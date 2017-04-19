فعاليات| أنت قوية فى معرض «حرة».. وانطلاق «الساقية للأفلام القصيرة»

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأربعاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات الثقافية

يبدأ صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، احتفالات عيد تحرير سيناء بمشاركة فرق شعبية من شمال سيناء، كما سيتم إقامة سوق للمنتجات الحرفية التي ينتجها أهالي سيناء بساحة الهناجر في دار الأوبرا، ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تنظمها قطاعات الثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

تنظم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، زيارة أثرية لهرم ميدوم، كما تنظم مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية للرسم على الزجاج، ويقيم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بمكتبة الغار احتفالية بعيد تحرير سيناء ومسابقة فنية للأطفال، وفي قصر ثقافة العاشر تقام ورش فنون تشكيلية بعنوان “سيناء في عيون الأطفال” في الرابعة عصرا.

يستقبل المسرح القومي، حفل تكريم الكاتب لينين الرملي، المقام تحت رعاية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في تمام السابعة مساءً؛ يتضمن الحفل تكريم الرملي بإعطائه شهادة تقدير ودرع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى فقرة غنائية لفرقة المركز، وعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الرملي.

ينظم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع مديرية الثقافة، ندوة بعنوان “أمراض الصيف بين الوقاية والعلاج”، بقاعة قصر ثقافة المنيا، كما تقيم كلية الآداب في جامعة عين شمس، ندوة بعنوان “سيناء.. البوابة الشرقية لمصر في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة”، يحاضر فيها الدكتور محمد عبد المقصود، مدير مشروع بانوراما التاريخ العسكري المصري؛ تقام الندوة تحت رعاية الدكتورة سوزان القليني، عميد الكلية، والدكتور طارق منصور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق عبد الحميد مسعود، مدير شعبة التسجيل والتوثيق والمتاحف.

على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تستمر فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، فيما تقدم فرقة الشلاتين للفنون التلقائية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضًا فنيًا احتفالًا بأعياد الربيع بقصر ثقافة الشلاتين، وتقيم شعبة أدب الأطفال ولجنة العلاقات العربية٬ المؤتمر العالمي تحت شعار “دور أدب الطفل العربي في عالم متغير” ، بمقر اتحاد كتاب مصر، في الفترة من ١٩ ـــ ٢٠ أبريل.

تعقد المطربة الجزائرية سعاد ماسي، مؤتمرا صحفيا فى الساعة الخامسة مساءً بفندق فلامنكو الزمالك، تكشف فيه المزيد من تفاصيل المشروع الفني الذي يجمعها بالفريق المصري الألماني “كايرو ستيبس”، والذى يبدأ بالحفل الذي تنظمه بالقاهرة شركة “صوت ميوزيك”، والمقرر إقامته بمنتجع بيراميدز هيلز مساء الخميس، وتبدأ فعاليات الدورة الرابعة لصالون “أبيض وأسود” بمركز الجزيرة للفنون، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

تنظم كلية الآداب بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان “نحو تأسيس خطاب ديني جديد” يحاضر فيها الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ونائب رئيس جامعة القاهرة، لمناقشة كتابه الجديد الذي يحمل العنوان نفسه، ضمن مناقشات الإصدارات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك في الثانية ظهرًا بقاعة مؤتمرات الكلية.

تقيم لجنة الفلسفة ومقررها الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، ندوة تحت عنوان “الإدمان والإبداع”، وذلك في إطار الدور الذي يقدمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هيثم الحاج علي، في طرح قضايا مختلفة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

تقدم مكتبة البلد لعشاق اللغة العربية دورة «النحو العربي»، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء، بمقر المكتبة بوسط البلد، ويستعد 6 شعراء ومطربين لإحياء أمسية شعرية غنائية في مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء، وتنطلق الأمسية من الثالثة وحتى السادسة مساء.

الكتب والأفلام والمعارض الفنية

يقام ضمن معرض الكتاب بالأقصر الساعة الخامسة ونصف مساءً، وينظم جاليري بيكاسو فى الزمالك، معرضا للفنان مصطفى الرزاز، تحت عنوان “الذاكرة الزجزاجية”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، “أنت قوية، أنت حرة” هذه هى الرسالة التي تحملها كل لوحة من لوحات الفنان التشكيلي كريم عبد الملاك، في معرضه “حرة”، ويفتتح عبد الملاك معرضه بجاليري سفر خان بالزمالك.

ينطلق فيلم التحريك Rabbit School، اليوم في دور العرض المصرية، والذي ترشح لجائزة الدب الكريستال أحسن فيلم في مهرجان برلين السينمائين ويحكي قصة أرنب عيد الفصح ومعنى الصداقة ومواجهة الشر، فيما تستضيف القائمات على مبادرة «علي صوتك» نقاشًا مع مخرجات أفلام شابة، بعد عرض فيلمي «من الألم جئت» و«تسلم إيدك»، وذلك في السادسة مساء.

فيما يستضيف المركز الثقافي المجري (معهد بلاشي) بوسط القاهرة، في السابعة مساءً، أمسية لإطلاق النسخة العربية من كتاب “العلاقات المصرية المجرية بعد الحرب العالمية الثانية (1947- 1970)، وينظم المركز الدولي للكتاب، حفل توقيع ومناقشة مجموعة قصصية تحت عنوان “ملامح موت بطيء”، للمؤلف بكري عبد الحميد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

تقيم دار “العين” للنشر والتوزيع٬ أمسية ثقافية لتوقيع ونقاش المجموعة القصصية “بحر إسكندرية.. حبيبي الأزرق” للكاتبة فوزية العشماوي، يناقش المجموعة٬ الناقد مصطفى عبدالله٬ والشاعر أحمد الشهاوي٬ وذلك في تمام السابعة مساءً، بمقر دار العين للنشر 4 ممر بهلر قصر النيل – وسط البلد – الدور الثالث.

الحفلات الفنية والمسرحيات

كما يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا موسيقيا للفنان مينا جمال، ببيت الهراوي “بيت العود العربي” في الثامنة مساءً، وتنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريسيتال فيولا وبيانو بالمسرح الصغير في الثامنة مساءً، ويقام حفل إنشاد ديني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني فى الثامنة والنصف مساءً بمعرض الكتاب بالأقصر.

يعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية “قواعد العشق 40” على مسرح السلام الساعة 8 مساء، ومسرحية “عشاء عمل” على مسرح أوبرا ملك في الساعة الثامنة مساء، ومسرحية “كلنا لها” على مسرح الطليعة في الساعة السابعة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور، ومسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” على مسرح الطليعة الساعة 9مساء.

وضمن فعاليات “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017″، يقام عرض مسرحي للأطفال “بنت السيرك” لفرقة أسوان بقصر ثقافة الأقصر، ويقدم مركز أوزيريس الثقافي ضمن برنامج “ورش اليوم الواحد” ورشة الكتابة المسرحية مع الكاتب والناقد المسرحي ياسر علام، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر أوزيريس بجاردن سيتي.

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ساقية الصاوي للأفلام القصيرة وتبدأ فعاليات المهرجان بقاعة الحكمة في الساقية بالزمالك في تمام الساعة السادسة مساء، ويقيم مسرح النهر بساقية الصاوي حفلا للملحن أسامة الهادي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.