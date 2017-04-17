فعاليات ثقافية وفنية احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، يوم الأحد، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

يواصل صندوق التنمية الثقافية تنظيم فعاليات الملتقى المصري للحلي التراثية والمعاصرة في دورته الثانية، بالإضافة إلى المعرض الدائم لمنتجات «الخزف، النحاس، الخيامية، الحلي، النجارة»، بمركز الحرف التراثية بالفسطاط.

تقييم اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي برنامجا ترفيهيا بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، وتطلق الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الموجة الثالثة من مشروعها لإعادة إحياء الحرف اليدوية بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، في ختام مشروع «اصنع مستقبلك المهني»، يتضمن البرنامج تعليم 4 حرف يدوية من خلال 12 ورشة على مدار شهر كامل، كما يقيم فرع ثقافة المنوفية عدة أنشطة ثقافية بالمواقع التابعة له، ففي بيت ثقافة منشأة سلطان تعقد محاضرة بعنوان «يوم اليتيم».

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، حيث ينظم فرع ثقافة قنا عدة أنشطة ثقافية وفنية منها برنامج مكثف لمواجهة التطرف والإرهاب، ويشمل محاضرة «الثقافة تواجه الإرهاب»، يشارك فيها كل من يحيى عرندس، وسناء مصطفى، بمركز شباب الزهراء.

كما ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، عدة فعاليات ثقافية وفنية منها ورش التطريز والرسم والصلصال وعمل أشكال فنية باستخدام خامات خياطة، وورش قصص الأنبياء وتعليم اللغة الإنجليزية، وذلك بمكتبة الحضارة الإسلامية بحي الخليفة.

المعارض الفنية والمسرحيات

ينظم صندوق التنمية الثقافية معرضا فنيا تراثيا، بالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل، ويستمر حتى 21 من أبريل في بيت السحيمي.

يقدم البيت الفني للمسرح العرض المسرحي «العشق المسموع» على مسرح ميامي في الساعة الثامنة مساء، ويقدم مسرح السلام العرض المسرحي «قواعد العشق الأربعون»، وهو من إخراج عادل حسان، ويعرض العمل المسرحي «الأراجوز الكسلان» لفرقة قنا بقصر ثقافة الأقصر في العاشرة صباحا ضمن فعاليات احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

يقدم الفريق المسرحى فري ستايل “freestyle”، للمرة الثانية، بعد نجاح العرض الأول، مسرحية «بِجمَــــاليـونْ»، والمأخوذة عن نص الراحل توفيق الحكيم، من إعداد وإخراج محمد شعبان، في السابعة مساء على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

الحفلات والكتب والأفلام

تحيى فرقة التنورة التراثية حفلا في السابعة والنصف مساء بوكالة الغوري، كما تقدم دار الأوبرا حفل ريسيتال فيولينه وبيانو للفنانين ياسر مختار وياسر الصيرفي، وذلك في تمام الثامنة مساء بالمسرح الصغير، وتقدم فرقة المنصورة للموسيقى العربية عرضاً فنياً في الثالثة بعد ظهر، في حديقة شجر الدر بحي غرب المنصورة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد شم النسيم.

تقيم مكتبة “أ” حفل توقيع ومناقشة رواية “التعويذة” للكاتب الدكتور محمود الهادي، بفرع المكتبة بمصر الجديدة في تمام السابعة مساءً، ويحيي الفنان محمد رشاد، حفلا غنائيا في إطار احتفالات “الربيع”، و”شم النسيم”، ويقام فى التجمع الخامس، فيما يغنى أيضًا المطرب الشاب في نفس اليوم داخل نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

يُحيي المطرب عصام كاريكا حفل شم النسيم، بأحد فنادق القاهرة في منطقة مصر الجديدة، لينضم بذلك إلى قائمة الفنانين الذين سيحيون حفلات أعياد الربيع، كما يحيي الثنائى الفنان حمادة هلال، والفنان الشاب أحمد جمال، حفل أعياد الربيع بنادي الشمس، تفتح الأبواب فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراَ، ويسمح بالدخول للأعضاء وغير الأعضاء بالنادي.

تستعد المطربة الشابة مروة نصر، لإحياء حفل عيد الربيع داخل نادي الزهور بمدينة نصر، الحفل من تنظيم تنظيم شركة “أمازون” بالتعاون مع الدي جي العالمي ياسر الحريري، ومن المقرر أن تقدم مروة خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

تقوم الفنانة كارمن بإحياء حفلة بمناسبة شم النسيم مع الفنان هيثم شاكر، في نادي في التجمع الخامس، تحيي الفنانة اللبنانية مروى، حفل الربيع في فندق “سبكترا إن” على طريق مصر إسكندرية، حيث تقدم باقة من أغنياتها الشهيرة إلى جانب عدد من الأغنيات التراثية والشعبية وأيضا الجديدة.

يقيم نادي الإعلاميين، حفلا فنيا لأعضائه بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار الخدمات الترفيهية التي يحرص قياداته على تقديمها لرواده، ويحيي الحفل المطرب سعد الصغير وهدى وحسن، وتبدأ الفعاليات مساء.