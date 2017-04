فعاليات| افتتاح معرض الأقصر للكتاب.. وعرض «البائع المتجول»

يقام اليوم عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، ويفتتح عدد من المهرجانات والفعاليات تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

تنظم وحدة التاريخ بإدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان «تجليات الاستشراق والاستغراب: تحليل لواقع الحوار الثقافي والحضاري بين مصر واليونان»، يلقيها الدكتور طارق رضوان، أستاذ مساعد بقسم اللغة اليونانية وآدابها، بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، والمستشار الثقافي الأسبق لسفارة مصر بأثينا، بهدف التوعية بالحفاظ علي التراث المصري الثقافي والحضاري، وذلك في الخامسة مساء.

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، أمسية نقدية بعنوان “الإعلام والشعر”، وذلك في تمام السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بالأوبرا؛ تبدأ الأمسية بكلمة الناقد محمد عبد المطلب، مقرر لجنة الشعر؛ ويشارك بها كل من الشعراء جمال الشاعر، محمد إبراهيم أبو سنة، محمد عبده بدوي، هشام محمود؛ بالإضافة إلى الكاتب الصحفي سيد محمود، والإعلامي محمد عبده بدوي؛ ويديرها الشاعر شعبان يوسف.

يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ الأقصر محمد بدر، يرافقهما الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الأقصر الثانى الدولي للكتاب، بساحة أبو الحجاج، وذلك ضمن فعاليات “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017″، في تمام الساعة الخامسة مساء.

يقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، صالون ثقافي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويعقد بالمركز الثقافي التركي يونس أمره بالقاهرة، ندوة تعريفية عن برنامج «التركية عن بُعد»، وذلك في السادسة مساء، وتستضيف مكتبة حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة، ندوة عن “الصناعات الصغيرة وأثرها على الاقتصاد”، فيما تنظم المكتبة الثقافية بقرية سنتماى مركز ميت غمر، اليوم ورشة رسم وفن تشكيلى بمقر المكتبة.

تستضيف الوحدة المحلية بقرية شها مركز المنصورة، ندوة عن “مكافحة الإرهاب” والتى ينظمها مركز إعلام المنصورة، تنظم منظمة المرأة العربية غدا الصالون الثقافي تحت عنوان «أوضاع المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات (الحالة اليمنية)، وذلك بمقر المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.

تعقد نقابة الصحفيين، مؤتمر “مصر فى مواجهة الإرهاب” لمناقشة سبل مواجهة العمليات الإرهابية فى ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة في الوقت الراهن، والخطوات التي تتبع خلال الفترة المقبلة للخروج من تلك الأزمات بسلام، خاصة بعد تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الأطفال، الاجتماع الخامس للملتقى الشهري لمبدعي ونقاد أدب الطفل، والذي يبدأ في الساعة الثالثة ظهرًا ويستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتعقد ببيت السناري الأثري، حي السيدة زينب بالقاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان “عمارة حسن فتحي.. منظور مختلف”، بمناسبة ذكرى ميلاد المعماري الشهير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات “بكرة أحلى لذوي الاحتياجات الخاصة” بقصر الأمير طاز، وبيت العيني، ومركز طلعت حرب الثقافي، وتختتم فعاليات ملتقى القاهرة الدولى لتفاعل الثقافات الإفريقية الذي يقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بقاعة سينما الهناجر، كما تستمر فعاليات “الملتقى المصري للحلى التراثية والمعاصرة في دورته الثانية بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط.

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، المؤتمر الدولي “فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها” بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، بمشاركة 50 باحثًا ومتخصصًا من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، وذلك في الساعة 10 صباحًا بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، ويستمر لليوم التالي، بقاعات المجلس الأعلى للثقافة.

يقدم مركز أوزوريس الثقافي ضمن برنامج «ورش اليوم الواحد»، ورشة النقد المسرحي مع الدكتور محمد سمير الخطيب، وذلك يوم الأربعاء، من 6 إلى 10 مساءً بمقر أوزيريس بجاردن سيتي، وتستضيف جامعة القاهرة عروض وفعاليات فنية فى إطار فعاليات ملتقى التراث الوطني الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر المستقبل للتراث والإبداع والابتكار، وذلك بالمكتبة المركزية بالجامعة يومي 12 و13 أبريل.

الأفلام والكتب

يعرض المركز الثقافي الألماني “جوته” الفيلم الألماني “إلى هناك وبعيدًا” بمقر المركز بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء، وفي نادي سينما دال يعرض الفيلم الايراني الحائز على الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي البائع المتجول The Salesman، للمخرج أصغر فرهادي، وذلك في السابعة والنصف مساء، وفي سينما مجنوليا يعرض فيلم Léon: The Professional، للمخرج لوك بيسون، في السابعة مساء، ويعرض مركز الدراسات الاشتراكية فيلم المهمة The Mission، في السادسة مساءً بمقر المركز 7 شارع مراد بالجيزة.

يقيم منتدى المنيرة الثقافي، بمقر حزب التحالف الاشتراكي بالمنيرة، ندوة لمناقشة ديوان «أركض طاويًا العالم تحت إبطى» للشاعر محمد القليني، ويعرض مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك فيلم هدية من الماضي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

تعقد لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة رواية “مدن السور” للكاتبة الروائية هالة البدري، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويناقش الرواية كل من الدكتور أسامة أبو طالب، والناقدة الدكتورة منى طلبة، والدكتور نبيل عبدالفتاح.

وتستضيف الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع ومناقشة رواية “نقطة نظام” للكاتب صبحي موسي، في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الدار؛ ويناقش الرواية كل من الدكتورة أمل الصبان، والدكتورة رشا صالح، والناقد الدكتور محمد الشحات، ويدير اللقاء الناشرة نورا محمد رشاد، ويقام بمكتبة “أ” مصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة رواية “سكون” للكاتبة أسماء علاء الدين، في تمام الساعة السابعة مساء.

الحفلات والعروض المسرحية والمعارض التشكيلية

يعرض مسرح الطليعة بالقاهرة، مسرحية “كلنا لها” في تمام السابعة والنصف مساءً، وتتناول صورًا حياتية عن المرأة المضطهدة في المجتمع من خلال قصص مختلفة للنساء اللاتي يعانين من التفرقة والاضطهاد بمختلف صوره.

تحيي الفنانة حنان ماضي حفلا غنائيا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، وتقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة كل من أوركسترا أوبرا القاهرة العرض الشهير أوبرا توسكا للمؤلف الايطالي العالمي جياكومو بوتشيني، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

يقدم فريق كايروكي، حفلاً غنائياً بمقر الجامعة الألمانية فرع التجمع الخامس، وذلك ضمن حفل أعياد الربيع، ويحيي مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، حفلًا موسيقيًا الجيتاريست أيمن جرجور، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرضاً فنياً بعنوان “رسائل” للفنان التشكيلى فريد فاضل، فى قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتستضيف قاعة «أوبونتو» افتتاح المعرض الجماعي «طبقات من الأخضر»، في الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية المعرض الاستعادي للفنان طبيب العيون الدكتور فريد فاضل تحت عنوان «رسائل» بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا، ويستمر المعرض حتى 20 إبريل الجاري.