مواجهات متوازنة للأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

كشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وفي حضور أحمد أحمد، الرئيس الجديد للكاف وممثلين عن الأندية الـ32 في البطولتين، عن مواجهات متوازنة للأندية المصرية.

ويمثل الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا، التي يشارك حامل لقبها في كأس العالم للأندية فريق الزمالك وصيف النسخة الأخيرة من البطولة، وغريمه التقليدي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب.

بينما تشارك مصر في كأس الكونفدرالية بفريق وحيد، وهو سموحة، بعدما تم إقصاء المصري ممثل مصر الثاني في الكونفدرالية من دور الـ16 مكرر أمام كامبالا بطل أوغندا بركلات المعاناة الترجيحية.

وجنبت القرعة صدام قطبي الكرة المصرية في دوري المجموعات، فجاء الكبيران ضمن التصنيف الأول للنظام الجديد للبطولة، حيث تقام منافسات الدور الستة عشر لأول مرة بنظام دوري المجموعات.

وجاء تصنيف الأندية الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي، الزمالك مصر، النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: الهلال السوداني، الترجي التونسي، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثالث: المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونجولي، القطن الكاميروني، أهلي طرابلس الليبي.

التصنيف الرابع: كابس يونايتد الزيمبابوي، سان جورج الإثيوبي، زاناكو الزامبي، فيروفيارو الموزمبيقي.

وأسفرت القرعة عن تواجد الزمالك وصيف النسخة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كابس يونايتد (زمبابوي)، أهلي طرابلس (ليبيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

بينما تواجد الأهلي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية زاناكو (زامبيا)، القطن (الكاميرون)، الوداد (المغرب).

وجاءت المجموعات الأربعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فيروفيارو (موزمبيق)، المريخ (السودان)، الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الثانية: كابس يونايتد (زيمبابوي)، أهلي طرابلس (ليبيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، الزمالك (مصر).

المجموعة الثالثة: سان جورج (إثيوبيا)، فيتا كلوب (الكونجو)، الترجي (تونس)، صن داونز (جنوب إفريقيا).

المجموعة الرابعة: زاناكو (زامبيا)، القطن (الكاميرون)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

فيما أسفرت قرعة دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية الإفريقية، التي تحمل مصر لقبًا وحيدًا لها من خلال النادي الأهلي، عن وقوع فريق سموحة ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت أندية ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، الهلال الأبيض السوداني، زيسكو الزامبي.

وجاءت المجموعات الأربعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الإفريقي (تونس)، الرباط (المغرب)، ريفيرز يونايتد (نيجيريا)، كمبالا سيتي (أوغندا).

المجموعة الثانية: بلاتينيوم ستارز (جنوب إفريقيا)، الصفاقسي (تونس)، مولودية الجزائر (الجزائر)، إمبابان (سوازيلاند).

المجموعة الثالثة: ريكرياتيفو دو ليبولو (أنجولا)، سموحة (مصر)، الهلال الأبيض (السودان)، زيسكو يونايتد (زامبيا).

المجموعة الرابعة: سوبر سبورت يونايتد (جنوب إفريقيا)، مازيمبي (الكونغو)، مونانا (الجابون)، حوريا (غينيا).