فعاليات| ختام «الفنون التراثية».. وافتتاح صالون «ذوي الإعاقة»

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأربعاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم، حفل ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الخامسة الذي يتزامن مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

فيما تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار “الابتكار: لحياة أفضل” بمقر الأمانة العامة للجامعة، وتقيم قاعة “كارفان زيراي” للفنون بالزمالك، معرضا فنيا بعنوان “من يصنع الفن؟”، في السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى 3 مايو المقبل.

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور، فعاليات الدورة السابعة لصالون الفن الخاص للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في السابعة مساء، بقاعات مركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة، وينظم المركز الثقافي الهندي، ندوة بعنوان “جسر من التواصل يربط بين الهند ومصر”، وذلك فى ختام فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، في تمام الرابعة عصرا بمقر المركز. ويقدم مركز أوزيريس الثقافي ضمن برنامج “ورش اليوم الواحد” ورشة الإخراج السينمائي مع المخرج سمير سيف، وذلك من الساعة 6 للساعة 10 مساءً بمقر أوزيريس بجاردن سيتي.

يفتتح مركز كرمة بن هانئ، تحت رعاية الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض «وجوه» لفن البورتريه «نحت وتصوير»، وذلك في تمام السابعة مساءً، وينظم الصالون الثقافي لدار الأوبرا المصرية احتفالا بمناسبة مرور 125 عاما على ميلاد الموسيقار الكبير سيد درويش، يتناول أهم المحطات المضيئة في مشوار فنان الشعب، ويشارك في الاحتفالية التى ستبدأ في السابعة مساء على المسرح الصغير كلٌ من أستاذي تاريخ الموسيقى بأكاديمية الفنون زين نصار، وجمال عبدالحي، مع حفيد الموسيقار الراحل محمد حسن سيد درويش، ويديرها الفنان أمين الصيرفي.

تستكمل لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، سلسلة الأمسيات الشعرية، بإقامة صالون الأربعاء الشعري بعنوان “الأمسية الشعرية الثانية”، وتنظم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف برئاسة الدكتورة أماني جمال مجاهد، بالتعاون مع مكتبة المعادي العامة، اجتماعا لبحث سبل وضع مكتبات مصر على خريطة المكتبات العالمية، في مكتبة المعادي العامة.

تكرم جامعة بدر برئاسة الدكتور حسن القلا، غدا، الفنان محمد صبحي، عن مسيرته الفنية الطويلة التي تميزت بنشر القيم والأفكار الإيجابية، التي اجتمعت الأسرة المصرية حولها لسنوات طويلة، واختياره شخصية المهرجان الدولي الثاني للجامعة، الذي يقام تحت شعار “مصر الإنسان” حتى يوم 29 أبريل الحالي، بحضور رئيس الجامعة.

ينظم قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السنوي تحت عنوان “الدراسات البينية العبرية واليهودية والسامية” بقاعة المؤتمرات في دار ضيافة الجامعة، وتقيم شركة “الكوميديا” للدعاية والإعلان والإنتاج الفني، مؤتمرًا صحفيًا لمسرحية “كاستينج”، على مسرح روماني، في السابعة مساءً، للكشف عن تفاصيل العمل المسرحي.

الكتب والأفلام والعروض المسرحية

تعقد مكتبة البلد بوسط القاهرة ندوة لمناقشة كتاب «الانمساخ» للروائي الألماني الراحل فرانز كافكا، في السادسة مساء، بينما تقيم مكتبة مصر الجديدة العامة في إطار احتفالات اليوم العالمي للكتاب، ندوة لشرح كتاب «قبعات التفكير الست» لإدوارد دي بونو، وتقوم بالشرح فوقية مرسي، في السادسة والنصف مساء. وتنظم مكتبات “أ” بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة كتاب “أردت أن أغير نفسي” للكاتبة سارة أسامة، وكتاب “أرد أقوله إيه؟” للكاتبة مي عبد الهادي، وذلك في تمام السابعة مساءً.

يعرض نادي سينما “دال”، في تمام السابعة والنصف مساء٬ فيلم “الطاهي واللص وزوجته وعشيقها” للمخرج بيتر غريناواي. ويستعد فريق “العرض الأفضل” المسرحي Better Show” Theatre Team“، للحدث الفني الأضخم في 2017، حيث يقدم ليلة العرض الأفضل٬ عرضين فى ليلة واحدة، ويشمل العرض مسرحيتين هما٬ “الجميلة والوحش” و”البروفة الأخيرة”، وذلك يومي الأربعاء والخميس، في تمام السادسة مساء٬ على المسرح الكاثوليكي بوسط البلد.

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “نصف رجل” للكاتبة الصحفية انتصار دردير، بحضور الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، وسامية حبيب، رئيس قسم النقد بأكاديمية الفنون، ويدير الندوة الإعلامي حسن زين، كبير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة، ويحضرها لفيف من الصحفيين والكتاب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

ينظم نادي السينما، باتحاد طلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، عرضا لفيلم “عودة الابن الضال” بقاعة 36، ويقيم فريق مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة، العرض المسرحي “ت مربوطة”، وذلك بمسرح كلية الحقوق، وذلك تحت رعاية الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. ويُحيى المطرب علي الحجار حفلا غنائيا، على مسرح ساقية الصاوي، وهي أولى حفلاته بعد طرح أحدث أغنياته “داري جمالك” على موقع “يوتيوب”، والتى كتبها سالم الشهبانى، ولحنها أحمد حمدي رؤوف، ووزعها أحمد شعتوت، في التاسعة مساءً.