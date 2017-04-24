من كان بلا خطيئة فليرمهم بحجر

كانت تلك كلمة المسيح، عليه السلام، لجماعة من الناس اتهموا سيدة بارتكاب الفاحشة، وأرادوا تطبيق حد الرجم عليها، فلجوا في السخرية منها، وتعاملوا معها بقسوة وبغلظة وبكبر شديد وتعال.

وصارت الكلمة مثلًا في ضرورة الرفق حتى بالعصاة أو المذنبين، وهو أثر باق في كل الشرائع والأديان السماوية.

في الإسلام الحد ليس مقصودًا به خلق شعور بالتشفي من المخطئ والشماتة فيه، بل تطهيره ليكون عضوًا طبيعيًّا في جماعته أو أسرته الكبيرة من جديد، ولقد جاء في الأثر أن رسول الله وصف توبة امرأة ارتكبت الفاحشة بأنها تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم.

وحفظ لنا الحديث النبوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» وحثنا على الستر والنفور من الفضيحة والحديث عنهم دون دليل.

لكن ابتعاد الناس عن دينهم والفجوة التي اتسعت بينهم وبين أخلاق الدين، وطنت في واقعهم أخلاقًا مرذولة، وأصبح حرص الناس على متابعة الفضائح والحوادث سلوكًا مرضيًا، والله لقد مضى من عمري أكثره لم أحرص فيه أبدًا على قراءة صفحتين في كل صحيفة أو مجلة أطلع عليها، الأولى صفحة الحوادث والثانية صفحة الرياضة، فالأولى تشعرني باقتراب الساعة وتقبض قلبي شفقة على الخلق وعلى أبنائنا الذين يعيشون في مجتمع مترع بتلك الجرائم، والثانية تتحفنا بأخبار من يمارسون الرياضة عوضًا عن أن نمارسها نحن فتصح أبداننا.

في قراءة الحوادث والفضائح والحرص على متابعتها مثالب قد لا ينتبه لها الكثيرون، أولًا تقسى القلب وتعطي نوعًا من الإلف لتلك الجرائم في النفوس، كما تعطي أثرًا أخطر أنها تخلف في النفس شعورًا بالرضا عن الذات، فيكون لسان حال من يقرأها أنه أفضل من هؤلاء الذين يقترفون المعاصى والآثام.

ورحم الله الشيخ محمد الغزالي الذي علمنا درسًا بليغًا في اتهام النفس بديلًا عن اتهام الآخرين، والانشغال الدائم بإصلاحها وتعهدها هي وليس تعهد أخبار الناس والسعادة بما هم عليه من غفلة، يقول: «كان لي جار يعاقر الخمر قابلته ذات يوم فبكى وطلب مني أن أدعو الله له أن يعافيه من إدمان الشراب، فقلت له ليدعو كل منا للآخر، فلما خلوت إلى نفسي قلت لعلي شربت من خمر الغفلة عن ربي ما يجعلني أكثر سكرًا من هذا الرجل، وهكذا يتهم العالم نفسه وتكون معصية الآخرين دافعًا لشكر الله على الهداية وتفقد مواطن الضعف والتقصير».

آداب الدين وأخلاقه أن المؤمن كالسيل أينما حل نفع، فهو بلسم للمتعبين وليس قاضيًا أو جلادًا، بل شفيق على الخلق يتقرب لله بدعوتهم للخير، والسعي الدائم لهدايتهم والتعاون على الترقي والتزكي معهم، دون أن يزكي نفسه أو يظنها أفضل من غيره.

في المجتمع المسلم، المسلمون ذمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القيمة المركزية في ديننا، والتي حفرت لها مكانًا راسخًا في نفوس الخلق كانت الرحمة، حتى سمى رسول الله رسول الرحمة أو المرحمة ومدحه ربه بقول «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر».

هاجمتني كل تلك الخواطر وأنا أرى ابتهاج بعض الصحف الساقطة بأخبار تحدثت عن بعض شباب الإخوان، الذي كشف تحقيقًا صحفيًّا عن تعاطيهم الحشيش وتصريح بعضهم بأنه ربما اقترف الفاحشة.

وأصبح لسان حال هؤلاء الساقطين يقول إذن لسنا وحدنا من يقترف المعاصي، هاهم الدعاة والمشايخ يفعلونها أيضًا.

هؤلاء يتناسون كل الأدب النبوي الذي يحيط قضية القذف والاتهام بالكبائر بضمانات لا تجعل سمعة الناس نهبًا لكل عابث، فيطلقون التهم والإشاعات دون دليل أو إثبات سوى الخصومة السياسية التي لا تعرف حدودًا من خلق أو دين أو عرف أو قانون.

في مجتمع انتشرت فيه المخدرات إلى هذا الحد، ليس من المستبعد أن يتعاطى أحد شباب الإخوان ـ وهم بشر في مجتمع بشري ـ الحشيش تحت أي ذريعة، فهل يعني ذلك أن تعاطي الحشيش أصبح من وصايا البنا للشباب!

في حالة الشتات التي يعيشها أعضاء التنظيم، سواء داخل أو خارج مصر، ألا يستدعى هؤلاء الشفقة من الدولة التي تبقى مسؤولة عن كل مواطنيها، هل ستبتهج الدولة إذا فسد شباب الإخوان أخلاقيًّا وتعاطوا الحشيش وارتكبوا الفواحش، هل سيصبحون مواطنين أفضل لهذا الوطن وأطوع لهذا النظام؟!

يا سادة نعم الطلب على الرذيلة وملحقاتها فاق كل الحدود، لكن الطلب على الفضيلة ومكارم الأخلاق أيضًا مازال وسيبقى مرتفعًا، وسيبقى في هذا المجتمع دائمًا عصاة وطائعون في الإخوان أو غيرهم، لكن من حق الإخوان كغيرهم أن يبقى الخلاف معهم سياسيًّا، بعيدًا عن حقوقهم كمواطنين، ففي حدود علمي لم يتحدث أحد حتى الآن عن طردهم خارج حدود الوطن أو استباحة حقوقهم بأي دعاو.