مؤتمرات السيسي تتجاهل شباب مصر بالخارج

رغم أن الجاليات المصرية بالخارج وما تضم من ائتلافات شبابية تصل إلى نحو 2 مليون مصري، فإن الدعوة لم توجه إليهم حتى الآن لحضور مؤتمرات الشباب التي تعقد بحضور الرئيس السيسي، والتي عقدت الفترة الماضية، وتستمر فعاليات المؤتمر الثالث منها اليوم بالإسماعيلية، في ثاني أيام انطلاقه، ما يوضح أن شباب ومغتربي مصر خارج حسابات الدولة.

على مدار الفترة الماضية عقدت مؤتمران للشباب كان أولهما في أكتوبر من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، والثاني عقد بمدينة أسوان في يناير الماضي، وينعقد المؤتمر الثالث حاليا بمدينة الإسماعيلية.

إسلام السويسي، منسق حملة “كمل جميلك” بدول الاتحاد الأوروبي، قال لـ”البديل” إن المصريين في الخارج لديهم تجارب عديدة لها تأثير في الدول التي يقيمون بها، وبرز من بينهم علماء قدموا إنجازات ضخمة بعضها ذو طابع عالمي، مطالبا بضرورة تنظيم مؤتمر للمصريين بالخارج، وعقد لقاء لهم مع الرئيس للمساهمة في طرح رؤى مستقبلية تسهم في حل مشاكل مصر.

وأضاف: يجب توجيه دعوة لشباب المصريين في الخارج لمؤتمر الشباب أو عقد مؤتمر خاص بهم يحضره الرئيس، خاصة أن المصريين في الخارج لديهم أفكار كثيرة وتجارب عديدة قد تسهم في حل مشاكل وأزمات داخل بلدهم، موضحا أن هناك العديد من المشاريع التي يريد أن يطرحوها إلا أن الروتين يقف حاجزا أمام تنفيذها.

فيما تساءل ولاء مرسي، المتحدث باسم اتحاد المصريين في الخارج، عن عدم دعوة شباب مصر بالخارج لحضور مؤتمرات الشباب، وهو ما يشير إلى غياب التواصل وافتقاد دور وزارة الهجرة وضعف اهتمامها، رغم أنه يفترض أن تكون همزة الوصل بين المصريين في الخارج وبين مؤسسات الدولة.