مع اقتراب اليوم العالمي للصحافة.. «مصر سجن كبير للصحفيين»

في الوقت الذي يستعد العالم للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو المقبل، تكشف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها لعام 2017 أن مصر شغلت المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي، متراجعة بمركزين عن العام الماضي، حيث وصفت المنظمة مصر بكونها «أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم».

وأضافت المنظمة أن «موقف حرية الإعلام في مصر أصبح مقلقًا للغاية»، حيث قُتل قرابة عشرة صحفيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير «بدون تحقيق جدي»، مشيرة إلى وجود العديد من الصحفيين خلف القضبان، «منهم كثيرون يقضون سنوات في السجن بدون توجيه اتهامات أو تحقيقات، بينما يقضي بعضهم عقوبات سجن طويلة تصل للمؤبد في محاكمات جماعية جائرة»، وصل عددهم إلى 27 صحفيًّا تم القبض عليهم منذ عام 2014.

وأشار التقرير أيضًا إلى قانون الهيئات الإعلامية الذي تم تمريره في ديسمبر 2016، والذي من المتوقع أن يزيد من سيطرة الحكومة على الإعلام، على حد قول المنظمة، التي أشارت أيضًا إلى أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعون من العمل على تغطية الأحداث في سيناء، ولم يتطرق التقرير إلى القيود الإضافية التي نتجت عن تطبيق قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس السيسي في أعقاب تفجير كنيستين في احتفالات أحد السعف أوائل هذا الشهر.

يقول عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة لـ«البديل» أن التصنيف التي حصلت عليه مصر في تقرير منظمة مراسلون دون حدود صحيح ويتماشى مع الأزمة التي تعصف بالحريات الصحفية في الوقت الحالي، والتي تمر بأسوأ مراحلها منذ 20 عامًا، موضحًا أن هامش الحريات الذي كان موجودًا خلال هذه السنوات الماضية أصبح الآن معدومًا تمامًا.

وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين الحريات الصحفية المتراجعة عن المناخ السياسي العام التي تمر به البلاد، والذي يتسم بكونه معاديًا للحريات العامة، وفي القلب منها الحريات الصحفية، حيث يرفض التعدد والتنوع والأصوات المختلفة المعارضة، ومن ثم كان من الطبيعي أن تحصل مصر على تلك المكانة المتواضعة.

وعن دور النقابة في حل أزمة الصحفيين المسجونين، كشف بدر أنه غير متفائل، بل يرى أن مجلس النقابة الجديد ليس لديه استعداد حقيقي للاشتباك مع ملف الحريات الصحفية وملف الزملاء المقبوض عليهم، وبسؤاله عن مستقبل استقلالية الصحف وعلاقتها بالسلطة بعد تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال، المؤشرات غير طيبة، والأسماء التي تم اختيارها مثيرة للقلق وغير مريحة، لكن ننتظر تقييمهم الفعلي بعد البدء بشكل حقيقي في مهام عمل هذه اللجان خلال الفترة المقبلة.

من جانبها تقول فاطمة سراج المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: التقرير يعكس بدقة أوضاع الصحفيين المصريين المتردية خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2014، حيث تعرضوا للقمع والاعتداءات المتكررة أثناء القيام بمهامهم الصحفية، فضلًا عن السجن الذي مازال يضم بين جدرانه صحفيين حتى الآن، وعلى رأسهم المصور الصحفي شوكان المحتجز منذ 3 سنوات.

وأكدت سراج في تصريحات خاصة لـ«البديل» أن مصر بالفعل أصبحت سجنًا كبيرًا للصحفيين، في ظل غلق المجال العام وتكميم الأفواه وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، دفع الصحفيين ثمنًا في تلك الهجمة الشرسة، بل أصبح الصحفي غير آمن في أداء عمله.

وأوضحت خطورة غياب الحماية للصحفيين غير المدرجين بجداول النقابة، مطالبة النقابة بالبحث عن حلول لتوفير الحماية القانونية والمهنية لهم، وأن يفتح مجلس النقابة الجديد ملف الصحفيين المحبوسين مع الجهات المعنية؛ مثل وزارة الداخلية والعدل، وتقديم بلاغات للنائب العام من أجل البحث في قضايا المحبوسين والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم؛ لأنه لا يجوز حبس صحفي في قضايا نشر، فضلًا عن دعم حريات الصحفيين بصفة عامة.

كما طالبت سراج بتحرك النقابة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل الصحفيين ومتابعتها حتى لا يضيع حق الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل المعلومة والحقيقة للجمهور.

بينما يرى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن وصف التقرير لمصر بأنها أصبحت سجنًا كبيرًا للصحفيين مبالغ فيه، لكن هذا لا ينفى الاتفاق مع ما رصده التقرير بتراجع حرية الصحافة خلال عام 2017 والتي كانت أولى أبرز انتهاكاتها، مصادرة عدد البوابة نيوز لمجرد توجيه نقدها لأحد القائمين على السلطة التنفيذية، وهو إجراء يعكس بقوة محاربة الكلمة الحرة وخمد الأصوات المعارضة، فضلًا عن استمرار حبس عدد من الصحفيين، في إشارة من السلطة لترهيب الجماعة الصحفية.

وأوضح في تصريحاته لـ«البديل» أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الدولة ترتب عليها تراجع الحريات الصحفية؛ منها قانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، والذي رسخ لفلسفة واحدة فقط وهي تركيز الصحافة والإعلام في يد الدولة، ولم يهتم القانون بالمؤسسات الصحفية الخاصة أو الحزبية، مما يؤكد رغبة النظام السياسي في السيطرة على الإعلام.

وأضاف أن تشكيل الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام يؤكد أيضًا اختيار عناصر وشخصيات لها انتماء شديد للسلطة الحاكمة، ينبئ بتأثير هذه الكيانات والشخصيات على أداء الصحافة مستقبلًا، وانخفاض سقف الحريات المتوقع لها، مموضحًا أنه من الخطأ اعتماد الدولة أو السلطة على الرأي الواحد لأنه يخلق مجتمعًا مغيبًا، بل يمثل اعتداءً صريحًا على حق المجتمع في المعرفة، مؤكدًا أهمية التعددية وإطلاق الحرية الصحفية المسؤولة، واحترام الرأي الآخر والمعارضة التي تنتقد من أجل البناء وليس الهدم.

وعن دور نقابة الصحفيين في حل أزمة الصحفيين المحبوسين الذي رصده التقرير الدولي، قال العدل: على مدى تاريخ الصحافة والنقابة لم تكن هناك عملية ترويض من جانب السلطة، ولم تدخل الصحافة بيت طاعة الخاص بالسلطة، وكانت الصحافة دائمًا المنتصرة بفضل وجود نقابة قوية تقف في وجه السلطة، لكن ما نشهده حاليًا مع المجلس الجديد هو نوع من الارتماء في أحضان السلطة.

وتساءل: ما الذي قدمته النقابة حتى الآن في ملف الزملاء المحبوسين احتياطيًّا، والذين تجاوزت مدة حبسهم 3 سنوات؛ مثل المصور الصحفي شوكان؟! مشيرًا إلى أنه غير متفائل بدور النقابة في التحرك لإنهاء حبس الصحفيين المسجونين، وما تقوم به الآن ويستعرضه نقيبها مجرد ضجيج بلا طحين، حديث هنا وهناك عن خدمات سلعية وإسكان وعلاج، دون الاقتراب بشكل حقيقي للقضية الأساسية وهى الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين المهنية.