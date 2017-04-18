لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، الجدل المثار حول نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2016/2017، والتي انسحب فيها الزمالك وصيف النسخة الأخيرة، بعدما رفضت الجبلاية تأجليها، بمنح الفريق الفيومي الثلاث نقاط.

وقالت لجنة المسابقات في بيانها الخاص بالأسبوع الثاني والعشرين، بناء على تقريري حكم ومراقب المباراة الذي تضمن عدم حضور فريق نادي الزمالك حتى الموعد القانوني، وبعد الرجوع إلى المكاتبات المرسلة إلى الناديين، فقد قررت اللجنة اعتبار فريق الزمالك مهزوما صفر/ 2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف نادي الزمالك من المشاركة في المباريات المقبلة.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف جنيه على فريق الداخلية، نظرًا لعدم التزام الجهاز الفني والبدلاء بالأماكن المخصصة لهم خلال مباراتهم أمام الإنتاج الحربي، التي انتهت بفوز الداخلية بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث سارع الجهاز الفني وبدلاء الفريق بالنزول إلى أرضية ملعب المباراة عقب تسجيلهم هدف في شباك المنافس، كما وقعت اللجنة غرامة مالية قيمتها ألفي جنيه على الإنتاج الحربي لعدم التزام الجهاز الفني بالمنطقة الفنية المخصصة له.

ولم ينج المقاولون العرب من مقصلة لجنة المسابقات بالجبلاية، حيث وقعت غرامة مالية ألفي جنيه على الفريق لعدم الالتزام بالمنطقة الفنية، وغرامة مالية على كريم الديب، لاعب المقاولون، قيمتها ألف جنيه لعدم الالتزام بالزي.

ووجهت لجنة المسابقات في بيانها الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية على المجهودات المبذولة منهما لاستمرار نشاط كرة القدم، رغم الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة.