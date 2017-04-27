مجلس أوروبا يُعيد فتح ملف التوترات التركية الأوروبية

تصاعدت حدة الخلافات التركية الأوروبية على خلفية العديد من الموضوعات المتراكمة والعالقة بين الطرفين، وعلى رأسها الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي، والذي تماطل فيه القارة العجوز بشكل أثار استفزاز أنقرة مرارًا، فيما تتهم أوروبا النظام التركي بممارسه جرائم وانتهاكات بشأن حقوق الإنسان ومحاولة تعزيز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطاته وصلاحياته في البلاد بأي طريقة، حتى وإن جاءت على حساب مصلحة شعبه، وهو الاتهام الذي عززه الاستفتاء الأخير الذي أجراه “أردوغان” لتحويل أنقرة من النظام البرلماني إلى الرئاسي، الأمر الذي دفع القارة العجوز نحو تصعيد اتهاماتها.

تركيا على قائمة المراقبة

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انعقدت الثلاثاء الماضي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار وضع تركيا في قائمة المراقبة السياسية، وذلك بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والتضييق على المعارضة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد تم تمرير القرار الذي كان ملحقًا بتقرير عن “أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا”، باتخاذ الإجراءات الرسمية ضد أنقرة بأغلبية 113 صوتًا، مقابل 45 صوتًا، ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ فترة طويلة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتضمن التقرير انتقادًا حادًّا للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو الماضي.

يأتي هذا التصويت ليؤكد امتلاك أنقرة تاريخًا أسود في ملف حقوق الإنسان، حيث خرجت العديد من التقارير التي أكدت ارتكاب السلطات الأمنية لجرائم وانتهاكات حقوقية، واتخاذ القيادات السياسية قرارات تعسفية بشأن المعتقلين السياسيين والصحفيين المعارضين للنظام التركي، خاصة بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا في يوليو الماضي، حيث سبق أن أكدت منظمة العفو الدولية أن حقوق الإنسان في تركيا تواجه خطرًا شديدًا عقب محاولة الانقلاب، فيما كشفت بعض التقارير والإحصائيات أنه منذ ذلك الوقت تم القبض على نحو 41 ألف شخص، بينما طرد أكثر من 100 ألف موظف من وظائفهم الحكومية، كما تم إغلاق مئات الشركات الإعلامية وهيئات المجتمع المدني، وسجن نحو 150 صحفيًّا وعشرات من البرلمانيين الموالين للأكراد.

امتعاض تركي

القرار أثار غضب وامتعاض الرئيس التركي الذي قلل من أهميته، حيث قال إن أنقرة لن تعترف بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص فرض المراقبة السياسية على تركيا، معتبرًا أن هذا الأمر “سياسي محض”، وأضاف أردوغان: “القرار المتخذ ضد تركيا سياسي، لا نعترف به، ولا نولي أهمية كبيرة له”، وتابع الرئيس التركي، بخصوص حالة الطوارئ المُعلنة في بلاده، أنه يجري تطهير الدولة من المنتمين لحركة عبد الله جولن داخل قوات الأمن ومؤسسات الدولة، وأكد “أردوغان” مواصلة تركيا نضالها بشأن الحقوق والحريات، وعدم تقديمها أية تنازلات بشأن محاربة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” و”داعش”.

وفي معرض حديثه عن القرار تطرق “أردوغان” إلى الوضع في فرنسا التي أجرت الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي وسط حالة الطوارئ، متسائلًا: هل يُطرح على أجندة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرار بشأن فرنسا التي تستمر حالة الطوارئ فيها منذ قرابة عام ونصف العام؟ ليس هناك أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق.

من جانبه أدان رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، القرار الأوروبي، ووصفه بأنه “باطل”، وقال إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى في العصر الحديث جراء إعادة تركيا إلى قائمة المراقبة، بعد أن رفعت من القائمة عام 2004، وأضاف يلدرم أن تركيا ستقرر ما الخطوات التالية التي ستتخذها فيما يتعلق بقرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة، بينها تركيا.

في ذات الإطار قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن القرار الأوروبي هو للأسف تطور جاء نتيجة حملة عنصرية وفاشية وظاهرة معاداة الأتراك والإسلام وتركيا، وأضاف أن القرار سياسي بامتياز، ولا يتوافق مع الواقع، وأكد أن بلاده لن تقبل به، معتبرًا أنه “يكيل بمكيالين وظالم للغاية، ويجب معالجته في أقرب وقت ممكن، ولفت “قورتولموش” إلى أن القرار تفوح منه رائحة العنصرية، ويعد مؤشرًا واضحًا على بدء أوروبا في الابتعاد عن قيمها وتحللها، محذرًا من أن القرار يهدد بشكل خطير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

تصعيد تركي أوروبي جديد

على الرغم من أن مجلس أوروبا يُعد هيئة لحقوق الإنسان منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن قراره الأخير قد ألقى بظلاله على العلاقات المتوترة في الأساس بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، حيث يتكون هذا المجلس من 47 دولة أوروبية تشترك معظمها في الاتحاد الأوروبي أيضًا، الأمر الذي يوضح موقفها من مسألة حقوق الإنسان في تركيا.

وبالتزامن مع هذا القرار حثت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي على دراسة تغيير علاقاتها مع تركيا بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ودعا مفوض شؤون توسعة العضوية بالاتحاد، يوهانس هان، وزراء خارجية التكتل ببحث صيغة جديدة للعلاقات مع تركيا في الاجتماع المقرر عقده الجمعة المقبلة، وأضاف “هان” أن بوسع الاتحاد بحث تعزيز التعاون مع تركيا في مجالات أخرى غير عضويتها يمكن أن تفيد الجانبين.

من جانبها ردت أنقرة على الخطوات الأوروبية التصعيدية الأخيرة بالقول إنها ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال الرئيس التركي إنه إذا استمرت بلاده في الانتظار أكثر من ذلك، وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، فإنه سيعيد النظر في موقفه من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف أردوغان أنه مستعد لطرح مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي في استفتاء، وأن تركيا لا يمكن أن تنتظر لأجل غير مسمى بعد انتظارها على أبواب الاتحاد الأوروبي 54 عامًا، وأشار إلى أن المملكة المتحدة طلبت من شعبها، وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنهم يسيرون صوب مستقبل جديد، وقامت النرويج بنفس الشيء، لافتًا إلى أن نفس الشيء يمكن أن يسري على تركيا أيضًا.