فعاليات اليوم| انطلاق معرض الخط العربي.. ومناقشة «في مرمى النيران»

يقام اليوم عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية بالمحافظات، ويفتتح عدد من المهرجانات والفعاليات تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

يعقد الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أيمن عبد الهادي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، في الخامسة مساء بسينما الهناجر.

والمهرجان ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وهو من رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، ويقام في الفترة من 20 وحتى 26 إبريل الجاري، وسيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان عدد الفرق والدول المشاركة، وأماكن إقامة الفعاليات، والجهات المشاركة، وتفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

كما يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة الدورة السابعة عشرة للمؤتمر السنوي لأدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بعنوان “أثر الأدب على الهوية المصرية بين الحضور والتغييب”. وتقام ضمن فاعلياته دورة عن الشاعر الراحل سيد حجاب في العاشرة صباحًا بدار المركبات، كما يقوم الوزير بتسليم الدروع والشهادات للمكرمين، وهم: اسم الراحل الشاعر طاهر البرنبالي، الشاعران عمارة إبراهيم، ومحمد عبد المحسن مطر.

يرأس الدورة الدكتور حامد أبو أحمد أستاذ الأدب المقارن بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر سابقاً، ويتولى أمانتها الشاعر علاء رزق عضو اتحاد كتاب مصر، وتعقد بدار المركبات بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من: وزير الثقافة ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة قصور الثقافة وسهير نصحي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ورئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر.

وتنطلق فعاليات معرض الخط العربي بقاعة منطقة الأقصر الأزهرية، تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وينظم فرع ثقافة الدقهلية في الثانية عشرة ظهرًا الحفل الختامي لمسرح “الجرن” بمدرسة دميرة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة طلخا التعليمية، تحت إشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ويعقد المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بمناسبة مرور مائة عام على العلاقات الثقافية المصرية الرومانية، وذلك ضمن عدد من الفعاليات التي تنظمها قطاعات الثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، ويتحدث في الأمسية السفير الروماني ميهاي شتيفان سوبارو، والدكتور هيثم الحاج علي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد حمد مقرر لجنة الترجمة.

الحفلات الفنية والعروض المسرحية

تقيم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا غنائيًّا في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية. يحيي الحفل المطرب سعيد عثمان، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ونجوم الفرقة القومية، فيما يحيي الفنان فتحي سلامة وفريق شرقيات حفل موسيقى الروك الشرقي، في الثامنة مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

ويفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض “عشاء عمل” فىي الثامنة مساء على مسرح ملك برمسيس، ويعرض مسرح النهار مسرحية “سجين زندا” باللغة الإنجليزية، فيما تستعد فريق جاوى باند، للاحتفال بإطلاق ألبومهم الجديد «قلبك يساع»، وذلك بحفلة غنائية في السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وتقدم ساقية الصاوي لأول مرة حفلًا لمنى بوركهارت المغنية المصرية المهاجرة إلى ألمانيا، مع أوركسترا الأنغام الساحرة التي تقدم مجموعة كبيرة من أغاني ورقصات الباسودوبل الإسباني الشهيرة والأغاني اللاتينية الكلاسيكية الخاصة بفترة الأربعينيات والخمسينيات، في الثامنة والنصف مساء على مسرح الحكمة.

الأفلام والكتب والمعارض

تستعد فرقة “مساحة روم للفنون” بجاردن سيتي لتقديم فيلم “إيدا” في الثامنة مساء، وتنظم مؤسسة مجنوليا الثقافية ونادي الكتاب (ركن الياسمين) حفل مناقشة “كتاب النوم” للكاتب هيثم الورداني، في السادسة مساءً، كما تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي ندوة بعنوان “جهود دار الكتب في حماية التراث المخطوط”، وتحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة ريم مجدي بقاعة اتجاه بقصر الفنون، في السابعة مساءً، كما يفتتح الفنان وائل درويش أحدث معارضه بجاليري العاصمة في الزمالك، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، في الساعة السابعة مساءً، بينما يفتتح الدكتور محمد إبراهيم المستشار العلمي الأكاديمي لمعاهد القاهرة الجديدة٬ والدكتور خالد عويس عميد معهد القاهرة الجديدة للفنون التطبيقي٬ معرض التصوير الفوتوغرافي “بدايات”، الساعة السابعة مساء.

تقيم سينما زاوية عرضًا ليوم واحد لفيلم “المنعطف” للمخرج الأردني رفقي عساف، وذلك بعد سلسلة مشاركات ناجحة للفيلم في مهرجانات سينمائية، توَّجها فوز بطله أشرف برهوم بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية، ويعرض فيلم “هدية من الماضي” بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، في الرابعة والنصف عصرًا؛ وذلك بالتعاون مع سينما زاوية.

تستضيف مكتبة البلد بوسط القاهرة حفل توقيع ومناقشة كتاب «رحلة المرأة من التقديس إلى التبخيس» الصادر عن دار العين للكاتب هشام حتاتة، وذلك في السادسة مساء الأحد 9 إبريل. وتوقع الكاتبة رشا زيدان روايتها الجديدة “روح” والصادرة حديثًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، وذلك في السابعة مساء بمكتبة “أ” فرع الميرغني.

ينظم المركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة٬أسبوع أفلام المخرج الفرنسي سيرج داني٬ وذلك في السابعة مساء٬ على أن تستمر العروض حتى ١٣ إبريل، ويعرض مركز سيماتك السينمائي فيلم “كله تمام”٬ في الرابعة عصرًا، كما تنظم سفارة الهند بمصر، بالتعاون مع شركة تيم ورك آرتس، معرضًا للصور الفوتوغرافية، بعنوان “صور من الهند”، للفنان أشرف طلعت بالمركز المصري للعلاقات الثقافية الخارجية بالزمالك، بحضور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ويستمر المعرض خلال الفترة من 10 إبريل حتى 13 إبريل، يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً ومن الرابعة مساءً حتى السابعة.

تعقد دار بدائل للنشر، اليوم الأحد، في الذكرى الـ14 للحرب الأمريكية على العراق، ندوة لمناقشة كتاب «في مرمى النيران» لسفير العراق الأسبق بالقاهرة نبيل نجم. يشارك في الندوة عدد من كبار السياسيين والكتاب، منهم سيد أبو زيد سفير مصر الأسبق في العراق، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي أسامة عجاج مدير تحرير الأخبار، والسياسي العراقي وسكرتير عام منظمة تضامن الشعوب العربية الإفريقية نوري عبد الرزاق، والسفير فاروق مبروك، وأشرف العشري مدير تحرير الأهرام فى السابعة مساءً بمقر الدار.