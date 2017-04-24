فعاليات| ندوة «الكيمياء الخضراء».. ومهرجان شعبي لدعم الشاعر حسن عامر

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأربعاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

يقام اليوم الإثنين، المؤتمر السنوي الأول لمركز تسجيل الآثار المصرية تحت عنوان “مركز تسجيل الآثار المصرية – المقومات والتحديات”؛ هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 61 عاما على إنشائه، ليلقى الضوء من خلال عدد من المحاضرات العلمية على أهم الإنجازات التي قام بها المركز في تسجيل الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، كالأقصر وأسوان وإسنا والإسكندرية، منذ إنشائه وحتى الآن.

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة ندوة بعنوان “الكيمياء الخضراء وتخضير عقول أبنائنا” في إطار الأنشطة الثقافية التي تعقدها الكلية، بقاعة ابن سينا بالكلية، ويقيم بيت المعمار المصري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، احتفالية بعنوان “بيت المعمار المصري في عام” في السادسة مساء، بمقره في 4 درب اللبانة، الدرب الأحمر، محافظة القاهرة.

يستضيف بيت الشعر بالأقصر برئاسة الشاعر حسين القباحي، وتحت رعاية محمد بدر، محافظ الأقصر، بالتنسيق والتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي “المهرجان الشعري الشعبي” لدعم ومساندة الشاعر المصري حسن عامر، ابن الأقصر ومنسق النشاط الثقافي ببيت الشعر بالأقصر، والمشارك في مسابقة أمير الشعراء التي تنظمها أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ساحة “سيدي أبو الحجاج” بالأقصر في تمام الثامنة مساء.

يفتتح ألكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي، والدكتورة إيمان نجم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات بقطاع العلاقات الخارجية معرض “رحيق 25” للفنانة ماجدة رمزي، الذي يضم 50 لوحة تشكيلية، تعبر من خلالها عن مشوار إبداعها خلال 25 عاما، وذلك في السابعة مساء، بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي ويستمر المعرض حتى 28 من الشهر الجاري.

تعقد لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة حول صورة المرأة في قصص الأطفال؛ وذلك في تمام السادسة مساء، بمقر المجلس بدار الأوبرا؛ ويشارك في المائدة كل من الكاتب يعقوب الشاروني، وسيد عبد التواب، ومحمد مستجاب، وتديرها الكاتبة فاطمة المعدول، مقررة اللجنة.

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي، ندوة بعنوان “سيناء في المواجهة”، في تمام الثامنة مساء، بمقر مركز الهناجر للفنون بالأوبرا ؛ تدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، رئيس الصالون الثقافي؛ بحضور كل من حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ويسري الشرقاوي، خبير التنمية الاقتصادية، العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، وذلك بمصاحبة فرقة سلسبيل والفنانة فاطمة محمد على.

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، مراسم افتتاح “مهرجان أيام الشعوب السنوي”، والذي تقام فعالياته بدار ضيافة الجامعة بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية ويستمر حتى 27 من أبريل الجاري، ويعقد قصر ثقافة نجيب سرور بقرية إخطاب بمركز أجا ندوة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان “حركة الترجمة في عهد محمد علي” ويحاضر فيها الدكتور مصطفى رياض، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية، ويعقد الرواق الأزهري بمقر الرواق بمدرج الإمام مسلم بكلية أصول الدين، دورة بعنوان “الإلحاد وأسبابه وعلاجه” وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع، ويحاضر فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والحضور مجاني ومتاح للجميع.

تقيم مؤسسة بيان ندوة بعنوان “نادي القراءة.. الإسلام بين الشرق والغرب”، في السادسة مساء بمقر مكتبة مسجد الصديق، شارع الشهيد سيد زكريا، مساكن شيراتون هيليوبوليس بجوار المطار، وتنظم مؤسسة عابر الثقافية حفل شعري غنائي بعنوان “قعدة حكي ودندنة”، تقام في الخامسة مساء بقاعة حسن رجب، بالقرية الفرعونية، ويستمر الحفل لمدة ساعتين، وذلك بالتعاون مع الكاتبين، مروة الجمل، وأماني المصري، والشاعرة ريهام شمس.

في متحف أم كلثوم، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، يعقد صالون أم كلثوم الثقافي ندوة بعنوان «شعراء أم كلثوم»، في الثامنة مساء بقصر المناسترلي بمنيل الروضة.

تحت رعاية حلمي النمنم، وزير الثقافة، الدكتور هيثم الحاج علي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم اللجنة حلقة نقاشية بعنوان “التحديات الخارجية للأمن القومي المصري”، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك في الندوة الدكتور طارق فهمي، من معهد البحوث الاجتماعية والجنائية، السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الداخلية الأسبق، واللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية.

يعقد مجمع اللغة العربية مؤتمره الدولي السنوي في دورته الثالثة والثمانين، تحت عنوان “اللغة العربية في التعليم ومسؤولية الأمة”، وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المجمع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة 15 دولة على مستوى العالم، ويفتتح الجلسة الدكتور حسن الشافعي، رئيس المجمع، ويدير الجلسة الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام، ثم يلقي كلمة وزارة التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعقد جلسات المؤتمر للجمهور بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع يوميًّا، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد الظهر.

الحفلات و الكتب والمسرح

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، ويستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفل “إكسبرشن كرو” بمصاحبة عرض فني “الرسم بالرمال” (كوريا)”، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يحيى الشيخ أمين الدشناوي، والملقب بـ”ريحانة المداحين”، حفل أهل مصر بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، وذلك بشارع درب شمس بالقرب من مسجد السيدة زينب بساحة آل فخري قنديل، وتنظم ورشة الزيتون الأدبية لقاء مفتوحا لمناقشة رواية “ترانيم أنثى” للكاتبة أماني الشرقاوي٬ وذلك في السابعة مساء.

تختتم فعاليات أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث بالقاهرة، بالعرض الأول لفيلم “مروان” الذي يستعرض حياة القائد الأسير المناضل مروان البرغوثي، المحتجز للعام السادس عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتزامنا مع إضراب الكرامة للأسرى في يومهم الثامن لفضح ممارسات السجون الإسرائيلية بحقهم.

يحضر العرض نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وسفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، والأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وحشد من البرلمانيين والشخصيات الاعتبارية والدبلوماسية والفنانين والنقاد والمهتمين بالسينما الفلسطينية، حيث يفتتح العرض في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

تنظم مكتبات “أ” حفل توقيع ومناقشة رواية “مومو” للكاتب كارمينيه كارتولانو، وذلك في مكتبات أ فرع الميرغني، في تمام السابعة مساء، فيما تشارك “أ” بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة بعمل ندوة ولقاء مفتوح مع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، وذلك لتوقيع ومناقشة روايتي “بواب الحانة” و”المجنونة”، وذلك في مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام السابعة مساءً.

تعرض فرقة “كريشندو الفن”، العرض المسرحي “ليه يا رجالة” على مسرح الهوسابير في وسط البلد، بحضور نخبة من معهد الفنون المسرحية. قرر الفنان أحمد السيد، مدير مسرح “أوبرا ملك”، دخول الجمهور للمسرح بدون تذاكر، يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

يقام مهرجان الساقية الثاني عشر “للمونودراما” على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السادسة مساء، وتعقد ندوة تحت عنوان “الفلسفة والوعي السياسي” ضمن ندوات نادي الساقية للفلسفة، وتقام الندوة بقاعة الكلمة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

تقدم فرقة “فابريكا” للموسيقى والغناء حفلا باسم “ديزنى” على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.