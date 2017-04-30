نشطاء: زيارة البابا تؤكد القدرة على تأمين المباريات في حضور الجمهور

مع كل زيارة لسياسي أو رجل دين أو رياضي أو ممثل مشهور لمصر، نجد الكثير من الشغوفين بالرياضة في مصر ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون سؤالًا بات محفوظًا لدى الجميع من الشعب المصري: مصر قادرة على تأمين هؤلاء بهذا الشكل، فلماذا لا تلعب مباريات الدوري المصري لكرة القدم وغيرها من المنافسات في الرياضات المختلفة بجمهور؟

زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر التي استغرقت 48 ساعة، وترأسه قداسًا في ستاد “الدفاع الجوي” الذي شهد سقوط 22 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، خلال مباراة كرة قدم جمعت بين الزمالك وفريق إنبي في الدوري الممتاز، جعلت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى.

البابا فرانسيس أدى قداسًا في ملعب الدفاع الجوي بحضور 25 ألفًا، وتم تأمين القداس، في الوقت الذي تتأجل فيه العديد من مباريات كرة القدم، وتنقل أخرى، وتلعب منافسات الدوري المصري لكرة القدم بدون جمهور لدواعٍ أمنية، لذا طرح النشطاء سؤالًا: متى يسمح الأمن للجماهير بالعودة للمدرجات في المنافسات المحلية وهو قادر على التأمين بالشكل الجيد، كما فعل في زيارة البابا فرانسيس، ومن قبله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني؟

منذ أيام قليلة أجريت قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية التي يشارك فيها سموحة، ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على الأندية المشاركة في البطولتين حضور الجماهير للمدرجات.

ويعد ملعب “السلام” الملعب الرئيسي للنادي الأهلي خلال الفترة السابقة، لكن بناء على طلب من الجهات الأمنية سيخوض الأهلي مبارياته في البطولة الإفريقية على ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية لدواعٍ أمنية، وفي حضور 5 آلاف مشجع فقط، على الرغم من تقدم مجلس إدارة الأهلي بطلب رسمي للسماح بحضور 30 ألف مشجع؛ نظرًا لحاجة الفريق للجماهير في تلك البطولة، خاصة أن الملعب يسهل فيه تأمين حضور الجماهير بأعداد كبيرة.

احتشاد الألاف لحضور القداس في ملعب الدفاع الجوي، والمشهد الذي سبقه منذ أقل من شهرين في مباراة القوة الجوية والزوراء في (ديربي العراق)، حيث سمح الأمن هناك للجماهير بالتواجد في مضمار ملعب “الشعب الدولي” بعدما امتلأت المدرجات عن آخرها، جعل الأمن المصري في موقف لا يحسد عليه: كيف يستوعب ملعب الدفاع الجوي هذا العدد من الجماهير في حضور شخصية مهمة ويخرج دون وقوع أي مشاكل؟ وكيف للعراق التي تنشب فيها حرب بين الجيش العراقي و”داعش” أن تقام فيها مباراة بهذا الحضور الجماهيري الكبير دون حدوث أي مشاكل؟ وتقام مباريات الدوري في مصر بدون جمهور، وتفرض على الأندية التي تمثل الدولة في البطولات القارية أن تخوض مبارياتها بعدد قليل من الجمهور؟!

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لزيارة البابا فرانسيس لملعب الدافع الجوي معلقين عليها: “حدثني أكثر عن الازدحام الذي تسبب في مذبحة الدفاع الجوي أمام هذا الاستاد”.

وكتب آخر: “واضح أن الكرة في مصر حرام”، فيما قالت رباب: “الفاتيكان يتأمن إشطة.. جماهير لا عليهم اللعنة”.

فيما نشر آخر : “القداس في ملعب الدفاع الجوي ملعب مات عليه 20 واحد لأ خد دي من غير سلك شائك والدخول منتهى السهولة و20 ألف حاضرين”.

واقترح ناشط، أن يتم استدعاء بابا الفاتيكان، خلال إقامة مباريات الدوري؛ كي يتم تأمين المباريات كما تم تأمين القداس قائلًا: “عايزين بقى نخلي بابا الفاتيكان أما يبقى فيه ماتشات يزور مصر علشان يعرفو يأمنو الاستاد”.