عن الأسرى والتهويد والاستيطان.. انطلاق «أسبوع الفيلم الفلسطيني» في القاهرة

يفتتح سفير فلسطين لدى القاهرة، جمال الشوبكي، أسبوع الفيلم الفلسطيني في دورته الثالثة، اليوم الثلاثاء، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الأمير أباظة، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة، وتمتد فعالياته حتى 24 أبريل الجاري.

ويسلط أسبوع الفيلم الفلسطيني الضوء على القضايا الوطنية الفلسطينية، ولكن من خلال السينما التي تختصر الحقائق للمشاهدين، ومن بين القضايا التي سيتم مناقشتها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وتهويد القدس، والاستيطان، واللاجئين، والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما يأتي أسبوع الفيلم الفلسطيني في إطار “عام القدس السينمائي” الذي أعلنه مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على “وعد بلفور” و٥٠ عاما على احتلال الأراضي العربية عام ١٩٦٧، حيث بإمكان السينما العربية إظهار معاناة المواطن الفلسطيني والعربي نتيجة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

معاناة المواطن الفلسطيني

يعرض خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني ١٧ فيلما من إخراج عدد من صناع الأفلام الفلسطينية الذين ينتمون لمدارس فنية مختلفة، منها ٩ أفلام تعرض للمرة الأولى في مصر، وأنتجت الأفلام المختارة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وعملت على فضح ممارسات المحتل الغاشم.

الأفلام هي: “مروان” للمخرج أحمد برغوثي، و”قهوة لكل الأمم” لوفاء جميل، و”روشميا” لسليم أبو جبل، و”عـطـش” لتوفيق أبو وائل، و”رقـم خـاص” لعمر العماوي، و”شـيـبـس” لجهاد الشرقاوي، و”صناعة بريطانية” لرأفت أبو زيد، و”أبو عرب” لمنى الظاهر، و”عمواس” لديمة أبو غوش، و”الحبر المر” لإيليا غربية، و”الجنة الآن” لهاني أبو أسعد، و”مهلة حياة” لأحمد موقدي، و”نون والزيتون” لامتياز دياب، و”بيتنا الذي نعيش فيه” لدارين البو، و”رحلة كنبة” لعلاء العلي، و”الطوق الأبيض” لحنين جابر، و”نداء الأرض” لنغم نزار.

مراون

فيلم وثائقي يجسد نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال شخصية مروان البرغوثي، المناضل الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، وينطلق الفيلم من حياته ليستعرض من خلاله حياة الأسرى فى سجون الاحتلال وما يتعرضون له، الفيلم من إنتاج وإعداد شبكة “معا” الإخبارية، ومن إخراج أحمد البرغوثي، وإشراف المدير العام لمعا محمد فرج.

يبدأ الفيلم بمقابلة مع الرئيس محمود عباس، يوضح من خلالها مدى توافق البرغوثي معه فى الأفكار، ويستكمل الفيلم حياة الأسرى ويسلط الضوء على مشاركة “مروان” في انتفاضة الحجارة ثم في انتفاضة الأقصى الثانية حيث تم اعتقاله، كما يقوم الفيلم على المقابلات حيث يجرى مقابلة مع فدوى البرغوثي، زوجة المناضل، وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، وزملائه في السجن وممثلي مختلف الفصائل.

قهوة لكل الأمم

الفيلم للمخرجة الفلسطينية وفاء جميل، ويحكي عن مواطن فلسطيني يدعى “عبد الفتاح” وهو لاجئ من قرية الولجة التي تقع بين الحدود الفلسطينية وأراضي 48 التي تم الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي و67 التي استولى فيها الاحتلال على باقي الأراضي.

عطش

حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرًا وجدلا سينمائيا عقب حصوله على جائزة النقد الدولي وجائزة التحكيم بمهرجان السينما العربية في باريس، حيث سلط الفيلم الضوء على حالة الظلمة والعزلة التي يعيشها الفلسطينيون من خلال مشاهد عن الحصار والقمع والظلم والظلام.

الجنة الآن

يحكي الفيلم قصة آخر 48 ساعة في حياة شابين فلسطينيين يستعدان للقيام بإحدى العمليات الاستشهادية في إسرائيل، رشح الفيلم لجائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والسبعين.

على الهامش

تشهد فعاليات أسبوع الفيلم الفلسطيني عددًا من التكريمات خلال حفل الافتتاح للفنان القدير عزت العلايلي، والسيناريست بشير الديك، والمخرج غالب شعث، والمنتج حسين القلا.