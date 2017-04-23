فعاليات| مناقشة «حكايات هند».. وافتتاح معرض فنون «السجيني»

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات، اليوم الأربعاء، حيث يقام عدد من الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا وساقية الصاوي.

الكتب والأفلام والحفلات

يقيم اتحاد كتاب مصر “فرع وسط الدلتا”، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “حكايات هند” للكاتبة تاجوج الخولي، بمقر الفرع الكائن بمدينة طنطا في محافظة الغربية، يناقش الدكتور إيهاب ماجد، خبير تطوير الأداء الإنساني، أحدث كتبه «وأخيرًا ريما مارجعتش لعادتها القديمة»، في أمسية “كاتب وكتاب”، ضمن فعاليات المركز الأعلى للثقافة، في السادسة مساء بقاعة الندوات بالمجلس.

ويستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة مساء، الكاتبة والشاعرة، فاطمة ناعوت، حيث تقيم المكتبة أمسية شعرية لها ضمن فعاليات اليوم العالمي للكتاب، كما تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفلا لمناقشة كتاب “الدكتورة: سيرة توحيدة عبد الرحمن أول طبيبة في الحكومة المصرية”، تحرير مؤمن المحمدي، والصادر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، في الساعة 6 مساء.

وتقييم مكتبات «أ» فرع الميرغني حفل توقيع ومناقشة رواية «بلا أجنحة» الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع للكاتب مينا ناجي، في السابعة مساء، ويستضيف صالون “رؤى” ملتقى الإبداع والنقد في جلسته الخامسة٬ في السادسة مساء، الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويُنظم المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة معهد ثربانتس، فعالية ثقافية تشمل قراءة متواصلة من رواية “دون كيخوته”، بالإضافة لمعرض الكتب، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، ويعرض المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة فيلم ضربة عين ‪Colpo d’occhio‬، للمخرج سيرجو روبيني، في السابعة مساء.

ويستضيف المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، في السابعة والنصف مساءً، أمسية لعرض فيلم الرسوم المتحركة “النبي” المستوحى من كتاب الشاعر اللبناني المهاجر لأمريكا جبران خليل جبران، يقدم المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، حفل أوركسترا أكاديمية الفنون السيمفوني من أعمال موتسارت، تشايكوفسكي، فيردي، شوبر بقيادة الدكتور محمود عثمان، في تمام الساعة الثامنة مساء بمسرح الجمهورية.

وتُحيي فرقة أوبرا القاهرة حفل “جالا”، فى الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا، يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية، أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة، وتستضيف ساقية الصاوي الشاعر الفكاهي ياسر قطامش، في تمام الساعة السابعة مساءً.

الفعاليات والندوات الثقافية

يفتتح خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا لأعمال الفنان الرائد الراحل جمال السجيني، في تمام السابعة مساء بمركز محمود مختار الثقافي، احتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد النحات العظيم، على أن يستمر المعرض حتى يوم 8 مايو المقبل.

وينظم متحف الفن المصري الحديث ندوة عن المرأة والفن التشكيلي بعنوان: “الفن النسوي رؤية مصرية معاصرة”، وتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان “التعليم والثقافة في مشروع طه حسين التنويري”، تُعقد في السابعة مساءً، بمبنى دار الكتب باب الخلق- أمام مديرية أمن القاهرة.

فيما يقيم المجلس الأعلى للثقافة في العاشرة صباحا، ندوة عن “تعليم المرأة والتنمية البشرية” بكلية البنات بجامعة عين شمس، وتعقد لجنة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة غدا ندوة تحت عنوان “الطب عند الفراعنة “بمقر المجلس الساعة 6 مساء.

يفتتح الملتقى الدولي العلمي الثاني للفنون، اليوم الأحد، تحت عنوان “التنوع الثقافي – تحديات المستقبل” بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في تمام الساعة 6 مساء، فيما تفتح المتاحف والمزارات العسكرية لاستقبال الجماهير مجاناً، اعتبارا من غد تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، بكل من بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العلمين العسكري ومتحف بورسعيد الحربي.

