متحديًا الجميع.. البرلمان يقر قانون السلطة القضائية

وسط حالة من الغضب والرفض من جانب القضاة أقر مجلس النواب التعديلات المقدمة من النائب أحمد الشريف، وكيل مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم، التي كانت بالأقدمية؛ ليكون بالاختيار من جانب رئيس الجمهورية من بين 3 أسماء تقدمها الهيئة القضائية.

يأتي ذلك الموقف لينضم إلى قائمة طويلة من المواقف التي أثارها مجلس النواب، وتبعتها حالة من الجدل داخل الشارع المصري، حيث سبق وأثار البرلمان حالة من الجدل بسبب إصرار البرلمان علي مناقشة التنازل على جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قضية قانون الخدمة المدنية، ويرى عدد من الفقهاء القانونين أن إصرار البرلمان على التغول في سلطات القضاء كما حدث في قضية تيران وصنافير قد يكون سببًا في حل هذا المجلس، خاصة أن هناك عددًا من الدعاوى التي ما زالت معلقة بين أروقة القضاء.

انقسام بالبرلمان

عقب إقرار القانون حدث انقسام داخل مجلس النواب بين مؤيدين ورافضين للقانون، حيث عقد تكتل 25 /30 مؤتمرًا صحفيًّا عقب الجلسة العامة أمس، وأعلن رفضه للقانون والطريقة التي تم بها إقراره، بالإضافة إلى عدم مناقشة القانون بشكل تفصيلي حسبما تنص اللائحة.

قائمة المعترضين على القانون طويلة، أبرزها الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والتي تضم 55 نائبًا، بالإضافة إلى عدد من نواب دعم مصر، ولكنهم فضلوا الصمت؛ حتي لا يحدث انقسام داخل الائتلاف، الذي يعتبر الداعم الأول للقانون.

رد فعل القضاء

على الجانب الآخر أعلن نادي القضاء عن عقد جمعية عمومية طارئة مساء أمس بنادي القضاة بمقر وسط البلد، عقب إقرار البرلمان القانون، ولكن فوجئ عدد من القضاء بتأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمي والاكتفاء بعقد اجتماع طارئ لنادي قضاه مجلس الدولة، واتخاذ سلسلة من القرارات الاعتراضية، أبرزها عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلًا, وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة، خاصة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على القانون بمحاضر جلسات المحاكم، والمطالبة بالوقوف دقيقة حدادًا على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء.

تأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من 20 مايو المقبل، الذي تعقد فيه جمعية عمومية لمستشاري المجلس، وهي الجمعية العمومية السنوية التى تعقد في شهر مايو من كل عام؛ للترقيات واختيار رئيس مجلس الدولة القادم.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية العادية لمجلس الدولة لترقية عدد كبير من القضاة من درجة الوكلاء لدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وترقية عدد من القضاة من درجة مستشار إلى درجة وكيل مجلس الدولة، كذلك اختيار المستشار يحيى الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة؛ كونه أقدم الاعضاء، ولكن بعد اقرار القانون ستتوقف كل هذه القرارات.

القرار خطيئة لا تغتفر

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، بأن موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية ضاربًا برأي مجلس الدولة عرض الحائط ودون الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات خطيئة لا تغتفر, فما كان للبرلمان أن يدخل في مثل هذا التحدي.

وأكد فؤاد أن تمرير هذا القانون الموجه يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويفتح الباب للتشكيك في نزاهه القضاء، ويهدر قدسية قراراته، حيث إنه جعله سلطة غير مستقلة وصاحبة أجندة.

وأضاف فؤاد أنه كان من الأفضل إجراء تعديل شامل لقانون السلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، ولكن تمرير البرلمان لهذا التعديل المشوب بعدم الدستورية يفتح الباب للصدام بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية, مضيفًا أن ترتيب أجندة البرلمان التشريعية لا يراعي مشاكل الشارع بأي حال من الأحوال، بل ينحاز لحسابات غير مفهومة وتشريعات لا تخدم المواطن، بل تخلق حالة من الجدل والصدام، مشددًا على أنه إذا صح وجود مؤامرة على هذا البرلمان، فمثل هذه المواقف الملتبسة يخدم المغرضين.

النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 قال إن التمسك بهذا القانون غير مبرر، ولا يصب في صالح المواطن ولا حتى في صالح القضاء، الذي لم يكن لديه مشكلة في طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن يبدو أن الأغلبية داخل مجلس النواب تريد أن تعطي منصب رئيس الجمهورية السيطرة في اختيار رؤساء الهيئات، مشددًا على أن ذلك القانون يؤثر في استقلال القضاء.

وأضاف الحريري في تصريح خاص لـ “البديل” أن الدستور المصري نص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ولكن بهذا القانون ندخل في رحلة جديدة من توغل السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية في صلاحيات السلطة القضائية وكذلك اختيار أعضاء مجلس الأعلى للقضاء والنائب العام وغيرها من المناصب العليا للقضاء؛ لذلك كان تكتل 25/30 من أول الرافضين لهذا القانون الذي يدخلنا نفق من الأزمات نحن في غنى عنها.