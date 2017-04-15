عذرا فخامة الرئيس… «أنا مش قاصر»!

هذا وقت حرام فيه الهزل، ففي الأخطار تصبح المراوغة خيانة والتلاعب بالحقائق خطيئة، فما هناك دنس أعظم من التماهي مع الفشل، والقبول بمحاولة فرضه علينا كرها باسم الوطنية، فإما أن نصمت طائعين ومذلولين، أو يكون الحل البديل هو استدعاء “مسرور السياف” لقطع رقاب المارقين.

لا يريد النظام السياسي في مصر أن تُمس منه شعرة أو يطوله رذاذ المساءلة، بل في المقابل قرر أن يُحملنا نحن – المفعول بهم – فاتورة غطرسته وعناده وضعف قدراته.

“اصطفوا تصحوا” أو بالأحرى “اصطفوا خلفي لتعيشوا في مأمن من غضبي”، هذا هو الخطاب الذي يُراد لنا أن نسمعه ونقبل به، أو نسمعه فنطلب توضيحا ثم ممارسة حقنا الإنساني في الكلام والتعليق عليه وربما رفضه، فتكون النتيجة لهذا النزق أن نُسجن خلف أسوار الزندقة والعمالة والخيانة.

لا أرفض الاصطفاف من باب المكابرة أو حبا في التمييز والمغايرة، بل أرفض التبعية وأمقت الانقياد كالدابة، فلو كان الرئيس إلها لسرنا خلفه غير مُدركين حكمته، ولو كان الرئيس بشرا مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، لوجب أن نُجادل ونحاسب ونصوب ونطلب الاعتذار لو كنا محقين.

“الوطن في خطر”.. هي كلمة حق يراد بها باطل، فالخطر لن يزول بالقمع والتعمية وتصفية الحسابات مع الخصوم، بل سيظل قائما ويزيد ويحدق بالجميع، وأولهم أرباب السلطة، طالما عالجناه بالتغييب والتخويف والتقييد وتجييش المشاعر بالشعارات والأغاني الوطنية.

لا يدرك الرئيس أننا الأكثر حرصا على الوطن، فالإرهاب يطولنا نحن، هي دماؤنا وأرواحنا وبيوتنا ومساجدنا وكنائسنا، ونحن أصحاب الفضل أيضا في النجاة من مصير “الدول التي تنزف بجوارنا”، فنحن من ثرنا بجسارة ضد الاستبداد، ونحن من وثقنا في غيرنا وأعطيناه الزمام، وكنا خير شعب ضُربت فيه الأمثال، فلا يعايرنا أحد بعدها ولا جميل في أعناقنا لنرده، وليكن هذا اختصار الكلام.

عذرا سيادة الرئيس.. لا خوف علينا من الحرية، فهي ليست منحتك وعطيتك، تهبها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء، ولو أراد الله لخلق لنا أوصياء يمنعون ويمنحون، فنحن أصحاب الحق الأوائل في رسم حدود الحرية ومداها، ما يروق لنا أن نفعله وما لا يروق، والقانون هو الفيصل بيننا، وما أقصده قطعا هو قانون العدالة والإنصاف، وليس فرض سياسات التكميم والترهيب بسطوة وسيف القانون.

ألمنا عميق وجُرحنا غائر، وفاجعتنا للأسف أكبر من الإرهاب والانتحاريين والأحزمة الناسفة، فمصابنا الأشد في محاولات تهميشنا وتضليلنا ممن صفقنا لهم مرات وفوضناهم في أمورنا، فلسنا سحرة لينقلب السحر علينا، ولو كنا قوما خطائين فهذا لأننا وثقنا أكثر مما ينبغي، وها نحن الآن وأمام الملأ نعلن التوبة عن الذنب والتبرؤ من الغفلة.

فخامة الرئيس.. لعلك لا تعلم أنني كنت يوما بين الأصوات التي هتفت لك، تفاءلت بك ودافعت عنك بقساوة، ولكن عزائي أنني لا أغرم بشخص ولم يصبني الهوى، بل سياساتك هي الخط الفاصل بيننا، ما قادتنا إليه أفعالك هو ما يعنينا وليس خطابك، حتى الأخير صار ضدك وليس معك، فنحن لسنا قُصر لتفرض علينا خطاب الإملاءات أو ترشدنا لما يتوجب علينا فعله أو تركه.

لم يحافظ النظام السياسي في مصر على شعرة معاوية، بل يستميت طول الوقت في جذب الحبل ناحيته دون أن يرخيه لنلتقط الأنفاس ولو لبرهة، وإن تأففنا أو شكونا لعدم القدرة على الاحتمال، استل سيف المعز من غمده مهددا “هذا حسبي ونسبي”، وإن سألناه عن ذهب المعز لنرضى ونصمت، لقال بنبرة استعلاء: “أنا مش قادر أديك”..!