سدد عجز الحكومة
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الإثنين 24 أبريل ,2017
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سيناء
سدد عجز الحكومة
عبد الرحمن نجم الدين
10:25:31 ص
منذ 6 ساعات
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