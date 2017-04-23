ميسي يصل لهدفه رقم 500 في مسيرته مع برشلونة

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف إلى قائمة إنجازاته على الصعيد الشخصي، بتسجيله 500 هدف في مسيرته مع برشلونة.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى 500 هدف مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات بعدما تمكن من هز شباك ريال مدريد في مناسبتين، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا”.

دخل«البرغوث» المباراة وفي جعبته 498 هدفًا سجلها خلال مسيرته مع برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول، وبالتحديد منذ الأول من مايو عام 2005، بواقع 341 هدفًا في الدوري الإسباني، و43 هدفًا في كأس ملك إسبانيا، و12 هدفًا في كأس السوبر الإسباني، و94 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في السوبر الأوروبي، و5 أهداف في كأس العالم للأندية، قبل أن يسجل هدفين ويرفع عدد أهدافه في الليجا إلى 343 هدفًا.

ويتصدر النجم الأرجنتيني صدارة هدافي مسابقة الدوري الإسباني برصيد 31 هدفًا، كما بات الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات الغريمين في كلاسيكو الأرض.