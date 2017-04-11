من «الفرات» إلى «تسيل».. الإرهاب يعبث بالبنى التحتية السورية

فشلت الضربة الأمريكية التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، في تحقيق أي من أهدافها، سواء دعم التنظيمات المسلحة عسكريًا ومعنويًا، أو إيقاف تقدم الجيش السوري ولو لفترة حتى تستطيع هذه التنظيمات إعادة ترتيب صفوفها المتشرذمة من جديد، الأمر الذي دفع هذه التنظيمات إلى اللجوء لسلاح ضغط جديد على النظام السوري، من خلال العبث في البنى التحتية السورية لإغراق البلاد في المزيد من الكوارث والأزمات، وتصعيد معاناة المدنيين هناك.

الأيدي العابثة تصل إلى “سد تسيل”

فجرت التنظيمات الإرهابية، اليوم الثلاثاء، بوابة تفريغ “سد تسيل” بريف درعا الشمالي الغربي، وذكر معاون مدير الموارد المائية بدرعا المهندس مروان الربداوي، أن مصادر أهلية في ريف درعا الغربي أكدت قيام الإرهابيين بتفخيخ بوابة التصريف في سد تسيل وتفجيرها، ما أدى إلى تسرب المياه باتجاه منطقة وادي العلان، ومنها إلى سد الشهيد باسل الأسد، الذي يعاني بدوره من تصدعات بسبب الخنادق والأنفاق التي حفرتها التنظيمات الإرهابية في محيطه.

وقال الربداوي، إن غزارة المياه المتدفقة من السد بسبب الاعتداء الإرهابي حسب الكمية المخزنة حاليًا تبلغ حوالي 3 أمتار مكعبة في الثانية، وهي لا تشكل خطورة قصوى على المنطقة المحيطة بالسد، ولفت إلى أن وجود جميع سدود محافظة درعا في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية لم يمكن مديرية الموارد المائية، منذ عدة سنوات، من إجراء صيانة أو إصلاحات في السدود، بسبب منع تلك التنظيمات ورشات المديرية من الدخول إليها.

“سد تسيل” يقع شمال غرب مدينة درعا، بحوالي 35كم، وهو عبارة عن سد ترابي مرصوف بالحجر، وسعته التخزينية الحالية تبلغ نحو 3.750 ملايين متر مكعب من المياه، فيما السعة الإجمالية للتخزين في حدها الأقصى تبلغ 6.625 ملايين متر مكعب.

الاعتداء الإرهابي على سد تسيل لم يكن خطوة مفاجئة من قبل التنظيمات الإرهابية، حيث لم يكن هذا الاعتداء هو الأول من نوعه، فقد اعتادت هذه التنظيمات استخدام البنى التحتية كسلاح ضغط على النظام السوري كلما مُنيت بخسارة ميدانية كبيرة، وقد شهدت العديد من البنى التحتية هناك، وعلى رأسها سد الفرات ونبع عين الفيجة هذه الاعتداءات، حيث تختار التنظيمات الإرهابية العبث بالبنى المؤثرة في حياة السوريين، والتي قد يؤدي قصفها أو إتلافها إلى كوارث إنسانية.

سد الفرات شاهد على الابتزاز

سد الفرات أيضًا الذي طالما استخدمه تنظيم داعش الإرهابي كورقة ضغط على النظام السوري نظرًا لأهميته الاستراتيجية، وقد لوح مرارًا بتفجيره في أي لحظة، يعتبر من أبرز الشواهد على عبث التنظيمات الإرهابية، حيث يعتبر سد الفرات من أكبر السدود السورية، إذ يبلغ طوله 4.5كم، وارتفاعه أكثر من 60 مترًا، وتشكلت خلفه بحيرة كبيرة يبلغ طولها 80كم، ومتوسط عرضها 8كم، وتختزن هذه البحيرة ما مقداره 14 مليار متر مكعب من المياه.

