 نماذج لنظام امتحانات البوكليت للطلاب، وسوف تقوم بطرح النموذج الرابع على موقعها الرسمي أول مايو. وأرسلت خطابًا إلى وزير التنمية المحلية هشام الشريف، قالت فيه إنه يحق للمحافظ المرور على لجان الثانوية العامة بصحبة مدير المديرية التعليمية بالمحافظة، دون دخول الفصول؛ منعًا للتشويش على الطلاب، حسبما أعلن رئيس قطاع التعليم الدكتور رضا حجازي.

وعلق الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، على إجراءات الوزارة قبل الامتحانات بأن ما أعلنته من خطوات حول النظام الجديد يعد خطوة جيدة، إلا أن ذلك النظام الجديد من الامتحانات الذي يعتمد على نظام البوكليت لا نستطيع أن نؤكد على قدرته في التصدي على الغش الإلكتروني الذي يحدث كل عام، مؤكدًا أن الضمان الوحيد هو العمل على تغيير نظام الامتحانات الذي يعتمد على الحفظ وليس قياس قدرة الطالب على التصرف في المواقف.

وتوقع الخبير التربوي أن تعجز الوزارة عن إفشال عمليات الغش والتسريب التي يقوم بها بعض الطلاب كل عام، حيث إن الوزارة تعالج الأزمة بطريقة غير علمية ولا تكنولوجية لمكافحة الغش الإلكتروني، موضحًا أنه مع كل دخول امتحانات، تعلن الوزارة عن استعدادات غير مسبوقة، إلا أنها تتلاشى أمام الغش الإلكتروني.