مواجهة مصرية في البريميرليج.. وصلاح في مهمة صعبة أمام أتلانتا

مواجهات متوازنة للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية، والبداية سيكون الصدام المصري في ملاعب الإنجليز، حيث يواجه فريق ستوك سيتي الذي يلعب بين صفوفه رمضان صبحي، فريق هال سيتي الذي يلعب له أحمد المحمدي، وفي إيطاليا يستضيف فريق روما «صلاح» نظيره أتلانتا في مواجهة سهلة لذئاب العاصمة الإيطالية.

مواجهة مصرية على الملاعب الإنجليزية

يحتضن ملعب «بريطانيا» في الرابعة عصرًا مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية بين فريق ستوك سيتي الذي يلعب بين صفوفه رمضان صبحي، وفريق هال سيتي الذي يلعب له أحمد المحمدي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

نتيجة مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على ملعب هال سيتي في الأسبوع التاسع انتهت بفوز فريق ستوك سيتي بهدفين دون مقابل.

يحتل فريق ستوك المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، بينما يحتل هال سيتي المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن سندرلاند متذيل الترتيب.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز ستوك سيتي من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يسعى هال سيتي إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط للابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد وجوده في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتأمل الجماهير المصرية المتابعة للطيور المصرية المهاجرة في مشاركة الثنائي المصرية منذ بداية اللقاء، وتقديم مستوى طيب منهما.

روما «صلاح» في مواجهة صعبة أمام أتلانتا

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث يواجه فريق روما الذي يلعب له الجناح المصري الطائر محمد صلاح، نظيره أتلانتا، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب «الأوليمبيكو»، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإيطالي.

يحتل روما، صاحب الملعب والجمهور في موقعة اليوم، وصافة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس متصدر جدول الترتيب، بينما يحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

يسعى روما إلى تحقيق الفوز؛ من أجل تقليص فارق النقاط مع يوفنتوس المتصدر وتوسيع الفارق مع نابولي صاحب المركز الثالث.

وتأمل الجماهير المصرية العاشقة للفرعون المصري محمد صلاح، صاحب الـ11 هدفًا في الكالتشيو الإيطالي، أن يزور الجناح الطائر شباك أتلانتا، ويرفع حصته التهديفيه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 12 هدفًا.

براجا «كوكا» في مواجهة نارية أمام بورتو

يحل فريق بورتو في التاسعة والنصف مساءً ضيفًا ثقيلًا للغاية على فريق سبورتينج براجا، الذي يلعب له المهاجم الدولي المصري أحمد حسن «كوكا»، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «بلدية براجا»، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

فريق براجا يدخل اللقاء وفي جعبته 50 نقطة، يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق بورتو الضيف في موقعة اليوم وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بنفيكا المتصدر.

«تريزيجيه» يسعى لقيادة موسكرون بروفيلز لانتصاره الأول

يحل فريق موسكرون بروفيلز الذي يلعب له الجناح المصري محمود حسن «تريزيجيه»، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضيفًا على فريق روزلار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالدوري البلجيكي المؤهلة للدوري الأوروبي.

يحتل روزلار المرتبة الرابعة برصيد نقطة، بينما يتذيل موسكرون جدول الترتيب بدون أي نقاط، بعدما تلقى خسارتين في الجولتين الأولى والثانية.

يسعى جناح الأهلي الأسبق إلى مواصلة عروضه الطيبة التي يقدمها مع موسكرون؛ من أجل الوصول إلى هدفه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، أو العودة إلى صفوف أندرلخت الذي خرج مه معارًا إلى صفوف موسكرون.

بازل «جابر» يحل ضيفًا على لوزان

يلتقي فريق بازل المحترف ضمن صفوفه عمر جابر، ظهير أيمن الزمالك السابق، في الثامنة مساءً، ضيفًا على فريق لوزان، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السويسري لكرة القدم.

لوزان صاحب الضيافة يدخل اللقاء وفي جعبته 27 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل فريق بازل صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه.