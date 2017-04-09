في سبيل الزعامة.. أردوغان يحرق جسور التواصل مع أوروبا (مترجم)

إذا حقق الأتراك أمنية رئيسهم رجب طيب أردوغان، الأسبوع المقبل، في أن يحكم دون رقابة من قبل السلطة القضائية المستقلة، بجانب برلمان بدون أسنان، ورئيس وزراء دون صلاحيات في وظيفة يمكن إلغاؤها، ستكون تركيا على أبواب تحول في المسار الديمقراطي.

يقترب أردوغان، الآن، من الاستيلاء على كل تركيا من خلال الاستفتاء، الذي قد يحدد استمرار أو إلغاء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأت مفاوضاته في عام 2005 وسط ضجة كبيرة، وتوقفت منذ فترة قريبة، ورغم ذلك، فكلا الجانبين لا يرغب في دفنها.

في الشهر الماضي، أحرق أردوغان جسور التواصل مع أوروبا، واتهم ألمانيا وهولندا بممارسة سلوك “نازي”، لمنع وزرائه من عقد مسيرات لجذب الأصوات التركية، كما اتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بايواء إرهابيين، بمن فيهم المحرضون على الانقلاب، في الصيف الماضي.

واستندت هذه الإهانات إلى تاريخ من العداء الوطني التركي تجاه أوروبا، وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تعتزم محاولة إعادة بناء هذه الجسور مع الاتحاد الأوروبي، قال مصطفى سينتوب، عضو البرلمان التركي من الدائرة الداخلية للرئيس: كل من يدعي أن رئيسنا المنتخب أردوغان دكتاتورا نسميه نازيا.

وأكد سينتوب، أن الحكومة تعتزم دعوة الأتراك للتصويت، بعد الاستفتاء الدستوري، على ما إذا كان سيتم التحول عن الانضمام للاتحاد، والدفع باتجاه تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي “ولكن وفقا لشروط الأتراك”.

هذه الافتراضات التي صرح بها سينتوب بكل ثقة، تؤكد أن أردوغان، سيفوز في استفتاء 16 أبريل، ويفضل قادة الاتحاد الأوروبي أن يأتي الانفصال من ناحية أردوغان.

لم يرد الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على تقرير لجنة فينسيا التابعة لمجلس أوروبا، وهي حارس النزاهة الدستورية في أنحاء أوروبا، حيث أكدت أن النظام التركي الجديد لا يتفق مع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون، قائلة: الاستفتاء على الدستور خطوة خطيرة للوراء على المسار الديمقراطي في تركيا. هذا الطريق إلى الاستبداد يجعل تركيا غير مؤهلة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، في كل الأحوال.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حصلت بالفعل على تفويض من الدول الأعضاء لرفع مستوى وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي نشأ منذ عام 1995، ولكن في ضوء ما حدث في الشهر الماضي، تم تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أن كلا الجانبين يوافق على تمزيق الاتفاقات القديمة وما ينبغي أن يحل محلها.

يقول مارك بييريني، السفير الأسبق للاتحاد الأوروبي لدى أنقرة: فكرة التحالف السياسي أصبحت الآن في غيبوبة عميقة، وفي هذا السياق المتوتر، فإن الطريق الأكثر تعقيدا لتحديث الاتحاد الجمركي قد يناسب كلا الجانبين.

وأضاف أن التجديد سيحتاج إلى سلطة قضائية فعالة وقواعد مماثلة بشأن المشتريات العامة أو سياسة المنافسة، الأمر الذي سيحتاج بدوره إلى درجة من المفاوضات السياسية، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أن يحدد ما يجب عمله بشأن قضايا حقوق أوسع مثل الحريات الإعلامية، واستقلال القضاء، أو المجتمع المدني.

وقال سنان أولجين، الدبلوماسي السابق الذى يرأس مركز الدراسات المستقلة للدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية “ادام” فى إسطنبول: الاتحاد الجمركي المعزز سيكون مرساة جديدة لتركيا وأوروبا.

منذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في عام 2014، بعد 11 عاما من رئاسته للوزراء، بدأ العمل ضد الاتحاد الأوروبي، رغم أن الاقتصاد التركي يتكامل، في حقيقة الأمر، بشكل وثيق مع أوروبا، والأفضيلة هي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية دون قيود سياسية مزعجة.

ومع ذلك، فإن أي اتحاد جمركي سيجسد آلية جديدة لتسوية المنازعات من أجل تعزيز سيادة القانون، وقواعد المشتريات العامة من أجل تقديم عطاءات أكثر شفافية، كما أن المناوشات التركية مع أوروبا ستكون طويلة الأمد ولا يزال أمامها شوط طويل.

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