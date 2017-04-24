صبحي يقفز للمركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب صاعد بأوروبا

تقدم الجناح الدولي المصري رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، في استفتاء أفضل لاعب صاعد في أوروبا، الذي طرحته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، لاختيار أفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا يلعب في القارة العجوز لعام 2017.

ويحتل صبحي، حتى الآن المرتبة الثانية في الاستفتاء الذي ينافس فيه على لقب النسخة الخامسة عشر من جائزة «الجولدن بوي» أو «الفتى الذهبي» التي تمنحها الصحيفة الإيطالية لأفضل لاعب صاعد، إلى جانب 92 لاعبًا منهم 16 حارس مرمى، و44 لاعب خط وسط، و32 مهاجما، لخلافة البرتغالي ريناتو سانشيز، الحائز على الجائزة العام المنصرم.

شارك حتى الآن في الاستفتاء 55 ألفا و353 شخصا، وحصد الفرعون المصري 4 آلاف و868 صوتا بنسبة 9 بالمائة، فيما تصدر الاستفتاء التركي عبدالقادر، صاحب الـ17 عامًا لاعب نادي طرابزون سبور التركي، الذي يتفوق على صبحي، بفارق 34 صوتا.

ويأتي في المرتبة الثالثة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق موناكو الفرنسي صاحب الـ18 عاما، بعدد أصوات 3 آلاف و864 صوتا، فيما تراجع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي ومنتخب الأزوري صاحب الـ18 عامًا، إلى المرتبة الرابعة بعدما كان متصدرًا للاستفتاء.

الجدير بالذكر أن جائزة الجولدن بوي، سبق أن فاز بها العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والإنجليزي واين روني، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.