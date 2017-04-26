عرابي يكشف عن مدة غياب الشيخ عن الدوري

نفى هيثم عرابي، مدير إدارة التعاقدات والعلاقات الخارجية الأسبق بالنادي الأهلي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن غياب أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق مصر المقاصة لمدة ستة أسابيع عن الملاعب؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأجرى هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الحالية جراحة ناجحة في يده، بعد تعرض إصبعه للكسر خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام أمس أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، بناء على قرار الأطباء، إلا أن عرابي، الذي تربطه علاقة قوية بنجم المقاصة، أكد أنه كان برفقة الشيخ، اثناء إجراء العملية الجراحية، وأن الطبيب الذي أجرى له العملية أخبره بأنه يمكنه العودة للملاعب بعد أسبوعين.

ويقدم نجم الأهلي المعار إلى صفوف المقاصة موسمًا استثنائيًّا، جعله من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها إيهاب جلال، مدرب الفريق الفيومي في تشكيلته، وباتت جماهير القلعة الحمراء تنتظر بشغف نهاية الموسم الجاري؛ من أجل عودته لصفوف الفريق.

ويحتل أحمد الشيخ صدارة هدافي مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الحالية برصيد 14 هدفًا، ولديه فرصة كبيرة في زيادة هذا الرقم عقب عودته للمشاركة في مباريات فريقه.