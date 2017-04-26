كيف تحول «هوليود» الجواسيس إلى أبطال

قال هتلر: «أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال بلادهم»، وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة نسب هذه العبارة لهتلر من عدمه، تظل لها دلالات واضحة على مدى قبح فعل الخيانة، حتى أن البشر بعد كل ما خاضوه من تجارب إنسانية استقروا على أن الخيانة الوطنية لا عقاب لها سوى الموت..

شاهدت مؤخرًا فيلمًا أمريكيًّا بعنوان «13 ساعة.. جنود بنغازي السريون» للمخرج مايكل باي، تدور أحداثه في ٢٠١٢ حول واقعة مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز بليبيا وجنديين من مشاة البحرية الأمريكية وموظف بالسفارة، في أحداث 2012 التي وقعت في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

بالطبع لسنا هنا شامتين أو مشجعين على مثل هذه الأحداث الإرهابية، ولكن الأمر اللافت للانتباه لنا كعرب، ليست واقعة قتل السفير، ولكن ما يرويه الفيلم المقتبس من كتاب «13 ساعة» للكاتب ميتشل زاكوف، حيث يبدأ الفيلم بالبطل جاك، والذي يتعاون من الخارج كمرتزقة مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، والتي اتخذت مقرًّا سريًّا لها ببنغازي يبعد ميلًا واحدًا عن السفارة الأمريكية؛ وذلك لرصد الأحداث داخل الأراضي الليبية، وعند وصوله للبلاد يقابل رئيس فريقه رون، وفي المشهد الأول تعترض سيارتهما جماعة مسلحة ليبية فيهددهم رون بأنه أمريكي وأن هناك طائرات بدون طيار تتعقبه ومن الممكن أن يقتلوا على الفور لو أعطى الإشارة لذلك، في دلالات متكررة ترسلها هوليود للعالم على البلطجة الأمريكية في كل مكان.

نعود لرون رئيس فريق المتعاونين مع الاستخبارات الأمريكية، والذي يصطحب جاك، بطل الفيلم، لمقر المخابرات السري، لتجد أنهم يعملون تحت حماية جماعة ليبية مسلحة بالأجر، ويتعاونون مع بعض من أبناء ليبيا للترجمة وتسهيل الأمور، بل وتجمعهم صداقات، ودعني أقول إنه إذا كنت تتابع الفيلم بعين المشاهد وفقط لن تركز فيما أقول، ولكن إن حاولت تحليل أحداث الفيلم، والذي هو انعكاس لأمر حدث واقعيًّا، فستجد مشاعر مختلطة بالحزن على ليبيا التي دمرت وعادت للبربرية والمليشيات المتحاربة، أو بالاندهاش من أبناء ليبيا الذين يعملون مع الاستخبارات الأمريكية، أو من البلطجة الأمريكية نفسها التي تدمر الشعوب وتسرق الموارد، ثم ترسل عملاءها لإرسال التقارير من هناك.

كعمل سينمائي فني حاول المخرج وضعك كمشاهد داخل المصاعب التي تواجه عملاء الاستخبارات الأمريكية في البلدان المختلفة، كما وضع لمسات إنسانية لبعض الأبطال الذين يحلمون بالعودة إلى عائلاتهم، بل كان الهدف واضحًا أن تتعاطف أنت مع عملاء الاستخبارات والجواسيس في تجسسهم على بلادنا، وتتمنى لو كانت عمليات التجسس أسهل بالنسبة لهم، وهنا تعكس الآية، فبدلًا من تعاطفك مع الشعب الليبي الشقيق الذي دمرت بلده، تتعاطف مع من دمروها، لتجد نفسك في النهاية ضحية خداع فني هوليودي.

هنا لنكون أكثر إيضاحًا لنترك الفيلم كونه فيلمًا، ونطرح تساؤلًا واضحًا: ما الذي أتى بكم لبلادنا في الأساس، وكيف نحزن لقتلكم وأنتم جواسيس لا سياح مثلًا، ومن قتلكم هم الإرهابيون الذين انتشروا بمخططاتكم وبعد أن دمرتم البلاد أنتم ..

في النهاية الفيلم بالنسبة للمواطن الأمريكي يجعله فخورًا ببلده، التي تحتل العالم في الخفاء عن طريق عملاء الاستخبارات المنتشرين في جميع أنحاء العالم، أما نحن فنتذكر أن العراق دمرت وأصبحت ملعبًا استخباراتيًّا عالميًّا لجميع الدول ومسرح عمليات عسكرية، وكذلك الأمر في سوريا المستهدفة منذ ستة أعوام، وبالطبع ليبيا واليمن وغيرها، أما مصر، والتي سمتها كوندليزا رايس الجائزة الكبرى، فكلي ثقة أن بها الأضعاف من أعداد العملاء والجواسيس، سواء من الأمريكيين أو المصريين المتعاونين، والمنتشر بعضهم حولنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فأحذروهم.