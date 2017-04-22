هل أتاك حديث الفشل في مصر!

أكثر ما يفزع أي إنسان أن يحيطه الجنون من كل جانب، أن يراه عند كبار القوم وأصاغرهم، مشمولا برعاية وحماية أعلى سلطة في الدولة، ثم يُطلب منه وسط أمواج هذا الجنون الجارف، تحكيم العقل وتغليب الفكر وتحديد المصير.. “يا مثبت العقل”.

لم يعد الفشل هو الكارثة الوحيدة المحدقة، بل صار بفضل النظام السياسي الحالي، أمرا اعتياديا يمكن القبول به والتعايش معه على مضض، ولكن ما هو أفدح، أن يصبح للفاشل ألف مريد وألف طبال وألف تبرير، فإما أن تضبط أنت أوتارك على نفس نغمات سيمفونية الفشل، أو تعزف لحنا مغايرا فينشزك الجمهور وتصبح منبوذا، وتكون النتيجة أن تهرب من الفشل إلى فشل أعظم.

قبل أن تحتار لهذه المقدمة الطويلة، وقبل أن يصيبك الفشل والجنون مثلي وملايين غيري، سأوجز لك الهدف والمغزى في ضوء المشاهد العبثية التالية:

أقدم النظام السياسي الحالي على خطوات غير مسبوقة في الاستهتار بقيم القانون والعدالة، فما عاد يعنيه أن تلومه على عبثه أو إهداره كل ما هو حق ونبيل وإنساني، وما عاد يكترث لأي أجراس إنذار مدوية تحذر من السقوط في فخ “الدولة الفاشلة”، فقد حدد هدفه وصوب مرمى سياساته وأبواقه الإعلامية وأذرعه الأمنية نحو البقاء على عرش السلطة، البقاء منفردا متسلطا، ولا عزاء للمغردين خارج سربه وجنته.

كانت معركة النظام مع الأزهر والقضاء كاشفة وموحية لما هو قادم، فما باتت هناك ريبة ـ عندي على الأقل ـ في التعرف على الفاشل وتحديد هويته، فالخصومة عند النظام مُقدمة على حساب المصلحة، ومصلحة النظام وتابعيه ومنتفعيه مُقدمة على حساب مصلحة الوطن، والوطن في عُرف المصفقين دوما هو إرضاء الحاكم ولا شيء آخر سواه.

أعترف لكم بأنني لست كامل الإنسانية لأطالب بحتمية أن يتمتع الفرد بكامل حقوقه في معرفة الحقائق والمشاركة في صنعها ومحاسبة من يحيد عنها، بل أنا كائن مشوه أعيش متسقا مع نظام ومؤسسات مشوهة أيضا، فما يسمى زورا بـ”البرلمان المصري” هو في حقيقته مطبخ لإعداد الوجبات المسمومة للخصوم والمعارضين، وما تسمى زورا بـ”الأجهزة الأمنية المصرية” هي في حقيقتها السلخانة الرسمية والمعتمدة لتشفية وتصفية والإجهاز على ما تبقي من ضحايا الوجبات المسمومة، وما يسمي زورا بـ”المواطن” هو ذلك الكائن المُجبر على تناول السم والإدعاء زورا بأنه “عمره ما داق سم بالحلاوة ولا الطعامة دي”.

هي منظومة فشل متكاملة، ولا منجاة منها إلا بالتمرد عليها لا الدوران في فلكها، فالحق في الأمان لا يجب أن يُدفع ثمنه من حريتك، والحق في إبداء الرأي بالكلام أو الكلمات لا يجب أن يواجه بالقمع والمصادرة، والحق في الاحتجاج ولو بالتظاهر لا يجب أن يقابله تضييق واعتقال، وأبسط الحقوق في الحياة بكرامة وآدمية لا يجب المساومة عليها أو المقايضة بها بحياة أخرى أدنى مرتبة وأكثر مذلة.

لن ينجح النظام السياسي في إزاحة معارضيه ولا إبادتهم، فهذا مستحيل في ضوء تراكمات التاريخ وقوانين الإنسانية، ربما يطيل بقاءه ساعة أو يوما أو قرنا من الزمان، ولكن مصيره حتما سيكون مشابها لنهايات كل الأنظمة الديكتاتورية التي ذابت وتبددت تلقائيا بفضل أصوات الحق والضمير التي علا دويها على دوي بنادق الظلم والطغيان.

إن أردت تعريفا دقيقا ووافيا للفشل فلا ترنو بنظرك بعيدا، بل تأمل جيدا ما حولك وداخل حدود دولتك، واسمع لكل ما تزعمه السلطة من إنجازات أو ما تُصدره أبواقها من حماقات، ثم جمع كل هذه الأشياء داخل صندوق أسود وأغلقه بإحكام، والصق ورقة على واجهته واكتب عليها “الموسوعة الكاملة للفشل”، أو اختر عنوانا أكثر موسيقية مثل “القول الفاصل في تحديد شخصية الفاشل”، وبعد أن تنتهي من هذا كله، اسكب البنزين على الصندوق ثم أشعله وردد بغيظ أمام وهج النيران المستعرة: “يا فاشل يا فاشل”…!