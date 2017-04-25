فعاليات| عمر خيرت في دار الأوبرا.. ومهرجان الطبول في القلعة

تقيم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية اليوم الثلاثاء 25 أبريل الذي يوافق ذكرى تحرير سيناء الـ35.

تقيم دار الأوبرا المصرية حفل موسيقى حجرة للفنانة خلود شرارة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، إضافة إلى تقديم حفل أوركسترا عمر خيرت، فى تمام الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا، كما يقدم معهد الموسيقى العربية حفل مركز تنمية المواهب فى تمام الثامنة مساء.

ويقدم البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية بمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء على مختلف مسارحه أيام الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و٢٦ أبريل بالمجان، وذلك احتفالا بأعياد تحرير سيناء.

ويستمر صندوق التنمية الثقافية فى تقديم حفلات مهرجان الطبول فى دورته الخامسة على مسرح القلعة وبئر يوسف وقبة الغوري حتى الخميس القادم .

وضمن فعاليات احتفال الأقصر عاصمة الثقافة العربية، يختتم المؤتمر الدولي الثالث للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع تحت عنوان “الفن والهوية بين التراث والمعاصرة” في كلية الفنون الجميلة بالأقصر في تمام العاشرة صباحا، كما يختتم أيضا فعاليات الملتقى الدولي الأول لفنون الجرافيك بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة بالأقصر في تمام الخامسة مساءً.