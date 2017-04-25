ميلونشون مفاجأة فرنسية.. صيحة اليسار ضد التيار

لم يكن مفاجئًا أن يصعد المرشحان الرئاسيان إيمانويل ماكرون وماري لوبان إلى الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، فالأول مرشح دوائر المال والأعمال والاقتصاد «المالي» العالمي ومدعوم بشكل رئيسي من البنوك الكبرى، والذي يشير صعوده الذي بدا مفاجئًا «قادمًا من دوائر اقتصادية ومالية أكثر منها سياسية» إلى محاولة القوى المقيمة لهذا النوع من الاقتصاد الدفاع عن مصالحها في فرنسا كقطاع أوروبي مهم، والثانية التي طالما وُصفت بالتطرف اليميني، حظيت بأرضية جيدة لدى أصحاب الأصوات قبل الانتخابات، مع عملها على خطابها نحو الطبقة الوسطى الفرنسية بخصوص الأمن ومنع التقشف، وعزل الاقتصاد الفرنسي عن أزمات واهتزازات اقتصاد العولمة والسوق الأوروبي، ونزعتها الوطنية نحو استقلالية بلادها عن المشروعات الأمريكية وسياساتها.

المفاجأة في نسب التصويت جاءت بخصوص جان لوك ميلونشون، الحاصل على 19.6% من الأصوات محتلًّا المركز الثالث مناصفة مع فرانسوا فيون، بالمركز الذي بلغه الرجل نستطيع القول إن 7 ملايين فرنسي وافقوا على الطرح العام الذي قدمه برنامجه السياسي في وثيقة من 83 نقطة ومبدأ عام، منها 15 نقطة اعتبرتها الحركة «ضرورات عاجلة»، مما جعل برنامجه في السياسة والاقتصاد أكثر البرامج تفصيلية ووضوحًا، وجاءت المفاجأة بسبب كونه غير مدعوم ـ بطبيعة الحال ـ من مؤسسات كبرى في الاقتصاد والإعلام أو قوى مالية، عكس منافسيه جميعًا، ببرنامج يتوجه بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل الجمهورية الفرنسية ومؤسساتها على قواعد جديدة، ومن الواضح أن برنامجه قد التقى مع رغبة جماهيرية فرنسية تنحو إلى نفس الاتجاه المضاد للواقع الفرنسي الحالي جذريًّا وليس على سبيل مجرد «التحفظ» أو الإصلاح الهامشي.

وُلد ميلونشون بمنطقة طنجة الدولية في المغرب، وسبق له العمل في منصب وزير التعليم المهني وعضوية البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي، فضلًا عن كونه أحد القيادات الطلابية القديمة والكبيرة في فرنسا، بما يُعرف عن اتجاهه السياسي من يسارية واضحة، جعلت منه مرشحًا لليسار الفرنسي «الحقيقي» الذي لا ينتمي له ما يُسمى بـ«الحزب الاشتراكي» قط، وليس فقط لحركة «فرنسا المتمردة» التي يتزعمها ميلونشون.

الجدير بالذكر أن الحزب الاشتراكي قد وجّه أنصاره إلى انتخاب ماكرون، المدير السابق في بنك روتشيلد الرأسمالي القح والمرتبط بالتحركات الاستعمارية، بعد حصول مرشح الحزب بينوي هامو على 6% فقط من الأصوات.

وتتلخص مفاجأة تأييد قطاع من الفرنسيين لأفكار ميلونشون وبرنامجه في عدة نقاط منها:

الضرورات العاجلة وإعادة التأسيس.. تغيير أسس النظام

يطرح ميلونشون وجوب تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، بما يعنيه هذا من إعادة كتابة الدستور، مع الحد من سلطات مؤسسة رئاسة الجمهورية ـ وهي ضخمة طبقًا للدستور الفرنسي الذي ينص على نظام رئاسي ـ وإقامة آليات لمشاركة الشعب في الحكم جمهوريًّا، ويذهب أيضًا إلى وجوب القضاء على امتيازات الطبقة الحاكمة الفرنسية التي يصفها البرنامج بـ«الاوليجاركية»، والتوسع في إشراك العمال في اتخاذ القرار مع ما سماه بـ«حقوق جديدة» للموظفين تشمل ضمانًا اجتماعيًّا كاملًا يضمنه الدستور، وتوجيه الشباب نحو العمل في الصالح العام والأمن القومي مع سماه البرنامج بـ«سياسة عقلانية» لمكافحة الإرهاب.

كما يطرح أن تكون فرنسا «جمهورية عالمية»، وهو المبدأ الذي فسرته قيادات حملته بأنه على فرنسا ألَّا تعتبر نفسها محض جزء من «القوى الغربية» التابعة لسياسات الولايات المتحدة اوتوماتيكيًّا، وعليها ألَّا تتحدث فقط إلى روسيا أو فقط إلى الولايات المتحدة بل إلى الجميع في العالم.

