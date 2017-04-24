مجلس تقويم الطلاب للالتحاق بالجامعة.. تساؤلات حول الأهداف والآليات

بعد 3 سنوات من الآن، قد لا يكون مجموع الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعة، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل على إحياء فكرة المجلس القومي المصري للتقويم والقياس.

وتعتمد فكرة المجلس القومي للتقويم والقياس على أن يكون هو المسؤول عن التحاق الطلاب بالجامعات، بإخضاعهم لامتحان تقييم عام، وتقييم متخصص، في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

المجلس الأعلى للجامعات برئاسة حاتم، قال إن هناك لجاناً تعمل على هذا الأمر الذي يحتاج تنفيذه إلى ٣ سنوات، مضيفا فى كلمته أمام المؤتمر الرابع لجودة التعليم والاعتماد، أمس، أن مصر تعتمد على نتيجة الامتحانات فى الثانوية كوسيلة واحدة فقط لدخول الطلاب الجامعات، وهذا الأمر غير موجود فى دول العالم، لافتا إلى ضرورة وجود طرق أخرى وشفافة وعادلة بين الطلاب.

وأوضح حاتم أنه فى جميع دول العالم توجد طرق للالتحاق بالجامعات موزعة على مستوى القطاعات المختلفة، ففى أمريكا هناك امتحان «سات»، وفى السعودية توجد امتحانات القدرات والتحصيلى للبنين فقط، كما توجد امتحانات على مستوى القطاعات، وفى الصين يوجد امتحان على مستوى المحافظة قبل أن يلتحق الطالب بالجامعة.

الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، تساءل عن الهدف من هذا التقييم، وهل سيكون توجيه الطالب للتخصص الذي يريده طبقا لقدراته، أم أن الهدف هو إلغاء فكرة المجموع من الثانوية العامة ومن ثم فتح الباب أمام الجامعات الخاصة لاستقبال أعداد أكبر تفوق قدراتها الاستيعابية، خاصة أن الدولة تحاول رفع يدها عن تقديم الخدمات العامة، وقصر دورها على الرقابة وليس تأدية الخدمة، في كثير من المجالات؟.

وأضاف أن الأخذ بالمعيارين في نفس الوقت وهما المجموع مع التقويم والقياس لمستوى الطالب سيكون ضمانة لنجاح الفكرة وفي مصلحة الطالب والتعليم، لأنها بذلك توجهه نحو الاتجاه السليم طبقا لميوله وقدراته وذلك حال اعتمادها على بنوك الأسئلة وليس التحويل للجان قدرات، وهو ما يعني تدخل الميول والأهواء في عملية الاختيار، كما يعني أن الشهادة ستصبح صورية، موضحا أن هناك دولا كثيرة تعمل بمجموع الثانوية كمعيار للالتحاق بالجامعة ولكن بجانب سنة تمهيدية يدرسها الطالب في الجامعات لتقييم قدراته قبل التخصص.

وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، إن كل وزير أو مسؤول يأتي بفكرة مختلفة عن سابقه، متسائلا ماهي آلية تطبيق الفكرة على أرض الواقع ومدى مؤاءمتها للحالة المصرية، وهل تم ربطها بآليات تطوير التعليم؟، موضحا أن الفكرة تحتاج إلى حوار فني والنظر للتجارب الدولية والإقليمية، وقال: قبل تطبيق الفكرة يجب دراستها حتى لانفاجأ بعد ذلك بعدم أهميتها ونضطر لاستبدالها بفكرة أخرى العام التالي.