فرنسا تمضي قدمًا نحو الفاشية والرأسمالية (مترجم)

كان هناك الكثير من الترقب حول نتائج الانتخابات الفرنسية في 23 إبريل، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين زعيم الجبهة الوطنية مارين لوبان ووزير المالية السابق البالغ من العمر 39 عامًا، إيمانويل ماكرون، يوم 7 مايو المقبل.

ويمثل هذان المرشحان القطاعات المهيمنة داخل الطبقة الحاكمة الفرنسية؛ حيث أحدهما مناهض للمهاجرين والفاشية الجديدة، بجانب العناصر المؤيدة للاتحاد الأوروبي والذين يعتبرون الوضع الراهن كافيًا لضمان استمرار الرأسمالية ودور باريس في التقسيم الدولي للقوة الاقتصادية والعمل، إلا أن ماكرون لا يمثل أي طرف أو حركة، ويحمل مستقبلًا مزدهرًا لفرنسا.

وقد تأثر هذا البلد الإمبريالي الأوروبي الرائد تأثرًا شديدًا بالانكماش المالي العالمي منذ عام 2007، وظلت معدلات البطالة الرسمية أعلى من 10% لسنوات، في حين أن العنصرية وكراهية الأجانب آخذة في الازدياد.

وقد فشلت عدة مشاريع تهدف إلى التدخلات العسكرية في أفغانستان وليبيا وسوريا ومالي في تحقيق الأهداف التي بدأت من خلالها، فالأحزاب السياسية الكبرى، وهي حزب الجمهورية، والمحافظين والاشتراكيين في انقسام، مما يسمح للجبهة الوطنية وماكرون أن يزدهرا وسط الفراغ السياسي.

رفض الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، من الحزب الاشتراكي، الترشح لإعادة انتخابه؛ بسبب انخفاض معدل الموافقة الذي حصل عليه حوالي 4%، وقد تم القضاء على رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، مانويل فالز، في الانتخابات التمهيدية، وحصل المرشح اليساري المفترض جان لوك ميلينتشون، مؤسس حزب اليسار الذي كان يشغل منصبًا مستقلًّا، على 19% من الأصوات في المركز الرابع.

ولأول مرة في هذا النظام الحكومي الحالي، لا أحد من الأحزاب الكبيرة من اليمين أو اليسار سيشكل الحياة السياسية في فرنسا، والتي شكلوها لأكثر من 60 عامًا.

يمكن انتخاب لوبان، والتي بنت قاعدتها السياسية من خلال الدعوة للحد من الهجرة، وخاصة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولكن تقويض البرلمان البريطاني لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثر على الانتخابات الفرنسية، وأثار مزيدًا من الإزعاج لمؤيدي المشروع الأوروبي، ويمكن أن يشير انتصار لوبان إلى مغادرة باريس وحل السوق الاقتصادية المتكاملة.

ومع ذلك، إذا تمكنت لوبان من الفوز بالرئاسة في التصويت النهائي، فلها مقعدان فقط داخل البرلمان، وأي جهد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحفز السياسيين عبر خطوط الحزب لمعارضة مثل هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه ليس لدى حزب ماكرون في مهده أي ممثلين في الهيئة التشريعية الفرنسية، على الرغم من أن أعضاء الأحزاب الاشتراكية والمحافظين يقولون إنهم سيدعمونه لمنع فوز الجبهة الوطنية في 7 مايو.

على الرغم من أن الوسطاء الأوروبيين أشادوا بالانتصار الهامشي الذي قام به ماكرون، فإن مثل هذه المحسوبية الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية على مؤيدي التكامل الإقليمي.

ماكرون تم إعداده بشكل جيد لدور قيادي محتمل في فرنسا، وكانت مشاركته في الحكومة في مجالات التخطيط الاقتصادي والتمويل، وعمل كمصرفي مع روتشيلد وسيا بنك لعدة سنوات.

يمكن لوبان أن تتتبع بسهولة نفس المسار الذي اتبعه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي تولى منصبه قائلًا إنه سيقلل من حدة التوترات مع روسيا حول سوريا، ويضع المزيد من التركيز على مشاريع البنية التحتية مع إقامة حواجز تجارية مع دول أخرى، ومع ذلك، ترامب بعد الحصول على منصبه، استمد قوته من نفس جنرالات البنتاغون، وعملاء الاستخبارات، والمصرفيين، ومغناطيس النفط والعنصرية الأيديولوجية الذين عملت كمدراء للإمبريالية لعقود.

الحقيقة أن الدول الصناعية الغربية لا تملك القدرة السياسية أو الاقتصادية على الخروج من الاعتماد على شروط التجارة غير المتساوية والعسكرة والاستغلال الفائق للعمل، وتستخدم العنصرية وكراهية الأجانب لتحصين نظام الرأسمالية، حيث تحدد المؤسسات المالية طريق المؤسسات السياسة المحلية والخارجية على السواء.

وإلى أن يتمكن العمال والمضطهدون داخل الدول الإمبريالية من التنظيم من أجل تحويل الوضع الراهن على نحو فعال، فإن هناك آفاقًا قليلة نسبيًّا لإحداث تحسين نوعي حقيقي في مستويات المعيشة بين أولئك الذين يتعين عليهم التغلب على وجودهم.

ولم تشر الطبقة الحاكمة إلى برنامج لحل أزمات البطالة والفقر وتفاقم عدم المساواة داخل المجتمع الرأسمالي. وبالتالي فإن هذين المرشحين في فرنسا يمثلان ازدواجية المستنقع الذي لا يمكن حله في إطار نظام اجتماعي يخدم البشرية.

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