وينظم جاليري الزمالك معرضًا لأعمال الفنان الراحل جمال السجيني احتفالا بمرور 100 عام على مولده، ويفتتح المعرض في تمام الثامنة مساء، ويقام المعرض في مقر قاعة الزمالك للفن ومتحف محمود مختار، حيث يزخر المعرض بأعمال الفنان الرائد في فن النحت والتصوير والنحاس المطروق والخزف.

وتنطلق فعاليات “مهرجان السويس الأول لمسرح الطفل” دورة الفنان الراحل مسلم محمدين، الذي يقيمه فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بقصر ثقافة السويس، خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري، ويتولى رئاسته المهرجان محمد الجنايني ويتولى أمانته غادة محفوظ.

وينظم فريق “مودل كيبلر” بالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي بمصر، والناشر فتحي صاحب دار ليان، في الثانية عشر ظهرًا، مبادرة بعنوان “القراءة مهد الحضارة؛ تركز أنشطتها على توزيع الكتب بالمجان على الطلاب في ساحة كلية التجارة بجامعة القاهرة، ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور جابر جاد نصار رئيس الكلية، والدكتور محمد عثمان الخشت المشرف على الفعالية.

وتستضيف كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا بعنوان “تعليم المرأة.. والتنمية البشرية من منظور جغرافي ديموغرافي”، في تمام العاشرة صباحا بمسرح الكلية، برئاسة الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات، وتنظم كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان: “الأسطورة والإبداع” بقاعة المؤتمرات بالكلية في إطار الصالون الثقافي الخامس لقسم اللغات الشرقية وآدابها.

ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لأطلس المأثورات الشعبية “استلهام المأثور الشعبي والحفاظ على الهوية” الجلسة البحثية الثانية “فنون الأدب الشعبي”، برئاسة الدكتور خالد أبوالليل، وتناقش بها 5 ورقات بحثية بقصر ثقافة الريحاني، تعقد لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان “الطب عند الفراعنة” في السادسة مساءً، يديرها مقرر اللجنة الدكتور حافظ شمس الدين.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان “قراءة في حياة السيد ياسين”، تنظمها لجنة علم الاجتماع والانثروبولوجيا، ويشارك فيها الدكتور علي الدين هلال، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويديرها الدكتور فتحي أبوالعينين، أستاذ علم اجتماع والأدب بجامعة عين شمس، مع تعقيب من مقرر اللجنة الدكتور أحمد عبدالله زايد، والدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتفتتح الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، الملتقى العلمي الدولي الثاني للفنون المسرحية، فى السادسة مساء، بمقر المعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن عدد من الأنشطة التي تنظمها قطاعات الثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، كما يكرم الملتقى، الفنان محمد عبد المعطي، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بحضور الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون.

يفتتح الدكتور محمد إسحاق، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور عماد فاروق، رئيس قسم التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، معرض الفنان الدكتور إيفان أديب «ستوديو مصر»، الذي يحمل رؤيته في مشاهد تصميمية سينمائية، في الخامسة مساء، على أن يستمر المعرض حتى الخميس ٢٧ أبريل الجاري من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءً، بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بمقر كلية التربية الفنية.

وينظم متحف الفن المصري الحديث ندوة عن المرأة والفن التشكيلي بعنوان: “الفن النسوي رؤية مصرية معاصرة ”، وفي متحف النسيج معرضًا آخر بعنوان «وحدتها في مسلميها وأقباطها» بشارع المعز، ويفتتح الفنان نجيب معين، في السابعة مساء، معرضه الجديد “طريق أوريليوس”، بجاليري مصر بالزمالك بحضور جمهور ومحبي الفنون الجميلة.

وتستضيف قاعة صلاح طاهر بساحة دار الأوبرا، اليوم الأحد، معرض الفنانة التشكيلية أمل باشا، بعنوان “فى الخريف حياة”، ويستمر المعرض إلى يوم 30 أبريل الجارى، تستضيف قاعة بيكاسو آرت جاليري، معرضًا تشكيليًا جماعيًا لفن الكاريكاتير يحمل عنوان «أصحاب السعادة»، في السابعة مساء بمقر جاليرى بالزمالك، وسط حضور لفيف من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة.