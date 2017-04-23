مصر تتراجع.. الدراما الدينية إلى أرض الياسمين (ملف خاص)

أعد الملف – فريق عمل قسم الثقافة

نجحت الدراما السورية في انتزاع صدارة الإنتاج الدرامي الديني من مصر؛ بتقديمها عدة مسلسلات دينية تاريخية حققت نجاحا منقطع النظير، حتى أصبح لسوريا دورها البارز ورسالتها الواضحة فيما تقدمه للعالم العربي عامة، فقد تناولت في مشوارها الكثير من الأعمال التاريخية التي ساعدت بها على نشر الثقافة بين مشاهديها، ويكون البطل فيها الفكرة وليست الشخصية.

فيما كانت الكاتبة المصرية الراحلة أمينة الصاوي، هي صاحبة الريادة في الأعمال الدرامية الدينية، وقدمت لنا أعمالا لا تنسى، منها مسلسل “لا إله إلا الله” بأجزائه الأربعة، و”الكعبة المشرفة”، واستغلت الفن في إنتاج أعمال تليفزيونية طافت العالم العربي والإسلامي، بسطت فيها مفاهيم أمهات الكتب الدينية الإسلامية بطريقة درامية مشوقة.

أمينة الصاوي.. آخر قطرة في غيث كُتاب الدراما الدينية

في بداية حياتها، كتبت أمينة عدة مسلسلات بثتها إذاعة “البرنامج العام” وقدمتها لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي بعث لها رسالة قال فيها: “تحسنين الحوار على نحو توفيق الحكيم، وإنك بالغة منه شأنا عظيما إذا درست التمثيل”، لتكون هذه الرسالة بمثابة الدافع لها للالتحاق بمعهد التمثيل، كما شهد لها أديب نوبل نجيب محفوظ، بأنها أنها أفضل من حولت رواياته إلى أعمال مسرحية.

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الدراما السورية.. للفن رسالة

من الأعمال الدينية التي قدمتها الدراما السورية مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، ويسرد المسلسل قصة هذا الصحابي ودوره في انتشار دعوة الإسلام وحروب الردة التي قامت في عهد أبي بكر، الذي قال عنه «صوت القعقاع في الجيش خيرٌ من ألف رجل»، فقد كان ذا دور بارز معارك تحرير العراق والشام مثل اليرموك والقادسية وجلولاء وفتح الفتوح، ودوره مع خالد بن الوليد في بدايات فتح العراق والشام، ثم أتم دوره أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في تحرير العراق وفتح بلاد فارس.

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الدراما الدينية السورية الأولى عربيًا.. تناغم الكتابة مع الإخراج

المتابع للدراما الدينية السورية سيجد أن الثنائي الكاتب وليد سيف، والمخرج حاتم علي، كونا فريقا متفاهما نجح في تقديم العديد من الأعمال الدرامية الدينية التاريخية بشكل حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بأكمله.

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نقاد: نفتقد حاليًا كُتاب الدراما الدينية

بدأت مصر في التراجع عن هذا القطاع الدرامي، لدرجة أن آخر مسلسل مصري في هذا النسق كان عام 2006 وهو «على باب مصر» وتبعته تجربة لا تستحق أن توضع ضمن تلك القائمة، وهي «سرايا عابدين» للكاتبة لميس جابر، لكن المسلسل هوجم لكثرة الأخطاء التاريخية الموجودة به، وظلت مصر في تراجع حتى خرج الإنتاج المصري من الدراما التاريخية والدينية، وسحبت سوريا السجادة من تحت أقدام المصريين، لدرجة أنها قدمت شخصية كليوباترا ملكة مصر.

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