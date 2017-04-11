صلاح يتقدم مركزين في ترتيب أفضل 20 لاعبًا بـ«الكالتشيو»

نشرت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن أفضل وأسوأ 20 لاعبا في الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو» بعد ختام منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

وشهدت القائمة التي نشرتها الصحيفة الإيطالية هذا الأسبوع حضورا مصريا مثله محمد صلاح، الجناح الطائر لمنتخب الفراعنة، الذي وضعته الـ«توتو ميركاتو» في المرتبة الثالثة عشر في ترتيب أفضل 20 لاعبا في «السيريا أ» بتقييم 6.38 درجة، ليتقدم الفرعون مركزين في الترتيب عن التصنيف الأخير الذي أصدرته الصحيفة، حيث كان يحتل صلاح، المرتبة الخامسة عشر في التصنيف الأخير بعدد نقاط 6.35 درجة.

وتصدر اليخاندرو جوميز، لاعب أتلانتا التصنيف برصيد 6.69 درجة، فيما شهد التصنيف الجديد تراجع درايس ميرتينز، مهاجم فريق نابولي، إلى مركز الوصافة برصيد 6.69 درجة، كما حافظ إدوارد، لاعب باليرمو على تصدره لقائمة الأسوأ أداء في الكالتشيو بـ5.40 نقطة.

ويقدم صلاح، أداء أكثر من رائع مع فريق العاصمة الإيطالية «روما» خلال الموسم الجاري، ويحتل المرتبة الثانية في جدول هدافي الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 11 هدفا، خلف البوسني إيدين دجيكو، متصدر هدافي روما برصيد 24 هدفا، ويحتل الدولي البوسني صدارة هدافي الكالتشيو مناصفة مع أندريا بيلوتي، مهاجم فريق تورينو.

قائمة أفضل 20 لاعب في السيريا أ:

1 – اليخاندرو جوميز (أتالانتا) 6.69

2 – درايز ميرتينز (نابولي) 6.69

3 – أندريا بيلوتي (تورينو) 6.64

4 – ادين دجيكو (روما) 6.61

5 – جونزالو هيجوين (يوفنتوس) 6.53

6 – مارك هامسيك (نابولي) 6.52

7 – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 6.50

8 – باولو ديبالا (يوفنتوس) 6.46

9 – لورينزو (نابولي) 6.43

10 – راجا ناينجولان (روما) 6.43

11 – روبرتو جاجليارديني (انتر) 6.38

12 – كيتا بالدي دياو (لاتسيو) 6.38

13 – محمد صلاح (روما) 6.38

14 – سوسو (ميلان) 6.36

15 – بيوتر زيلينسكي (نابولي) 6.33

16 – فيديريكو كييزا (فيورنتينا) 6.31

17 – اليكس ساندرو (يوفنتوس) 6.31

18 – جانلويجي دوناروما (ميلان) 6.31

19 – ماتيا كالدارا (أتالانتا) 6.30

20 – فرانك كيسي (أتالانتا) 6.30

قائمة أسوأ 20 لاعب في السيريا أ:

1 – إدواردو جولدانيجا (باليرمو) 5.40

2 – سينيسا أندلكوفيك (باليرمو) 5.53

3 – ماتو يايالو (باليرمو) 5.53

4 – جاستون بروجمان (بيسكارا) 5.55

5 – ميتشيلي فورناسيه (بيسكارا) 5.57

6 – أوسكار هيلجيمارك (جنوة) 5.59

7 – باناجيوتيس تاختسيديس (كالياري) 5.61

8 – سيموني بادوين (كالياري) 5.61

9 – إميل كرافث (بولونيا) 5.61

10 – مانويل بوتشياريلي (امبولي) 5.62

11 – أليساندرو كريسينزي (بيسكارا) 5.62

12 – إرفين زوكانوفيتش (أتالانتا) 5.63

13 – ايزيكيل مونوز (جنوة) 5.64

14 – لورينزو كريسيتيج (كروتوني) 5.65

15 – ماركو ساو (كالياري) 5.65

16 – تياجو سيونيك (باليرمو) 5.65

17 – ماريوس ويكونومو (بولونيا) 5.66

18 – إريك بولجار (بولونيا) 5.66

19 – ياكوبو سالا (سامبدوريا) 5.66