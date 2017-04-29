فشل منافذ بيع السلع بالبحيرة.. ومواطنون: «شو إعلامي»

رغم إطلاق المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مبادرة “خير بلدنا” وافتتاح 75 منفذا للسلع الرئيسية تابعة للوحدات المحلية فإن غياب الرقابة والمتابعة وضعف مستوى القائمين على تلك المنافذ أدى إلى توقف 25% منها في الأسبوع الأول، ثم توقف عدد كبير منها بعد أقل من شهر.

على حسنين، نجار من سكان مدينة دمنهور، قال لـ”البديل” إن شعار “محاربة الغلاء” الذي ترفعه المنافذ شعار زائف وغير حقيقي، حيث تبيع السكر بعشرة جنيهات ونصف بينما سعره في المحال 10 جنيهات فقط، وتبيع العدس بـ24جنيها بينما سعره 18 جنيها فقط في الأسواق، مشيرا إلى أن أحد الباعة في المنافذ التموينية أوضح له أن المسؤولين هم الذين يحددون السعر وهو يقوم بالبيع فقط، وأضاف أن معظم المنافذ خاوية من السلع إلا عندما يكون هناك زيارة من قبل أحد المسؤولين.

فيما أبدى المحاسب محمد نجيب البطاط، رئيس جميعة رجال الأعمال بالبحيرة، ترحيبه بالفكرة من حيث المبدأ، لكنه أشار إلى أن الخدمة لا تصل لمن يستحقها، إذ يشتري بعض أصحاب المطاعم اللحوم المدعمة مما يحرم الفقراء من فرصة الحصول عليها، مشيرا إلى ضرورة زيادة المنافذ لتصل إلى المناطق الفقيرة، ولا يكتفى بالمنافذ في الميادين الكبرى بالمدن، مضيفا أن العرض أقل كثيرا من الطلب، وأن المعروض قليل جدا وبعض المنافذ في بعض الأوقات تكون خاوية.

وقال البطاط، إن المنافذ لم تؤثر على الأسعار، والمعاناة وصلت لكل الفئات وليس الفقراء وحدهم بل انضم إليهم فئات أخرى من متوسطي الدخل، وطالب بتقنين هامش الربح واستخدام قانون الطوارئ لضبط الأسعار وحماية الوطن والمواطن والفقراء.

وكيل وزارة التموين الأسبق مصطفى العسكري، انتقد المبادرة والمنافذ واعتبرها مجرد شو إعلامي، وقال إن كل ما يحدث تهريج ولن يؤدي إلى أي نتائج مع فشل الإدارة المحلية في إدارة تلك المنافذ، مشيرا إلى أنها منافذ بلا فائدة وتحولت إلى منافذ “ملاكي” تحت إشراف المحافظة بعد أن تم إسنادها للتجار وأصبح الأمر بلا معنى، مطالبا بتدخل الدولة لضبط الأسواق ومنع تصدير السلع الرئيسية لحين إشباع السوق المحلي.

وأكد العسكري، أن الدولة لكي تتحكم في الأسعار لابد أن يكون لها منتجات ملكها لكي تطرحها في الأسواق، وأضاف أن فشل استغلال قروض البنوك والصندوق الاجتماعى في خلق مشروعات صغيرة بالفعل وترجمة تلك القروض إلى إنتاج يضاعف الأزمة التي تعيشها مصر.