وقد توقفت جميع أقسام هذا السد عن العمل تمامًا في مارس الماضي، بسبب الصراع الذي يدور في محيطه سواء من قبل تنظيم داعش أو قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الأمريكي، ما يهدد بارتفاع منسوب المياه فيه، ويشكل خروج السد عن الخدمة، خطورة تهدد الرقة ودير الزور بالغرق، إضافة إلى أن انهياره يعني غرق مدينة الرقة بالكامل بارتفاع مياه تصل نحو 16 مترًا، ومدينة دير الزور والبوكمال أيضًا بارتفاع 4 أمتار، مع القضاء بالكامل على البنية التحتية لهذه المدن، وتهديد حياة أكثر من 3 ملايين مدني، والقضاء على الثروة الحيوانية والنباتية، فضلًا عن القضاء على 80% من الثروة الإنتاجية النفطية السورية، وربما يصل الخطر إلى الأراضي العراقية وبالتحديد مدينة الرمادي.

نبع “عين الفيجة” يهدد حياة المدنيين

في العام 2014 قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بالسيطرة على منطقة عين الفيجة في وادي بردي بريف دمشق الغربي، حيث قامت تلك المجموعات بقطع المياه للمرة الأولى عن مدينة دمشق بالكامل، وحينها دارت معارك بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية هناك في محاولة لتحرير النبع الذي يُعتبر مصدر المياه الرئيسي لدمشق من سيطرة التنظيمات الإرهابية، فما كان من الأخيرة إلا التهديد بتفجير النبع بهدف الضغط على الجيش السوري لوقف عملياته العسكرية، وبالفعل أقدمت المجموعات المسلحة على تفجير جزء من الساتر الخارجي للنبع.

وفي شهر يوليو عام 2015، قامت الفصائل المسلحة بقطع المياه للمرة الثانية عن مدينة دمشق واضعةً عدة شروط قبل إعادة ضخها من نبع عين الفيجة، وقد تم التوصل إلى اتفاق لإعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، وفي ديسمبر عام 2016 عادت التنظيمات الإرهابية لاستخدام النبع كوسيلة للضغط على الجيش السوري، حيث قامت بتلويث مياة النبع بمادة المازوت في محاولة منها للضغط على أبناء العاصمة وسكانها ما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة دمشق، وفي يناير الماضي حسم الجيش السوري معركة المياه في العاصمة السورية دمشق، بعد أكثر من 6 أسابيع من المعارك المتواصلة، حيث استطاع الجيش السوري تحرير بلدة عين الفيجة في وادي بردى، ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع.

التحالف الأمريكي يحارب داعش أم البنى التحتية؟

اتجهت الكثير من أصابع الاتهام نحو التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في سوريا والعراق، بشأن استهداف البنى التحتية هناك، ورصدت منظمات دولية تدمير طيران التحالف الأمريكي لما يقرب من 19 جسرًا خلال الأشهر الأخيرة، بحجة استخدامها من قبل تنظيم داعش، حيث قطّعت طائرات التحالف الدولي أوصال مدينتي الرقة ودير الزور عبر تدمير جميع الجسور التي تصل بين أجزاء هذه المدن على نهر الفرات، وبذلك لم يعد بإمكان المدنيين التنقّل وباتت وسيلة النقل الوحيدة بين ضفتي النهر هي الزوارق، حيث تم تدمير 8 جسور في دير الزور، وجسر في محافظة الحسكة، و10 جسور في الرقة، في حين تسبب تدمير الجسر القديم بالرقة في انقطاع المياه بالكامل عن المدينة جراء تفجير خط المياه الرئيسي الذي يمر على الجسر.

من جانبها، سبق أن اتهمت روسيا عمليات التحالف الدولي بتعمد تدمير البنى التحتية في سوريا، وقال مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرجي رودوسكي، إن العمليات الأمريكية في سوريا تولد انطباعًا بأن الهدف منها هو التدمير الكامل للبنية التحتية الحيوية، بحيث تصعب إعادة إعمارها بعد وقف الحرب.