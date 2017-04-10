مانشستر يونايتد في حاجة لإنفاق 4 مليار جنيه لضم هذا الثنائي!

أكدت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الإيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضع الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم المنتخب الإيطالي وفريق تورينو الناشط في الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو» على قائمة أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن صاحب الـ23 عامًا، يعد ثاني الأوراق التي يرغب السبيشيال وان، في ضمها خلال الميركاتو الصيفي لخلافة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تحوم شكوك حول استمراره في ملعب «أولدترافورد» لموسم آخر، حيث وقع اللاعب عند قدومه للمان يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم واحد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده مع الشياطين الحمر حتى الآن.

ويعد بيلوتي، الذي يتصدر هدافي مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفًا مناصفة مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، ثاني الأوراق التي يرغب مورينيو، في جلبها إلى جانب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ولكن يواجه مورينيو، صعوبة في نيل مبتغاه حيث وضعت إدارة الناديين شرطًا جزائيًا في عقد الثنائي بلغت قيمته 100 مليون، للحفاظ عليهما من إغراءات كبار أوروبا.

وفى حديثه مع راديو «راى»، صباح اليوم الإثنين، أوضح رئيس تورينو أوربانو، عندما وضعت 100 مليون يورو شرطًا جزائيًا في عقد بيلوتي، اعتقد البعض أنه شرط مبالغ فيه.

وتابع: الآن يرى الكثيرون أن مبلغ 100 مليون يورو ليست كافية للتنازل عن خدمات اللاعب للأندية التي ترغب في الحصول على خدماته مع نهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية أكدت في وقت سابق، أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، ولكن إدارة الروخ بلانكوس اشترطت الحصول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 100 مليون يورو، للتنازل عن خدمات اللاعب.