التغيير الاجتماعي والاقتصادي.. انحياز اجتماعي واضح

يطرح البرنامج الأهمية الحيوية لما سماه «كبح نظام الاقتصاد المالي» نحو نمط أكثر إنتاجية وأقل قبولًا بالمضاربات المالية الصِرف، ويقر منع تقليص العمالة والحد من حرية رؤوس الأموال في تحويل أنشطتها وإخراج نفسها من السوق متى أرادت.

كما يضع البرنامج تحديد حد أقصى للأجور ويؤمن مشاركة العمال في مجالس الإدارات، من خلال وضع ذلك في الدستور والقوانين، وأولوية لإقامة نظام ضريبي يصب في صالح الطبقة الوسطى والفقيرة، إذ يقر تخفيض الضرائب على الشريحة التي تربح أقل من 4 آلاف يورو شهريًّا، وزيادتها على الشريحة التي تربح من 4 آلاف إلى 6 آلاف يورو شهريًّا، وللشريحة التي تجني 30 ألف يورو شهريًّا فأكثر سيتم وضع ضريبة 90% على كل يورو.

كما يؤكد على وضع إجراءات «حمائية» للسوق الفرنسية، تقرر بمقتضاها الدولة أو ترفض ما يدخل إلى السوق من استثمارات وبضائع، ومنع ترك الأمر في يد السوق نفسه ـ كما تطرح الليبرالية الجديدة ـ أي في يد المؤسسات الاقتصادية العملاقة في حقيقة الأمر، وعن الصعوبة الواقعية الكبيرة لتحقيق اتجاه كهذا يقول ممثلو الحملة، إن المسألة تتحدد بالقرار السياسي والانحياز، وأنه طالما وصل إلى منصب الرئاسة هناك من يؤمن بالتنافسية الاقتصادية، وليس بالتضامن الاقتصادي، ستبقى المنظومة الاقتصادية والتجارية العادلة غير ممكنة، في حين سيكفل وجود رئيس بأهداف وسياسات تضامنية الشروع في تطبيق واقعي للتجارة العادلة والسوق العادلة وليس الحرة.

المسألة السورية والفلسطينية.. مخالفة نسبية للاتجاه الفرنسي التقليدي

بخصوص الحرب على سوريا ينص البرنامج على مبدأ «إقرار السلام في سوريا»، ويؤكد ممثلو الحملة والبرنامج أولوية احترام قرارات وتوجهات الدولة والشعب السوريين مع الانحياز للحل السياسي، ووقف الصراع المسلح في ضوء قرارات الأمم المتحدة، وما أطلقوا عليه «الوقوف مع تعبير الشعب السوري عن نفسه بحرية بضمانة الأمم المتحدة وحدها».

وعن القضية الفلسطينية ينص البرنامج على «العمل من أجل إقامة سلام عادل وطويل المدى» بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وعن تفصيل ذلك طرح ممثلو الحملة تصورهم على أن الاحتلال العسكري مسألة تخرق القانون الدولي، ومن ثم على «المجتمع الدولي» مساعدة الفلسطينيين ضد هذا الاحتلال.

الاتحاد الأوروبي والدول الفرانكفونية.. بين الوطنية وفك الارتباط بعهد الاستعمار

نص البرنامج على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص المعاهدات كافة بينه وبين فرنسا؛ من أجل تحسين المصالح الفرنسية، التي يراها ميلونشون مهدرة في هذا السياق، ومع إقرار التفاوض مع الدول المكوّنة للاتحاد وبعد الخروج المزلزل للمملكة المتحدة منه، يطرح البرنامج أنه حال رفض المطالب والتعديلات الفرنسية الموضوعة بخصوص الاتفاقيات، ستخرج فرنسا من الاتحاد ـ ويطلق البرنامج على هذا الإجراء الخطة ب ـ مما سيجبر الأوروبيين الآخرين على الانصياع لمطالبهم، أي أن الخطة ب هي نفسها ضمانة خضوع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للشروط التي تحقق المزيد من المصالح الوطنية الفرنسية.

وعن رؤية ميلونشون للعلاقة مع الدول الفرانكفونية، يعيد البرنامج تعريف العلاقة مع الأخيرة بما سماه «الفرانكفونية السياسية»، ويفصّلها ممثلو الحملة بأنها تعني التوقف عن توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الفرانكفونية الأصغر، تحتجز تطورها وتصب في صالح الشركات الفرنسية حصرًا وتجني المال من إفقار شعوب تلك الدول من خلال تلك الاتفاقيات، وبدلًا من ذلك يطرح البرنامج الاعتماد على العلاقات التاريخية مع تلك الدول؛ من أجل «مساعدتها» في التنمية والتطور.