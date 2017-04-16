فعاليات| «الأوبرا» تحتفل بعيد الربيع في ذكرى فريد الأطرش

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، يوم الأحد، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، يوما ثقافيا متكاملا في الأقصر، بحضور الدكتورة نيفين محمد، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، تحت عنوان “أم كلثوم والقصيدة”، ويقيم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ندوة في السابعة والنصف مساء بقصر المانسترلي.

تعقد جمعية النقد الأدبي بجاردن سيتى، ندوة يتحدث فيها الناقد أحمد حسن عوض، عن جماليات قصيدة النثر المصرية فى اللحظة الراهنة، وذلك في مقر جمعية الفنون بشارع أحمد باشا بجاردن سيتى، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويدير الندوة الشاعر وائل السمري.

يحتفل منتدى إذاعة البرنامج الثقافي بشبكة الإذاعات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، بالكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، حيث سيتم نقل الاحتفالية من “مكتبة نادى مدينة الشيخ زايد” في السادسة مساء،

وتنظم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، دورة تدريبية بعنوان «المتاحف ما بين العلم والتطبيق»،

فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمي٬ يقيم متحف النسيج المصري بالتعاون مع القاهرة التاريخية «مهرجان التراث المصري الأول» في شارع المعز، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان من الساعة الثانية عشرة ظهرا٬ وتستمر حتى الخامسة مساء، وضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، تقام ندوة “الأقصر في الوثائق” ومعرض للوثائق بقصر ثقافة الأقصر.

يعقد قطاع شؤون الإنتاج الثقافي دورة تدريبية عن المتاحف “مابين العلم والتطبيق” بمكتبة الحضارة الإسلامية، وذلك في الفترة من الأحد 16 أبريل وحتى الخميس 20 أبريل، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تنظمها قطاعات الثقافة،تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

يستضيف قصر ثقافة مدينة منية النصر، لقاء شعريا بمناسبة عيد تحرير سيناء، ينظم بيت ثقافة قرية بدواي مركز المنصورة ندوة عن الإسراء والمعراج، وذلك بمدرسة الشهيد عمرو الطحان الإبتدائية ببدواي، كما يقيم مركز المسكوكات الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية “المؤتمر العام والدورة التدريبية وورشة العمل الثالثة في علم المسكوكات الإسلامية” في الفترة من 16 إلى 19 أبريل بيت السناري بالقاهرة.

المعارض الفنية والحفلات

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرضا فنيا تراثيا بالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل، والذي يستمر حتى 21 أبريل الجاري ببيت السحيمي.

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل شباب الغناء العربي، للمطربة هدير يوسف، والمطرب مصطفى حسين، في الثامنة من مساء.

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، احتفالية بمناسبة أعياد الربيع التي تتواكب مع ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة كورال أطفال الأوبرا على المسرح الكبير.

الكتب والأفلام والمسرح

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع ومناقشة كتاب “حواديت وحكايات” من شعر أحمد شوقي للأطفال للكاتب مصطفى غنايم، مدير تحرير سلسلة الأدب العالمي للطفل والناشئة، وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة الندوات بالمجلس، تنظم مكتبة “أ” بمصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة رواية “روح” للكاتبة رشا زيدان، في تمام السابعة مساء.

يعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية المحاكمة على المسرح القومي بالعتبة في الساعة الثامنة والنصف مساء، ومسرحية “عشاء عمل” على مسرح أوبرا ملك في الساعة الثامنة مساء، ومسرحية “كلنا لها” على مسرح الطليعة في الساعة السابعة مساء، بقاعة صلاح عبد الصبور، ومسرحية “قواعد العشق 40” على مسرح السلام في الساعة الثامنة مساء.

تستضيف نقابة الصحفيين، العرض الخاص لفيلم “بترا بوابة الزمن”، وذلك بمسرح النقابة الساعة 6 مساء، وتعرض مسرحية “الأوضة” تأليف وإخراج إيهاب يونس، في السابعة مساءً بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فيما تتم مناقشة رواية “بوابات الرحيل” لبكري عبد الحميد، بحضور ناصر خليل، ويدير اللقاء بستاني النداف، في الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن برنامج فعاليات معرض الأقصر الدولي الثاني للكتاب.