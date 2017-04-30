كشف حساب البرلمان.. تبرأة ساحة

«إنجازات مجلس النواب».. تحت هذا العنوان قدم مجلس النواب تقريرًا عما أنجزه في دور الانعقاد الثاني، الذي بدأ في أكتوبر الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل، يتضمن ما قدمه المجلس من قرارات وقوانين التي أصدرها المجلس خلال هذه الفترة.

ويأتي التقرير كمحاولة من مجلس النواب لتبرأة ساحته أمام الرأي العام من الأداء السيئ للمجلس منذ يومه الأول، ورغم أن دور الانتقاد مازال مستمرًّا لمدة شهرين وربما يزيد، إلَّا أنه عجل بهذا التقرير حتى يثبت أنه قدم شيئًا يذكر لاسترضاء المواطن، موضحا أنه تم نظر 29 مشروعًا بقانون في دور الانعقاد الثاني، فضلًا عن 37 اتفاقية، بالإضافة إلى مناقشة 6 قرارات جمهورية.

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني 665 طلب إحاطة و61 سؤالًا و18 طلب مناقشة و453 اقتراحًا برغبة، وجاءت أهم القرارات التي مررها المجلس خاصة بشأن حالات الطوارئ في سيناء، وبعدها في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة لاستمرار إرسال قوات مسلحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ولفت التقرير إلى أن أهم مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في بداية دور الانعقاد، المشروع الخاص بالخدمة المدنية، بالإضافة للموافقة على تعديلات الهيئات القضائية والإجراءات الإرهابية والكيانات الإرهابية، وإنشاء هيئات تنظيم الصحافة والإعلام.

قوانين واجبة الإصدار

رغم أن الدستور ألزم البرلمان بإصدار قانون المحليات في دور الانعقاد الأول، لكن حتى الآن لم ير هذا القانون النور ومازال حبيس الأدراج في المجلس، بالإضافة إلى أنه مازال محل اعتراض من جانب معظم الأحزاب كالوفد والمصري الديمقراطي والتجمع، وغيرها من الأحزاب التي أعلنت رفضها الشكل الحالي للقانون.

كما ألزم الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية، لكنه مازال مخل اختلاف حول توقيت صدوره وطريقة تفعيل مفهوم العدالة الاجتماعية التي كانت إحدى مطالب الثورة، كذلك قانون الاستثمار وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن المجلس عن اقتراب موعد مناقشته.

قوانين الأزمة

نظر المجلس ـ وفق تقريره ـ 29 مشروع قانون، لكن 90% منها أشعل الرأي العام وتسببت في حالة من الغضب والرفض بين الجهات التي ستنطبق عليها تلك القوانين، كما هو الحال مع قانون السلطة القضائية الذي أشعل غضب القضاة ومازالت أزمتهم تبحث عن حل، كذلك تعديل قانون الأزهر الذي قوبل بالرفض من جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، وأيضًا قانون التأمين الصحي للفلاحين، الذي حدد قيمة التأمين السنوي للفلاح بـ320 جنيهًا، الأمر الذي رفضه عدد كبير من الفلاحين، وقانون التأمين الصحي الشامل الذي يعتزم المجلس إقراره خلال هذه الفترة.

موافقون

وترى بعض القوى السياسية أن أداء البرلمان مازال سيئًا، ومع الوقت سيزداد سوءًا؛ بسبب انحيازه الدائم للسلطة وتخليه عن دوره الرقابي ومحاسبة المسؤولين، حسبما ينص الدستور أو حتى في الجانب التشريعي ورفع شعار «موافقون» بشكل دائم، حتى في القرارات الاقتصادية التي تزيد الأعباء على المواطنين؛ كتعويم الجنية والموافقة على الموازنة العامة التى تتضمن رفع الدعم عن السلع المدعمة.

في السياق ذاته، قال محمد بدر، المنسق العام لحملة راقب نائب: البرلمان حاول تبرئة ساحته بإصدر هذا التقرير قبل موعده، ليلعلن للجميع أنه أنجز شيئًا يستحق، خاصة في ظل الانتقاد الدائم للبرلمان، بالإضافة إلى أن هناك قوانين أثارت حالة من الاستفهام خاصة حول توقيت طرحها؛ كقانون الأزهر وكذلك قانون السلطة القضائية.

وأضاف بدر لـ”البديل” أن الدور الرقابي كان غائبًا عن المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، مقارنة بدور الانعقاد الأول، الذي شهد تشكيل عدد من لجان تقصي الحقائق استطاعت كشف فسادًا بالمليارات، كما هو الحالي في لجنة فساد القمح، أما دور الانعقاد الثاني فلم يشهد أي دور رقابي، ولم يتم تفعيل لجان تقصي الحقائق، باستثناء عدد من الزيارات لبعض اللجان النوعية، والتي غلب عليها الشو الإعلامي أكثر من الدور الرقابي.