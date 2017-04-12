رغم طرح فكرة التقسيم.. الليبيون يريدون بلادهم موحدة (مترجم)

الصراع الدائر في ليبيا معقد، ويرتبط بإرث 4 عقود من الحكم الديكتاتوري في ظل معمر القذافي، الذي طمس أي مظهر من مظاهر المؤسسية الحكومية الوظيفية، وحرض الليبيين ضد بعضهم، وتعلق الأمر بانعدام سيادة القانون وضعف الحكم، الذي سمح بقيام ثورة 2011، والتي تم تحريفها بعد ذلك ومن ثم القضاء عليها، كما أن له علاقة بالوكلاء في المنطقة الذين يتدخلون بشكل علني وسري في ليبيا، ليتأكدوا من وجود حليف غني بالنفط على البحر المتوسط عندما تستقر الأمور.

الفوضى الحالية في ليبيا هي نتيجة تراكم طبقات على طبقات، مع هيئات متعددة في مدن مختلفة تدعي أنها الحكومة الحقيقية في البلاد، في ظل تواجد جماعات مسلحة، لا تمتلك فقط الأسلحة الصغيرة، بل الدروع والمدفعية والقوة الجوية، وأيضا يوجد تنظيم داعش الإرهابي، الذي تمت الإطاحة به مؤخرا في معقله سرت، وقد وكان العديد من هؤلاء المقاتلين الذين فروا على الأرجح مرتبطين بخلايا سرية في جميع أنحاء البلد.

بالنسبة لفكرة تقسيم ليبيا، التي يتحدث بها البعض، ويرغبون في تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى إنهم رسموا خطة تقسيم للبلاد إلى 3 مقاطعات باعتبار أن ذلك سيحل الأزمة الليبية الحالية، فإن هذه الفكرة وتلك الخطة تستند إلى التقسيم العثماني لليبيا، حيث هناك 3 محافظات، تريبوليتانيا في الغرب، سيرنايكا في الشرق، وفزان في الجنوب.

بمراجعة قليل من التاريخ، يتبين أن العثمانيين الأوائل غزوا ليبيا، وأنشأوا سيرينايكا، شرق البلاد، في 1517، واستغرقوا 34 عاما أخرى لقهر طرابلس، المنطقة الأقرب إلى تونس، وقد غزا العثمانيون وفزان، جنوب الصحراء الكبيرى الليبية الفارغة، في الغالب بعد 300 عام، وهذا يلمح إلى حقيقة أن إسطنبول فقدت السيطرة على تريبوليتانيا لأكثر من قرن من الزمان في السنوات الفاصلة، وبالتالي لم يكن العثمانيون سعداء بذلك.

ولكن كيف عملت هذه المحافظات العثمانية؟ كانت الحدود بين المناطق في المقام الأول لأغراض تحصيل الضرائب الواجب دفعها إلى إسطنبول، وليس من أجل الحوكمة الكاملة المعروفة اليوم، فقد انتقل الناس ذهابا وإيابا، وامتدت الأسر والمصالح في مناطق مختلفة، فيما نقل إنفاذ القانون إلى المستوى المحلي، ولكن كل هذا كان قبل النفط الذي لم يكتشف في ليبيا حتى عام 1957.

افتراض أن ليبيا يمكن أن تقسم وفقا لحدود عمرها 600 عام (بغض النظر عما إذا كان هذا هو ما يريده الليبيون أم لا)، فإن هذا يتصادم مع حقيقة أن النفط هو شريان الحياة في ليبيا، وعائداته تدفع تكاليف كل شيء من الغذاء إلى المياه إلى رواتب القطاع العام، وبدون عائدات النفط لا توجد ليبيا.

والمشكلة هي أن الحدود على الأرض لا تتفق دائما مع احتياطيات النفط فيها، ففي حالة ليبيا يلاحظ أن معظم النفط في الشرق، كما سيكون موجودا في سيرينايكا، أما فزان سيكون لها بعض النفط، وهناك الأقل حظا بكثير وهي طرابلس العاصمة.

يدور الصراع الليبي الحالي حول النفط والتحكم في إيراداته، وقد أصبح هذا واضحا في الشهر الماضي عندما سيطرت الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على 4 محطات تصدير نفطية سبق أن استولت عليها القوات المتحالفة مع الحكومة الشرقية في طبرق، والتي استولت عليها عصابة من الانفصاليين.

وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة في طرابلس معرفة كيفية ممارسة المزيد من السيطرة على عائدات النفط، ومن المرجح أن تُمنع تلك الإيرادات من الذهاب إلى الحكومة في طبرق. وفي الجنوب، تقوم مجموعات أخرى أيضا بالاستفادة من النفط، وتغلق بشكل دوري خط أنابيب من حقلين جنوبيين غربيين كبيرين لحرمان الحكومة في طرابلس من الإيرادات وإجبارها على الانصياع لمطالبها.

ومع ذلك، فإن الصراع الحالي في ليبيا هو أيضا أكثر من مجرد النفط، حيث يتعلق الأمر بأعضاء سابقين في نظام القذافي يحاولون استعادة ما فقدوه في ثورة 2011، إن الأمر يتعلق بالإسلاميين وليس الإرهابيين المتطرفين، في محاولة منهم للحفاظ على المكاسب السياسية التي حققوها خلال فترة التدخل الديموقراطي القصير في ليبيا في أعقاب الثورة التي أطاحت بالقذافي، وأيضا يتعلق الأمر بالمنشقين السياسيين السابقين، بعض الذين تم سجنهم، وأشخاص آخرين كانوا في المنفى، يحاولون الحصول على بعض السلطة السياسية لأول مرة، بجانب المنظمات الإرهابية مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرهم. كل المجموعات السابقة لا يناسبها التقسيم العثماني لبلادهم.

على الرغم من كل هذا، ربما لا يزال البعض يعتقد أن إنشاء 3 بلدان جديدة هي فكرة جيدة، ولكن بالنظر بعيدا يتبين أن تقسيم بعض البلاد كان كارثة، خاصة حين يتعلق الأمر بالنفط، مثل دولة جنوب السودان، والتي قاتلت شمال السودان لنحو 20 عاما للحصول على الاستقلال، وبعد أقل من عام على استقلالها دخلت في حرب أهلية بسبب النفط.

هل المطلوب إذن إقامة دولة فاشلة في الصحراء؟ هذه الدول الفاشلة ستكون مأوى للإرهابيين المتواجدين بكثرة في ليبيا، وبالتالي ينبغي العمل على الحد من هذه العملية وإنشاء مجالات جديدة لها.

على الرغم من وجود حكومتين وكون البلاد على أعتاب الحرب الأهلية، فإن معظم الليبيين ما زالوا يفكرون بأنفسهم على أنهم “ليبيون”، إنهم لا يفكرون في أنفسهم على انهم تريبوليتانيان أو سيرنيكان أو فيزاني، وحل الأزمة الليبية هو تعزيز هذا الشعور عند الليبيين كوسيلة لمواجهة فكرة التقسيم، حيث نشر فكرة ليبيا من أجل الليبيين.

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