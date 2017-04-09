مانشستر يونايتد يسعى للمِّ شمل مورينيو وأوزيل مرة أخرى

كشفت بعض التقارير الصادرة في الصحف الإنجليزية اليوم الأحد أن نادي مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» يسعى للتعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة «ميرور» أكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يسعى إلى لم الشمل مع النجم الألماني، حيث سبق لعازف الليل أن لعب تحت مظلة المدرب البرتغالي عندما كان مورينيو مدربًا لفريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الإنجليزية خلال الفترة الأخيرة فإن أوزيل غير سعيد بتواجده في ملعب «الإمارات»، ويرغب في الرحيل عن أرسنال، بعدما ساءت علاقته بالفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للمدفعجية، عقب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي إضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الميرور أن السبيشيال وان لا يزال معجبًا بمسعود أوزيل، ويعتقد أنه يمكن أن يحصل على أفضل النتائج منه إذا كان بإمكانهما العمل معًا مرة أخرى.