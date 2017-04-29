كيف يمكن القضاء على الملاريا في إفريقيا؟

لم يعد القضاء على الملاريا صعبًا، خاصة بعد مضي 65 عامًا على اكتشاف الولايات المتحدة عقارًا للقضاء عليه عام 1951، وبتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تم إنشاؤها من خلال مكتب مكافحة الملاريا في المناطق الحربية التي تشكلت في عام 1942، و”سدك” التي أنشأتها الولايات المتحدة في عام 1946، أخذت مكافحة الملاريا تجتاح العالم المتضرر من المرض، حتى انتهى تقريبًا من دول العالم سوى إفريقيا التي ما زالت تعاني منه حتى الآن.

وقال موقع ساينتفيك أمريكان: أصبحت قضية مكافحة الملاريا أمنًا صحيًّا عالميًّا في محاولة للحد من المرض في إفريقيا التي بدأت رسميًّا في يناير من هذا العام تفعيل مركز للسيطرة على الأمراض القاتلة في القارة. ويعتبر المركز شركة متنامية لبناء قدرة البلدان الإفريقية على المساعدة في خلق عالم آمن من تهديدات الأمراض المعدية. ويمكن أن يكون ذلك حلًّا محليًّا لجدول أعمال الأمن الصحي العالمي.

وتابع الموقع: مثلما كان مركز السيطرة على الأمراض يمثل أولوية في الولايات المتحدة، فإن على الأفارقة مسؤولية جعل تمويل وتطوير مركز السيطرة على الأمراض من أولوياتنا؛ لمنع أمراض مثل الملاريا من تغيير مسار التحول الاجتماعي والاقتصادي.

وتعد الملاريا مرضًا رئيسيًّا يستوجب التركيز عليه، حيث تظهر أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 400،000 شخص لقوا مصرعهم بسبب الملاريا في عام 2015، أي أن 92% من الوفيات ناجمة عن الملاريا في القارة. وعلاوة على ذلك، تمثل ستة بلدان في إفريقيا 477 في المائة من حالات الملاريا العالمية.

وأضاف الموقع أن مكافحة الملاريا والإيدز والسل يجب أن تكون الأولويات الثلاث اللازمة لإفريقيا، والقضاء عليها يتطلب تعزيز وبناء آليات لجمع البيانات في الوقت الحقيقي من المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا؛ لاتخاذ قرارات مستنيرة.

ويمثل انتشار الهواتف المحمولة طريقة مهمة لمكافحة تلك الأمراض، حيث يمكن ربط الناس وبياناتهم الصحية بمراكز مكافحة المرض، ويجب أن يكون مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ومراكزه الإقليمية الخمسة المتعاونة محور عملية الانتقال التي تكفل جمع البيانات ونشرها وتفسيرها بصورة متسقة؛ من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.

وذكر الموقع أن توفير موارد جديدة لدعم مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بلغ 4 مليارات دولار أمريكي لثلاثة بلدان فقط، تمثل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا. وجمع القطاع الخاص الإفريقي 34 مليون دولار لإنهاء فيروس الإيبولا. ويحتاج هذا الزخم إلى الاستمرار في تمويل مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، وقد وفرت بعض البلدان الإفريقية وغيرها من مراكز التنمية المجتمعية في جميع أنحاء العالم موارد أولية لمركز السيطرة على الأمراض في القارة، ولكنها لا تكفي.

وأشار الموقع إلى أن الأفارقة يتحملون مسؤولية تمويل ما يلزم من 344 مليون دولار أمريكي على مدى العامين القادمين؛ لجعل إفريقيا أكثر أمانًا وأقوى؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح الموقع أنه بالنسبة لمرض الملاريا فهو مختلف بعض الشيء عن الإيبولا أو غيرها من الأمراض التي تجتاح إفريقيا، حيث لن يتم القضاء على المرض بنجاح إلا بالتغطية الصحية الشاملة من خلال التمويل بالكامل والتشغيل من قبل (سدك) إفريقيا، وتبني نهج متعدد الأبعاد.

وبطبيعة الحال هناك بالفعل دلائل إيجابية على أن الزيادات الأخيرة في الموارد، والتصميم السياسي، والتزامات المجتمعات المحلية، تؤدي إلى إمكانية القضاء على الملاريا في نهاية المطاف. وفي حين أن التحول مثير للإعجاب، فإن القضاء التام على المرض في إفريقيا لا يمكن تحقيقه بدون جهود إقليمية وقارية، تدعمها بيانات وأدلة أقوى، حيث إن الملاريا وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها لا تزال تحدي لقدرة إفريقيا على تحويل اقتصادها بالسرعة المطلوبة لدعم نمو سكانها.

وكان القضاء على الملاريا وسيلة لإنشاء مركز قوي ومتكافئ لمكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، والآن أصبحت لدى إفريقيا فرصة للقيام بهذا بحلول عام 2030.