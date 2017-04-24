كانتي الأفضل في البريميرليج.. وديلي ألي للناشئين

توج الفرنسي كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” عن الموسم الجاري الذي شارف على الإنتهاء 2016/2017.

وتفوق صاحب الـ26عامًا الذي انتقل إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي قادمًا من صفوف ليستر حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم في يوليو الماضي مقابل 32 مليون إسترليني، على زميله إيدن هازارد، بالإضافة إلى هاري كين توتنهام، وزلاتان إبراهيموفيتش من مانشستر يونايتد، وروميلو لوكاكو، وألكسيس سانشيز من أرسنال.

وأكد النجم الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية اليوم الإثنين، أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تعني الكثير له، وقال: أن يتم منحي الجائزة مع تشيلسي شرف عظيم، بعد المنافسة عليها مع ليستر سيتي العام الماضي.

وردا على سؤال عن تأثير الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي على الفريق قال: “إنه يعرف ما يريد من اللاعبين، يريد الفوز، ووضع ذلك في عقول اللاعبين، الجميع هنا يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم من أجل البلوز”.

وحول المنافسة الشرسة مع توتنهام هوتسبير على لقب الدوري الإنجليزي حيث يتفوق فريقه على جاره اللندني بفارق 4 نقاط، قال إن المنافسة لا تزال مستمرة، فهناك 6 مباريات متبقية من عمر المسابقة، مؤكدًا أن فريقه سيخوض ما تبقى من مباريات وكأنها مباراة في نهائي كأس.

وأعرب اللاعب الذي ولد في العاصمة الفرنسية باريس، عن أمنيته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه تشيلسي جاره أرسنال في الـ27 من مايو المقبل على لقب البطولة.

كما حافظ الإنجليزي ديلي ألي، لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير، على لقب أفضل لاعب شاب في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي بعدما سبق له حصد اللقب في الموسم المنصرم 2015/2016، ونال قائد إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، جائزة الاستحقاق لمساهمته في تطوير كرة القدم بإنجلترا.