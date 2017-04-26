رودريجيز من سانتياجو برنابيو إلى أولد ترافورد

يبدو أن أيام الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، باتت معدودة داخل معلب «سانتياجو برنابيو» وأن اللاعب يستعد لحزم أمتعته للرحيل عن الليجا الإسبانية.

صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أكدت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الدولي الكولومبي في طريقة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وضع لاعب وسط فريق العاصمة الإسبانية «مدريد» ضمن المرحلة الثانية من ثورة الانتقالات الصيفية، بعد أن قام السبيشيال وان بثورته الأولى خلال الميركاتو الصيفي الماضي بإنفاق الكثير من الدولارت لجلب بعض النجوم إلى صفوف اليونايتد.

وأوضحت كالتشيو ميركاتو أن صاحب الـ25 عامًا فشل في إقناع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، وأنه بات غير مرغوب فيه داخل الفريق الملكي.

وأشارت كالتشيو، إلى أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في الظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال إلى جانب تشيلسي متصدر جدول البريميرليج، ولكن يعد المان يونايتد الأقرب لضمه نظرًا لرغبة مورينيو، في تدعيم صفوف الشياطين بعدد من الصفقات القوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن جيمس رودريجيز، انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2014، مقابل 63 مليون يورو قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي بعد تألقه في كأس العالم 2014 بالبرازيل.