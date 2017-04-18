فعاليات| توقيع «شوارع السماء».. وانطلاق ملتقى القاهرة للفنون التشكيلية

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية بأكاديمية الفنون بمشاركة تشكيليين من 6 بلدان عربية، وتفتتحه الدكتورة أحلام يونس، رئيس الأكاديمية، بمقر قاعة دكتور مختار عبد الجواد بالأكاديمية الساعة 12 ظهر، كما يفتتح خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا كبيرًا ومهما يحتفي بالفنان الرائد سيد عبدالرسول (1917 – 1995)، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة.

يقدم مركز دوار للفنون ورشة بعنوان «أساسيات التواصل اللاعنفي» مع الأخصائية النفسية منى الشيمي، وذلك على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أبريل، وتنظم مكتبة مصر الجديدة حفل تكريم المبدعين الذي يقيمه فريق “كاركتير تيم” لتكريم مجموعة من الفنانين، فى الساعة السابعة مساء، كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، احتفالات أعياد سيناء، في الخامسة مساء بساحة الهناجر، والتي تستمر حتى 19 أبريل.

يقدم مركز أوزيريس بجاردن سيتي محاضرة مفتوحة عن تاريخ الفن بعنوان “قصر البارون بين الأساطير والفن”، يتحدث فيها الدكتور ياسر منجي، وذلك في تمام السادسة مساء، وتكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، كلا من الفنان عزت العلايلي، السيناريست بشير الديك، والمخرج غالب شعث، والمنتج حسين القلا، بالحفل الذى تقيمه فى افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطيني، وذلك فى السادسة مساء.

يقيم المركز القومي للترجمة احتفالية حب وتقدير وعرفان للمترجمين الذين رحلوا في الفترة الماضية وهم: “طلعت الشايب، وأحمد محمود، فخرى لبيب، ولبنى الريدي، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة طه حسين، ويشهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، العديد من الفعاليات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتزامن مع يوم التراث العالمي.

ينظم المركز الإعلامي بجامعة الفيوم ندوة بعنوان “المرأة المصرية نواة المجتمع”، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما يقيم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس المؤتمر السنوى الخامس عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان “تعليم الكبار ومكافحة الفقر توجهات وخطط وبرامج” برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، وذلك بدار ضيافة الجامعة.

يختتم الملتقى المصرى للحلي التراثية والمعاصرة في دورته الثانية، اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقر مركز الحرف التراثية بالفسطاط، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويلقي​ الدكتور عبد العزيز سالم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث محاضرة في متحف قصر المنيل بعنوان “التراث العالمي في مصر: الواقع والمأمول”، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث بقاعة المحاضرات بالمتحف.

تستضيف أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة فعاليات المؤتمر الدولي الأول “لتنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية الاستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة”، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين، بمشاركة كل من وزارة الثقافة، جامعة القاهرة، وزارة البحث العلمي، ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وكلية الآثار بجامعة الفيوم، وصندوق التنمية الثقافية، ووزارة التعليم، وجامعة جنوب الوادي، ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية.

أعلن المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام برئاسة نور الحراكي، سفير المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، عن تكريم 20 أديبا و شاعرا وفنانا على مستوى العالم العربي، تقديرا لدورهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية في الوطن العربي وأعمالهم التي ستظل خالدة في ذاكرة العقل العربي، والتكريم سيكون في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

يواصل مجمع البحوث الإسلامية عقد ندوات الموسم الثقافي للجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ حيث تنظم اللجنة ندوة بعنوان “الإعجاز في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع”، وذلك بمبنى كلية التجارة جامعة الأزهر، تنظم أكاديمية البحث العلمي مسرح العلوم، لأكثر من 150 طفلا يتيما من دور مختلفة لرعاية الأيتام سواء حكومية أو خاصة، حيث سيتم عرض فيلم كارتون تعليمي للأطفال، وعرض لاستخدامات الفيزياء في الحياة اليومية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة حلوان “المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الثاني والأربعون”، وذلك يوم الثلاثاء، بقاعة نون بالمبنى الإداري بالحرم الجامعي بعين حلوان، ويفتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان وعميد كلية التربية الموسيقية الدكتور عاطف عبد الحميد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني بكلية التربية الموسيقية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية تحت عنوان “محو الأمية الموسيقية وتحديات العصر” وتحت إشراف مقرر المؤتمر الدكتور محسن السيد عيسى، وكيل كلية التربية الموسيقية لشؤون البحث العلمي والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس 20 أبريل.

الكتب والأفلام والحفلات

تقيم دار الشروق ندوة وحفل توقيع المجموعة القصصية “شوارع السماء” للكاتب وجدي الكومي، وذلك بمكتبة الشروق فرع طلعت حرب، في تمام الساعة السابعة مساء، وتحتوى المجموعة 21 قصة منها “رجل الأوكازيون” و”رجل البطاطس”، “سيدة الياقوت” و”المجنونة صاحبة السطوة” و”كاتب قصص الجنود”. وتستضيف مكتبة “أ” حفل توقيع ومناقشة كتاب “السير فوق قوس قزح” للكاتبة دينا فرج، وذلك في تمام السابعة مساء في مكتبات “أ” فرع المعادي.

تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث بالقاهرة، وذلك في السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويقدم فريق مسرح أكاديمية “أخبار اليوم”، العرض المسرحي «سيدتي الجميلة»، وذلك في السابعة مساء، على مسرح ميامي بوسط البلد، وتقيم مكتبة البلد بوسط القاهرة ندوة لمناقشة كتاب «كفاحي» للألماني أدولف هتلر، وذلك في السادسة مساء.

تقيم المطربة حنان ماضي، حفلا غنائيا، في الثامنة مساء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويحيي عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست، حفلا لطلاب فصل الإيقاع التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يستضيف المركز الدولي للكتاب، حفلًا لمناقشة وتوقيع كتاب “أوتوستوب حول العالم”، ترجمة مديحة حجازي، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السادسة مساء، وتنظم مكتبة “مكتوب” بالزمالك حفل توقيع ومناقشة كتاب “المرأة تبعث من جديد” الصادر عن دار الحياة، للكاتب الشاب محمد سميح٬ وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

يقيم فريق صالون الأزهر الثقافي، العرض المسرحي الكوميدي “علومولوجى”، وذلك ضمن إطار الأسبوع العلمي لكلية العلوم بجامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، وينظم فريق مسرح كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عرضه المسرحي «طير يا حمام»، ضمن مهرجان الجامعة للمسرح والذي تنافس فيه الكليات؛ وذلك على مسرح فيصل ندا بشارع قصر العيني.

يقدم فريق وصلة سماع للإنشاد الديني، حفلاً غنائيًّا بساقية عبد المنعم الصاوي، برفقة الفريق الماليزي Identity، لأول مرة في تمام السابعة مساءً، بقاعة الحكمة.