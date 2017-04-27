معركة الكرامة.. الضحية تضغط على جلادها

في الوقت الذي قرر فيه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إعلان انتفاضة جديدة ولكن من داخل القضبان هذه المرة؛ للمطالبة بحقوقهم التي ابتلعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مدى سنوات طويلة، حيث اختاروا لها موعدا في السابع عشر من إبريل الجاري، وأطلقوا عليها اسم معركة الكرامة أو اضراب الكرامة والتي يشارك فيها قرابة الـ 1500 أسير فلسطيني.

بدأت حملات التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وتوجهت بعض عائلات الأسرى للحذو حذوهم، فقام جزء منهم بمشاركة أبنائهم هذا الإضراب حيث تم اليوم نقل والدة الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى إثر الإنهاك الذي أصابها بعد إضرابها عن الطعام لمدة عشرة أيام تضامناً مع أبنائها الأربعة المضربين عن الطعام.

ويدخل الأسرى يومهم العاشر في إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، للضغط على الجلاد، وهو الوسيلة الوحيدة التي تكون الضحية في محل ضغط على جلادها، إذ تستخدم أخر طلقة في جعبتها للفت العالم لمعاناتهم.

‪وأفادت مصادر خاصة بالبديل أن عددا جديدا من الأسرى في سجن النقب الصحراوي قد بدأ اليوم باللحاق بقافلة المضربين عن الطعام والأسرى هم: سامر العيساوي، ونافز بشارات، وسميح بشارات، وعامر عياد، وغازي كنعان، وإبراهيم زيادة.

‪من جانبها؛ اتجهت إدارة السجون الإسرائيلية إلى عزل جزء من الأسرى المضربين عن الطعام واستخدمت كافة الأساليب البشعة لثنيهم عن هذا القرار لكن ذلك لم يغير في معادلة الإضراب شيئا، بل زاد من تكاتف الأسرى داخل السجون بانضمام أسرى جدد للإضراب.

ودعا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب في وقت سابق إلى الانضمام الى الإضراب عن الطعام اليوم الخميس من الصباح وحتى المساء بمشاركة نحو ٥٠٠ كادر وقيادي من الحركة.

فيما أعلنت جامعات ومؤسسات حكومية وخاصة في غزة، عن الإضراب عن العمل اليوم الخميس، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وفي مراقبة وضع الأسرى الصحي اتجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة الأسرى للتعرف على أوضاعهم الصحية، مؤكدين أنه قد تم رفع حالة التأهب وتم إقرار رفع عدد الزيارات للسجون في ضوء الإضراب عن الطعام.

وعلى صعيد آخر، بدأ النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد والتضامن مع الأسرى كل بطريقته فمنهم من شارك بتسجيل فيديو تضامني ومنهم من شارك بالإضراب لمدة ٢٤ ساعة وفي حالة الجدل العامة كان من البعض أن رفض التضامن الفلسطيني الفلسطيني جملة وتفصيلا داعين لاستكمال ما بدأ فيه الأسرى وعدم الاكتفاء بتضامن لا يمكن أن يقدم لقضيتهم شيئا، بل إن ما يقدمه الأسرى هو خطوة أولى وعلى الفلسطينيين أن يستكملوا الأمر بتوجيه معاناة الأسرى للإعلام لإظهارها للعالم كله.

وتداول النشطاء فيديوهات مسجلة يقومون بشرب ماء وملح، في خطوة تضامنية مع الأسرى، حيث قام عدد كبير بنشر فيديوهات شخصية يقومون بشرب الماء المخلوط بملح تعبيرا على أنهم يتشاركون الألم والمرارة مع الأسرى، داعين الجميع إلى أن يقوموا بشيء لإظهار تضامنهم مع الأسرى.