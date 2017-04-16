في موسم حصاده.. هل يظهر فساد جديد في القمح؟

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موسم حصاد محصول القمح بالمحافظات، وتأتي عمليات التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بأسعار 575 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و555 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وبلغت إجمالي المساحة المزروعة 3 ملايين و136 ألف فدان.

توقعت وزارة التموين استلام كميات تتراوح بين 4 مليون و4.5 مليون طن خلال الموسم الحالي، في حين تستهلك مصر 10 ملايين طن، وتستورد من 5.5 إلى 6 ملايين لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأعلنت وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، وهي النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، مع عدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية، بتوفير نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول منهم مؤقتًا، على أن يتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال لجان وزارة الزراعة والتموين المشكلة بقرار وزاري مشترك، وتسليم المزارعين مستحقاتهم نظير القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.

مع بداية موسم الحصاد والتوريد يعود إلى الأذهان قضية فساد القمح التي أهدر فيها 323 مليون جنيه من المال العام، خلال حصاد القمح في العام الماضي، لاستئجار صوامع خاصة وتخزين القمح بها بطريقة غير صحيحة، فهل تتكرر المأساة مرة أخرى، ويظهر فساد جديد في القمح، أم أن الإجراءات التي اتخذت هذا الموسم كافية للتخلص من فساد القمح؟

يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنه لم يتم توريد أي حبة قمح من المزارعين إلى الحكومة بسبب الأمطار التي شهدتها محافظات مصر خلال الأيام الماضية، موضحًا أن إجراءات الحكومة لن تحل مشكلة الفساد في الشون التي يحدث بها تلاعب وفساد، متوقعًا أن يحدث فساد هذا الموسم أيضًا، ولكن أقل من العام الماضي.

وكشف نقيب الفلاحين لـ«البديل» أن القطاع الخاص والتجار يستعدون الآن لجمع القمح من المزارعين، بالذهاب إليهم لشراء القمح بأسعار أعلى من التي حددتها الحكومة دون أن يكلفوهم عبء الوقوف في طوابير توريد القمح، متوقعًا أن الحكومة لن تنجح في الحصول علي الكمية التي تريدها، مؤكدًا أن المزارع يريد الحصول على أموال زراعته في أسرع وقت، وهو ما يحققه له التجار والقطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة التي تؤخر مستحقاته يومين أو ثلاثة.

فيما أكد محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة بالبرلمان، أن توريد القمح هذا الموسم مختلف تمامًا عن الموسم الماضي؛ لوجود رقابة عليه بسبب الفساد الذي حدث العام الماضي، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتكرر هذا العام في وجود الرقابة، متوقعًا أن تنجح الإجراءات في الحد من الفساد بنسبة 90%.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ«البديل» أن التجار الذين يذهبون للحصول علي القمح من الفلاحين يختارون الفلاح صاحب الإنتاج الكبير من القمح؛ لمعرفتهم بعدم قدرته على نقله إلى مكان توريد الحكومة، ولكن لا يوجد من يشتري بأعلى من السعر الذي حددته الحكومة.