مصريون بالخارج ينتظرون تفاصيل «شقق المغتربين»: خطوة طيبة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قبل أيام، طرح عدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي بالدولار للمصريين في الخارج بمختلف شرائح دخولهم، وتستعد الوزارة بالتعاون مع “الاتصالات”، لإطلاق الموقع الإلكتروني الذي سيتم الحجز من خلاله، في غضون أيام قليلة، ويتضمن الطرح 3795 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة، كما سيتم طرح 2311 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي، إضافة إلى طرح 3906 وحدات بمشروع دار مصر، ضمن مرحلتيه الأولى والثانية بعدد من المدن الجديدة.

“البديل” استطلعت آراء عدد من المصريين بالخارج حول جدوى الفكرة وتوقعاتهم للحجم الإقبالهم على الشراء بالدولار، وقال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بليوبن: لا نستطيع الحكم على هذه الفكرة إلا بعد أن نرى آليات التنفيذ، حيث ينتابنا شعور أنه مازال أغلب المسؤولين المصريين ينظرون للمصري بالخارج على أنه “بقرة حلوب” كل ما يشغلهم الاستفادة القصوى منه دون تقديم ما يليق به من خدمات وهو ما نتمنى أن يتغير، ويستبدل بثقافة أخرى أساسها الحرص على مصريي الخارج وتقديم خدمات حقيقية لهم، وساعتها لن يكون هناك مانع من الاستفادة منهم، على أن تكون هذه الاستفادة متبادلة بين الطرفين.

وقال بهجت العبيدي، ممثل الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج، إن الفكرة جيدة حيث إن هذا الطرح من المطالب التي كان قد طالب بها عدد من أبناء مصر في الخارج، وذلك لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية مناسبة داخل مصر، بالإضافة لأنه سيكون له عائد اقتصادي للدولة التي تسعى بكافة الوسائل لتوفير العملة الأجنبية، خاصة في ظل تراجع السياحة، مضيفا أنه لكي يتم الحكم على الفكرة بطريقة صحيحة فلابد من الانتظار لمعرفة كافة التفاصيل التي من المقرر أن تنشر على الموقع الإلكتروني المزمع إطلاقه في الفترة القليلة المقبلة، كما أكد ذلك وزير الإسكان.

وأكد الدكتور عبد الجليل دويب، خبير التنمية المستدامة بهولندا، أن المشروع من الأفكار التي تم إطلاقها منذ فترة طويلة وها هي ترى النور، ما يؤكد أن الدولة تسعى بكل جدية لتحقيق المستطاع من رغبات المصريين بالخارج، مؤكدا أنه سيكون هناك تجاوب كبير من المصريين بالخارج لامتلاك وحدات سكنية أو قطع أراض في حال كانت هناك تسهيلات يتم جذب المصريين بالخارج من خلالها، بالإضافة لأهمية أن يشعروا أن لهم ميزة وأنهم يحظون برعاية من الدولة.

فيما أشار محمد يوسف الشافعي، ممثل الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية باليونان، إلى أن ما أعلنه وزير الإسكان يعد خطوة طيبة تحسب للدولة المصرية في تلبيتها لرغبات أبنائها في الخارج، ونتمنى أن تكون التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها بها تيسيرات بحيث تستطيع فئات متنوعة من مصريي الخارج تملّك مثل هذه الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المزمع طرحها.